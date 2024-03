Vênus em Peixes: o período mais romântico do ano

O romantismo está no ar! É tempo de Vênus em Peixes, ou seja, o planeta do amor entra no signo da sensibilidade, da empatia e do amor devocional. Por isso, é um dos períodos mais românticos do ano.

Em 2024, Vênus em Peixes começa no dia 11 de março e vai até 05 de abril. Além disso, o clima pisciano está bastante forte por conta da lunação em Peixes.

Portanto, estamos na fase em que o coração começa a bater mais forte, e o romantismo parece estar em cada esquina. Vênus em Peixes traz consigo uma aura mágica que nos faz acreditar que o amor está à espreita!

Além disso, os temas de Vênus também ganham destaque, pois a lunação acontece em sextil com Urano em Touro e nos prepara para o eclipse lunar em Libra, que ocorre no final deste mês.

A seguir, a gente te conta as previsões para Vênus em Peixes e como aproveitar esse período romântico!

Vênus em Peixes para pessoas solteiras

Aproveite para se divertir, espalhar positividade e celebrar a vida. Essa energia toda só aumenta a nossa capacidade de atrair olhares interessados.

E, olha só, fique atento aos sinais do destino – talvez aquela pessoa especial esteja mais próxima do que você imagina!

Nessa época, é mais provável que encontremos alguém que mexa de verdade com o nosso coração. Então, tenha fé nessa possibilidade, mas também deixe fluir.

Use todo o seu charme e sutileza para conquistar aos poucos o coração daquele que está mexendo com os seus sentimentos.

E, quem sabe, preste atenção às coincidências – pode ser que a pessoa interessante esteja bem mais perto do que você imagina!

Trânsito de Vênus em Peixes para pessoas comprometidas

Dê um tempo para o amor e para desfrutar da companhia do seu parceiro.

Que tal sair da rotina e preparar algo especial? Um jantar à luz de velas, um presente inesperado ou uma trilha sonora escolhida a dedo podem dar um toque mágico ao momento.

Agora é a hora de criar um clima romântico , e isso está ao alcance de todos – basta querer.

Expressar seus sentimentos com palavras e gestos simples será valorizado e certamente renderá gratas recompensas.

Este é também um momento propício para fazer as pazes, se houve desentendimentos recentes. Os corações estão mais receptivos agora, então reconheça os erros e peça uma nova chance – e comprometa-se verdadeiramente em mudar.

Viagens são uma excelente opção durante esse período, já que sair da rotina pode reacender a chama do amor. Escolha um destino que agrade a ambos e aproveite para fortalecer a conexão entre vocês.

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski dá consultas astrológico-terapêuticas e foi pioneira na Astrologia brasileira ao falar do Céu geral, ao invés do tradicional horóscopo signo a signo. É idealizadora do curso "Alimentação e seu Mapa Astral" no Personare. Participa dos programas semanais de previsões astrológicas no canal do YouTube do Personare.

vanessatuleski@gmail.com

