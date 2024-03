De Sol a Plutão, cada planeta tem um significado no nosso Mapa Astral. Vênus é um dos mais conhecidos. Apelidado de planeta do amor, também está ligado às finanças e à beleza. Mas você sabe o que significa o seu signo de Vênus?

A pessoa que não mostra o jogo na hora da sedução provavelmente tem Vênus em Escorpião. Agora, se você tem Vênus em Peixes, tende a atirar para todos os lados. E a Vênus em Virgem então? É pura discrição.

Isso porque Vênus no nosso Mapa está ligado à maneira como amamos, seduzimos e expressamos afeto. Além disso, dependendo de qual signo está sua Vênus, mostra o que você gosta e lhe dá prazer.

Ou seja, cada signo de Vênus tem um jeito de amar e de enxergar a beleza da vida. Vem descobrir o seu!

Significado do signo de Vênus

Para saber o seu signo de Vênus, clique aqui no Mapa Astral grátis Personare. Inclua seus dados. Então, no lado esquerdo do seu Mapa, no seu Perfil Astrológico, veja qual é o seu signo que aparece ao lado do planeta Vênus.

A seguir, veja o significado do seu signo de Vênus.

Vênus em Áries:

Com uma mistura ousada de agressividade e direção, quem tem Vênus em Áries não perde tempo com joguinhos. Com uma abordagem direta e assertiva, pode intimidar, mas também intrigar profundamente. A pessoa com Vênus em Áries tende a ser dominadora e mandona, preferindo liderar o caminho na busca pelo amor.

Vênus em Touro:

Quando se trata de sedução, Vênus em Touro traz uma sensualidade inegável e um prazer carnal profundo. Valorizando a beleza física e o conforto, prefere uma abordagem mais passiva. Por isso, espera ser abordado em vez de tomar a iniciativa.

Vênus em Gêmeos:

Com uma habilidade comunicativa e charmosa, Vênus em Gêmeos seduz com leveza e inteligência. Flertar é uma atividade divertida e fácil, e a pessoa com essa posição tem o dom de se adaptar a diferentes situações e interesses. A sedução para Vênus em Gêmeos é um jogo de mente e palavras.

Vênus em Câncer:

Com uma abordagem mais sensível e emocional, Vênus em Câncer seduz por meio da vulnerabilidade e do cuidado. Mostrando-se disposta a cuidar e ser cuidada, valoriza o lado emocional do amor. A pessoa com Vênus em Câncer tem uma habilidade única de criar uma atmosfera romântica e sentimental.

Vênus em Leão:

Vênus em Leão adora estar no centro das atenções. Elogiando o parceiro e fazendo-o se sentir especial, investe no próprio marketing pessoal. Porém, evita correr atrás, pois prefere atrair o interesse do outro para si. Com uma paixão vibrante e um estilo de sedução apaixonado, Vênus em Leão não passa despercebida.

Vênus em Virgem:

Com uma abordagem mais prática e discreta, Vênus em Virgem seduz de forma eficiente e inteligente. Cria estratégias para agradar o parceiro, e valoriza a utilidade e a eficiência. Nesse sentido, enxerga o jogo amoroso com simplicidade, ela não hesita em mostrar suas habilidades e demonstrar seu valor.

Vênus em Libra:

Seduzindo com classe e charme, Vênus em Libra cria uma atmosfera romântica e envolvente. Coloca o parceiro no centro das atenções. Além disso, investe na imagem social e estética. Evitando conflitos e valorizando a harmonia, ela atrai o interesse do outro com sua simpatia e diplomacia.

Vênus em Escorpião:

Com uma sedução intensa e misteriosa, Vênus em Escorpião atrai o interesse do outro com sua aura enigmática. Guardando segredos e blefando, cria uma aura de mistério e paixão. Direcionando rapidamente para a parte sexual da relação, ela desperta o desejo e testa os limites do parceiro.

Vênus em Sagitário:

Vênus em Sagitário tem uma abordagem direta e otimista. Com um charme contagiante e um senso de aventura, quem tem essa posição venusiana atrai o interesse do outro com seu humor e espírito livre. Porém, tende a buscar paixões intensas e fugazes, e encanta com seu estilo alternativo e amor pela liberdade.

Vênus em Capricórnio:

Com uma abordagem séria e pragmática, Vênus em Capricórnio seduz de forma calculista e planejada. Valorizando a exclusividade e o controle, age com determinação e eficiência. Além disso, transmite a imagem de estar no controle da situação, ela sabe exatamente o que quer e como alcançá-lo.

Vênus em Aquário:

Com independência e originalidade, Vênus em Aquário cria uma aura de excêntrica e interessante. Mantendo uma certa distância emocional, quem tem essa posição venusiana atrai o interesse do outro com sua liberdade e desapego. Porém, normalmente evita envolvimento excessivo.

Vênus em Peixes:

Com uma sedução envolvente e empática, Vênus em Peixes cria uma conexão emocional profunda. Vivendo o momento e sem colocar barreiras, quem tem essa posição atrai o interesse do outro com sua sensibilidade e fantasia. Além disso, encanta com sua aura de mistério e sonho, ela desperta o desejo e a imaginação.

