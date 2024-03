Previsões para o seu signo no Ano Novo Astrológico 2024

Logo que o dia 20 de março começar, quando o relógio bater 00h07 (horário de Brasília), o Sol vai entrar no primeiro signo do zodíaco e, assim, teremos o início do Ano Novo Astrológico. A jornada que terão os signos no Ano Novo Astrológico é bastante importante!

Isso porque este ano é marcado por alguns fenômenos peculiares. Os mais importantes são:

Quatro eclipses, o primeiro em Libra, o segundo em Áries, o terceiro em Peixes e, por fim, mais um em Libra.

o primeiro em Libra, o segundo em Áries, o terceiro em Peixes e, por fim, mais um em Libra. A entrada de Plutão em Aquário . Este planeta estava em Capricórnio desde 2008. A partir de agora, fica em Aquário até 2043.

. Este planeta estava em Capricórnio desde 2008. A partir de agora, fica em Aquário até 2043. Marte fica retrógrado em dezembro.

Para que você possa se preparar para viver o melhor deste período, mas também experienciar os desafios de forma mais leve, leia abaixo o que podem viver cada um dos signos no Ano Novo Astrológico.

Os Signos no Ano Astrológico 2024

Para que você tenha uma real projeção deste período, leia abaixo o que os signos podem esperar do Ano Novo Astrológico. Veja as análises para seu Signo Solar, mas também para seu Signo Ascendente. Desse modo, você terá uma visão mais expandida do seu ano.

Além disso, cada pessoa tem uma série de datas especiais para experienciar neste período. Você pode acompanhar as suas datas importantes neste ano no Horóscopo Personalizado gratuito aqui.

Áries

O eixo Áries-Libra é quem comanda os eclipses de 2024. É por isso que as pessoas com Sol e/ou Ascendente em Áries (e também Libra) podem sentir muito o peso deste ano. Eclipses geralmente significam estopim de crises e processos de transformações inesperados e, por isso, é preciso se preparar para o inesperado.

Como? Com aquilo que você pode controlar: cuidando e protegendo você, sua saúde mental e física.

Atenção para o Eclipse Solar em Áries, no dia 08/03! É porque questões do passado relacionadas à autoestima pode voltar à sua vida. Mas esta é uma oportunidade para trabalhar sua autoconfiança. Esse eclipse também pode evidenciar questões de saúde. Adotar hábitos saudáveis é fundamental para Áries

Dica para Áries: há foco muito grande nas suas relações e na sua autonomia nos relacionamentos. Conhecer a si e curtir mais sua própria companhia são os primeiros passos que você pode dar.

Sentir que você não precisa depender de outras pessoas para se divertir pode ser extremamente agradável, além de que essa é uma ótima oportunidade de conhecer gente nova. É sobre entender a solitude, não mergulhar na solidão. É diferente!

Touro

Como um signo fixo, Touro pode sentir bastante o trânsito de Plutão em Aquário (que está só começando). Esse trânsito desafia as pessoas com Sol e/ou Ascendente em Touro a repensar sua identidade pública.

Esse é um sinal para o início de uma transformação que pode alterar a direção da sua vida e do seu status social. Plutão vai exigir mais esforço também na Carreira e no Propósito de Vida.

E isso pode implicar em mudanças significativas, como trocar de endereço por conta de um novo emprego ou a chegada de um filho. Ou seja, sua imagem e seu status devem mudar bastante.

Dica para Touro: sua saúde física e mental, rotina e alimentação vão receber os holofotes dos eclipses. Por isso, é fundamental aprender a cuidar melhor de si e buscar ajuda para sair de lugares de dependência e vulnerabilidade para se fortalecer emocionalmente e enfrentar o mundo de forma independente.

Gêmeos

Gêmeos recebe Júpiter a partir de 25/05. Júpiter significa expansão, sorte crescimento – mas também exageros, extravagância e despreocupação. Ou seja, temas que você terá de lidar sobre seu Sol e/ou Ascendente.

Júpiter pode ampliar sua curiosidade e comunicação. Mas não é milagre. Você pode, por exemplo, usar dessa tom de sorte e fazer cursos e ampliar seu autodesenvolvimento. As boas chances vêm dessas portas que você precisa abrir.

Mas cuidado com fofoca e falar mais do que o necessário. Assim como podem aparecer armadilhas disfarçadas, ou seja, situações que parecem boas, mas que servem só para você gastar energia e perder o foco no que realmente importa.

Dica para Gêmeos: é tempo de mostrar suas habilidades de liderança e autoridade na carreira. Quem se preparar para isso poderá alcançar um nível elevado de sucesso.

Câncer

Os eclipses de março e outubro destacam o equlíbrio entre trabalho e família de quem tem Sol e/ou Ascendente em Câncer. Há chances de você ter de gerenciar estresses ou precise ajustar seu orçamento para lidar com questões financeiras relacionadas à família.

Ou seja, é um ano em que Câncer vai precisar reavaliar sua base, desde o lugar onde você vive até sua relação com a família. E, além disso, como esses fatores afetam sua trajetória profissional.

Em 25/05, Júpiter entra em Gêmeos. Para quem é de Câncer, isso pode significar foco em questões inconscientes, medos e traumas. É uma boa oportunidade para curar feridas e enfrentar medos profundos.

Dica para Câncer: trabalhar o perdão e ressignificar dores emocionais e traumas será super importante! Isso porque alguma vivência pode reaparecer para você entender o seu papel nas relações.

Leão

Neste ano, temos a poderosa entrada de Plutão em Aquário, signo oposto a Leão. Este ano, portanto, marca o início de uma nova era para quem tem Sol e/ou Ascendente em Leão. É tempo de descobrir os aspectos mais profundos de sua identidade e personalidade que precisam ser trabalhados.

Ou seja, você tem a chande de olhar para dentro de si e reconhecer mais do seu poder pessoal.

Possivelmente não será suave e pode haver turbulência emocional. No entanto, esses desafios são parte do processo de transformação e crescimento.

Dica para Leão: é um ano que exige de você tomada de atitude. Você pode manifestar isso ao conhecer o propósito de vida que está no seu Mapa Astral. Assim, você pode encontrar os caminhos para sair do piloto automático e encontrar sua motivação.

Virgem

A partir de 25/05 Júpiter enfatiza o crescimento na Carreira de quem é de Virgem, principalmente quem tem Ascendente neste signo. Além disso, o planeta da sorte coloca mais força no seu proposito de vida. É ótimo para quem está se movimentando para sair do piloto automático e liderar a própria vida.

Plutão coloca foco no trabalho e na rotina de Virgem. Lembre-se de que trabalho não tem necessariamente a ver com Carreira. É bem importante ter isso em mente.

Plutão chega sinalizando algo como “a morte e o renascimento” da execução das tarefas diárias, mas também da sua saúde. E, além disso, Marte se soma a Plutão e acentua o risco de sobrecarga de trabalho. Por isso, a pressão mental pode aumentar nesse ano.

Dica para Virgem: muito cuidado para não acabar trabalhando demais a ponto de adoecer. Atividade física regular pode ajudar a diminuir o ritmo mental. Não é um ano para dar bobeira com a saúde, mas também é preciso ter atenção com compulsões e preocupações excessivas.

Libra

Libra recebe dois eclipses em seu signo: o primeiro é Lunar e ocorre no dia 25/03; e segundo é Solar e acontece em 02/10. Eclipses trazem questões imprevisíveis. Mas você sabe que tem a ver com a sua identidade, seu eu interior e sua essência porque vão acontecer no seu signo.

A grande oportunidade que você recebe é a chance de curar relacionamentos e se reconectar consigo. Há boas possibilidades de romances apaixonados, mas também ter de revisar relacionamentos tóxicos.

Além disso, Plutão coloca sua força sobre seu prazer, fertilidade e criatividade a partir deste ano. É uma oportunidade única de explorar profundaente seus desejos e prazeres. Pode doer, mas é possível descobrir o que realmente faz você sentir prazer e satisfação.

Mas só dói se houver resistência da sua parte. Renunciar ao que não funciona mais e permitir a sua própria transformação é fundamental.

Dica para Libra: É importante considerar as mudanças nas relações como oportunidades. E, além disso, este é um bom ano para se expor e compartilhar conhecimento. Ocupe o centro do palco da sua vida.

Escorpião

Anote aí: entre 17/10 a 11/11 a energia de Vênus traz mais chances de ganhar dinheiro. Lembre-se de que não é milagre. É preciso que você aproveite essa energia. Pode vir por meio de promoções no trabalho, mas para isso você precisa mostrar seu talento. Ou pode vir por meio de novas fontes de renda ou negociações favoráveis.

Essas novas fontes podem começar a ser impulsionadas a partir de 20/07, com Marte. Só cuidado para não se entregar ao trabalho e esquecer da saúde.

Até porque o eclipse de 08/04 pega justamente a parte da sua rotina e saúde física. Portanto, coma bem, se exercite, faça exames e não leve seu corpo ao limite do esforço.

Dica para Escorpião: É preciso liberar e compartilhar as preocupações para que você possa viver sua melhor versão. Aqui tem uma lista de diferentes tipos terapias online, desde Psicanálise até Energéticas, que podem ajudar.

Sagitário

Quando o Ano Novo Astrológico começar, a Lua estará em Leão (veja mais aqui no calendário lunar 2024), o que representa oportunidade para estudar mais e explorar sua versão ensinando. Se você envolver ensinar e viajar no mesmo projeto, melhor ainda.

A partir do eclipse de 08/04, pode ser como um reinício no que envolve sexualidade e prazer, mas algo do passado pode ressurgir para que você reavalie e reconfigure sua vida amorosa

Quando chegar 25/05 Júpiter começará a fazer uma oposição a Sagitário. Isso vai significar foco nos relacionamentos. É bom para casamento, mas também pra encontrar um amor. É ótimo para reacender paixões!

Dica para Sagitário: Esse ano pode chegar como um chamado para olhar para o seu lado mais profundo e espiritual. além disso, aceitar as imperfeições e entender que as relações têm altos e baixos é fundamental.

Capricórnio

Um dos momentos mais significativos para quem tem Sol e/ou Ascendente em Capricórnio ocorre em abril, quando Júpiter faz conjunção com Urano e, assim, ativar tudo o que tem a ver com prazer, lazer, romances e fertilidade.

Já em maio, Júpiter se espalha sobre sua saúde e rotina. Júpiter significa sorte e benefícios, mas também exageros. Por isso, é importante manter a disciplina e a organização em relação à saúde. Não ignore os sinais do seu corpo.

Além disso, você também vai viver a oposição entre Plutão e Marte, em novembro, que pode desencadear disputas de poder e sensação de ameaça dentro dos relacionamentos.

Dica para Capricórnio: Não tema os desafios, pois eles podem ser catalisadores para o crescimento e a evolução na área profissional.

Aquário

A poderosa entrada de Plutão em Aquário começa definitivamente neste ano. Esse é um movimento planetário que só acontece a cada 200 anos. Portanto, é a única vez na vida que você vai viver a conjunção de Plutão e Sol e/ou Ascendente.

Plutão é força intensa, é riqueza profunda, é poder imenso, mas é morte e renascimento também. Você tem a oportunidade de utilizar isso para o bem. Não tente usar esse poder apenas para benefício próprio, mas para o bem maior. Seja consciente e responsável com essa energia.

Dica para Aquário: Plutão no seu signo é extremamente empoderador. Não é algo tão fácil dependendo de qual é o seu nível de desenvolvimento pessoal. Por isso, vai requerer esforço para você se conhecer melhor e muito mais profundamente.

Peixes

Saturno continua em Peixes durante este ano. Este planeta é como se fosse o “padrinho” do Ano Novo Astrológico 2024.

Como se trata do planeta das estruturas e responsabilidades, é importante tentar direcionar esforços para espiritualidade e conexão interna.

Em 17/09, o eclipse lunar vai acontecer no seu signo. Pode ser um momento de autoconhecimento e autodescoberta, o que pode melhorar positivamente seus relacionamentos. Porém, questões que você geralmente tenta evitar, como confrontos emocionais e financeiros, podem ganhar força.

Dica para Peixes: você tem o poder de moldar seu destino e escolher como vai lidar com os desafios. Você vai fugir ou vai aprender com as dificuldades? Portanto, aposte em você, siga suas metas, priorize suas necessidades pessoais!

Dicas para todos os signos no Ano Novo Astrológico

Este ciclo do Ano Novo Astrológico de 2024 traz à luz aos signos a importância da adaptabilidade e do crescimento pessoal.

Para todos os signos, o Ano Novo Astrológico é um convite para mergulhar em uma jornada de autoconhecimento, transformação e renovação, abraçando as mudanças como portais para uma nova versão de si.

Nesse sentido, use os ciclos planetários a seu favor. Use a Astrologia como ajudante para tomar decisões importantes na vida. Confie sempre na sua intuição em primeiro lugar!

Para isso, veja as dicas para todos os signos viverem sua melhor versão neste Ano Novo Astrológico:

Evite se casar ou assinar contratos na época do eclipse . Aguarde pelo menos duas semanas antes e depois da data de cada eclipse , assim você evita que o relacionamento seja mais turbulento.

. Aguarde pelo menos duas semanas antes e depois da , assim você evita que o relacionamento seja mais turbulento. Procure lançar produtos, abrir empreendimentos e tomar decisões importantes quando Mercúrio estiver direto (veja as datas não recomendadas, ou seja, quando Mercúrio estará retrógrado, aqui ).

). Acompanhe o Calendário Astrológico 2024 e saiba direcionar-se quanto às entradas de planetas nos signos e principais aspectos. Observe as mudanças conforme as tendências dos signos para entender quais iniciativas vão fazer mais sentido em quais momentos do ano.

e saiba direcionar-se quanto às entradas de planetas nos signos e principais aspectos. Observe as mudanças conforme as tendências dos signos para entender quais iniciativas vão fazer mais sentido em quais momentos do ano. No final do ano, com a retrogradação de Marte será mais do que importante fazer atividades que podem nos trazer mais energia porque esse poder ser um período mais cansativo.

será mais do que importante fazer atividades que podem nos trazer mais energia porque esse poder ser um período mais cansativo. Esteja atento ao Calendário Lunar 2024 para saber quais os melhores momentos de semear e planejar novos projetos (Lua Nova), participar de eventos e lançar projetos (Lua Crescente), promover eventos e socializar (Lua Cheia) e se recolher e refletir (Lua Minguante).

Nai Tomayno

Astróloga e terapeuta holística, desenvolve um trabalho como facilitadora de (re)conexões voltado para cura, utilizando o mapa astral como ferramenta principal. Formada em terapia de cristais, Magnified Healing e praticante de magia natural, é especialista em unir esses saberes e terapias alternativas às necessidades do mapa.

