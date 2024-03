Conheça o Ritual de Outono e saiba como fazer na sua casa

No calendário celta, existem oito rituais sagrados de luz durante o ano. Cada um deles está conectado a uma energia diferente da Mãe Terra. Mabon, o Ritual de Outono, é o período de equilíbrio para agradecer, meditar e “introspectar”.

O Ritual de Outono, além de Mabon, também é conhecido como Equinócio de Outono, Sabbat de Outono, Alban Elfed, Colheita do Vinho, Festival da Cornucópia e Segunda Colheita.

Em 2024, o Outono começa no dia 20/03 (hemisfério sul), à 0h06 (horário de Brasília). Esse dia é muito importante porque marca o início do Ano Novo Astrológico 2024, porque é exatamente quando começa o mês de Áries.

Significados de Mabon, o Ritual de Outono

Os equinócios de Outono e de Primavera são pontos de equilíbrio, onde dia e noite se igualam. Esse rito de Gaya ensina sobre o equilíbrio entre dia e noite. A partir de agora as noites começam a ficar mais longas, pois vamos rumando para o inverno.

Mabon é um período de equilíbrio para preparar-se para o repouso, que vem no Inverno. Mas também é época de agradecer, meditar e instrospectar.

A cada ano, o ritual traz uma energia diferente a ser trabalhada de acordo com as configurações energéticas e necessidade do planeta.

Dessa forma, estamos em transição, em que estamos terminando de fechar um ciclo (em Peixes) e começamos a nos preparar para abrir um novo ciclo (com Áries, o primeiro signo do zodíaco).

É também o momento de pedir cura para os que necessitam e enviar energias de luz aos doentes e necessitados.

Rituais são momentos sagrados

Um ritual de luz como Mabon, o Ritual de outono, é um momento sagrado. Por isso, é indicado que seja feito com um sacerdote. Assim, você poderá trabalhar energias específicas que estão ligadas as configurações do momento e energias atuantes.

Dentro da energia de cada ano, alguns costumes e feitios mágicos são mais enfatizados para acessar e integrar a energia desse ritual.

Porém, em todos os seus aspectos, esse ritual de luz traz sempre o trabalho com o equilíbrio.

Esse é um ritual de grande seriedade e ordem cerimonial. Por isso, é importante que um sacerdote ou sacerdotisa iniciado de alto grau guie o Rito de Mabon, de forma que seja totalmente firmado no positivo e trabalhado de forma correta, completa e integrada.

Sendo feito de forma integrada, esse ritual mágico traz grande benefício porque promove profunda purificação, limpa as negatividades de um ciclo para outro, traz cura, equilíbrio, harmonia e benção para o lar.

Participar de um rito de Mabon é um momento mágico e muito especial, que abre as portas para um grande despertar espiritual e ascensional.

Como participar de um rito de Mabon

Há alguns lugares no Brasil aptos para realizar Mabon, o ritual de Outono, com seriedade e profundidade.

Para quem não tem a oportunidade de participar de um evento direcionado por um sacerdote, o ideal é fazer um altar saudando os deuses e deusas de Mabon.

Então, para isso, você pode:

Enfeitar seu altar com lenha, pinhas, folhas de outono, espigas de milho e flores amarelas e laranja.

Acender uma vela marrom e pedir por cura e equilíbrio.

Fazer um bolo ou pão na energia do equinócio e partilhar com algumas pessoas.

Além disso, é importante saber que os alimentos tradicionais do Equinócio do Outono são: milho, trigo, pães, nozes, maçã, cenoura, cebola, batata, cidra e romã.

Os incensos mais utilizados são benjoim, mirra, sálvia, maracujá e papoula.

As cores geralmente são marrom, verde, laranja, amarela (dependendo da energia do ano a cor do ritual muda).

Roda da Vida Celta

No calendário celta, existem oito rituais sagrados de luz durante o ano, sendo que cada um deles se conecta com uma energia diferente. Conheça todos eles:

