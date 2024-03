Signos no amor 2024: guia com as melhores datas no Ano Novo Astrológico

As melhores datas para os signos no amor em 2024 foram analisadas com base em todos os movimentos que os planetas farão durante o Ano Novo Astrológico, que começa no dia 20/03, às 00h06 (horário de Brasília).

Mas saiba que é um ótimo ano para casamento, porque temos Saturno em conjunção com Vênus. Isso significa que o planeta da seriedade e da responsabilidade, que é Saturno, está alinhado com Vênus, que é o planeta do amor e dos relacionamentos. Ou seja, sinal verde para quem quer formalizar relações íntimas!

Porém, sabendo que Saturno está conjunto a Vênus, não dá para separar dinheiro de amor. Você pode entender melhor aqui nesta análise completa do Ano Novo Astrológico 2024.

Porque agora vamos direto ao ponto, que é trazer as melhores datas para os signos no amor em 2024. Assim, você já pode alinhar suas energias com as do Novo Ano.

O amor para os signos em 2024

A partir da análise de cada planeta neste novo ano, cada signo tem oportunidades, mas também desafios, no amor neste ano. Anote as datas para seu signo solar, mas principalmente para seu Ascendente!

Áries e o Amor em 2024

Mal começa o Ano Novo Astrológico, e Áries recebe Vênus em seu signo. Entre 05/04 a 29/04, as pessoas de Áries tendem a ficar muito mais atrantes. Porém, nem tudo são flores, porque nessa mesma época (na verdade entre 01/04 e 25/04) acontece Mercúrio Retrógrado em Áries, justamente.

Você atrai projetos, pessoas e situações desejadas, mas precisa minuciosamente revisar, repensar e refletir antes de mergulhar de cabeça. A dica aqui é: cuidado para não entrar de cabeça em oportunidades e relações que mereçam revisão antes.

Áries em 2024: as previsões para além do amor

Touro e o Amor em 2024

O amor não estará necessariamente no centro das atenções da vida de Touro em 2024. Isso porque Carreira, Saúde e Dinheiro vão exigir mais da sua atenção neste novo ano.

No entanto, os eclipses de setembro e outubro podem evidenciar sua necessidade de explorar sua sedução, conquistar e encontrar prazer. A luz interior de Touro deve brilhar de forma mais intensa neste período. Ainda que momentos de tensão por conta de emoções profundas possam também acontecer.

Touro em 2024: previsões para carreira, dinheiro e saúde

Gêmeos e o Amor em 2024

O caminho romântico de Gêmeos passa pelo caminho que os eclipses de 2024 . Encontros inesperados são super possíveis, mas também pode ter de lidar com questões que você vinha ocultando.

Além disso, entre 23/05 e 17/06, Vênus entra no seu signo e você pode atrair com mais facilidade experiências amorosas. Depois, entre 29/08 e 22/09, Vênus estará em Virgem e isso, para quem é de Gêmeos, aumenta as chances de romances e flertes.

Gêmeos em 2024: as melhores oportunidades e os possíveis desafios

Câncer e o Amor em 2024

O signo de Câncer em 2024 tem dois períodos importantes de Vênus para viver. O primeiro vai de 17/06 a 11/07, quando seu signo recebe Vênus e seu magnetismo aumenta muito e você chama mais a atenção das outras pessoas.

O segundo vai de 22/09 a 17/10, quando acontece o trânsito de Vênus em Escorpião, um período é ótimo para quem é de Câncer porque aquece seus romances, flertes e novas relações.

E tudo fica mais intenso com a chegada de Plutão em Aquário, o que para quem é de Câncer representa transformações poderosas nas entregas, nas fusões, nos encontros, mas também na vulnerabilidade de ação diante da outra pessoa.

Câncer em 2024: veja aqui suas previsões completas.

Leão e o Amor em 2024

Leão recebe Vênus entre 11/07 e 04/08 e, com isso, seu carisma e atração ganham mais beleza, você fica mais radiante, atraente e confiante e sua autoestima e seu magnetismo ficam em alta. É um período de muita paixão.

Depois disso, de 17/10 a 11/11, Vênus traz outro tipo de oportunidade para quem é de Leão: experiências amorosas emocionantes podem acontecer em viagens. Porém, em novembro haverá a quadratura entre Júpiter e Vênus que, para Leão, significa tendência de desafios nos relacionamentos, especialmente sobre como o dinheiro é compartilhado.

Leia aqui as previsões completas para Leão em 2024.

Virgem e o Amor em 2024

Você está em um ano em que está atraindo com mais força as coisas que você deseja. Um dos momentos mais marcantes deve ser entre 04/08 e 29/08, quando Vênus entra no seu signo, mas que parte coincide com Mercúrio retrógrado em Virgem, que vai de 05/08 a 28/08.

Isso significa fortalecimento do seu poder de atração, mas, ao mesmo tempo, sua seletividade e rigor nas relações aumenta. É uma boa fase para avaliar se você está atraindo aquilo que você realmente quer.

Você vai precisar estar em sintonia com quem você realmente é para atrair tudo o que você deseja. Ou seja, o que você vai viver em agosto enfatiza a necessidade de autenticidade e sintonia com sua verdadeira essência para quem sonha com a mesma coisa que você.

Virgem em 2024: tudo sobre amor, mas também sobre Carreira, Saúde e mais

Libra e o Amor em 2024

Libra vai receber dois do eclipses de 2024 , um lunar em 25/03, e um solar em 02/10. Essas podem ser fases deque dão a sensação de ”apagão”, obscurecendo a visão do que está acontecendo, mas que pode desencadear reavaliações e transformações nas relações.

Pode ser tanto um momento que exige solução para os desafios até agora não resolvidos no amor, mas que leva para o fortalecimento da relação, como também pode ser o início de novas conexões afetivas.

Saber identificar relacionamentos tóxicos e ter coragem para deixá-los para trás vai ser muito importante para seu próprio crescimento.

E, além disso, Plutão chega ativando a área dos prazeres, romances, hobbies, filhos, fertilidade e criatividade de quem é de Libra. É uma chance única na vida para explorar seus desejos e prazeres, descobrir paixões ocultas e entender o que te faz sentir satisfação verdadeira.

Libra em 2024: seu guia completo para o ano aqui

Escorpião e o Amor em 2024

Saturno passa o ano todo sobre a área das suas paixões e prazer. Saturno é o planeta dos desafios e responsabilidades e isso significa que quem é de Escorpião vai precisar investir mais tempo e energia nas paixões que inspiram e se dedicar a atividades que fazem você sentir alegria e satisfação pessoal.

Em 20/04, uma conjunção rara entre Júpiter e Urano acontecerá. Isso pode ser um momento de reviravolta inesperada em relacionamentos amorosos sérios. É uma oportunidade de pensar fora da caixa e expandir os horizontes do amor.

Em 17/09, o eclipse lunar também ativar estes mesmos assuntos. É uma chance para quem é de Escorpião se libertar de padrões que não são mais confortáveis em sua vida amorosa.

Escorpião em 2024: tudo sobre sua Carreira, Saúde, Amor

Sagitário e o Amor em 2024

Abundância no amor é palavra-chave de Sagitário neste novo ano! Tudo começa com o eclipse de 08/04, que ativa suas paixões, fertilidade, criatividade, romances e prazer.

Pode ser um momento de “reiniciar”, mas também de resolver questões do passado para que você possa seguir em frente.

Em 25/05, Júpiter, o planeta da sorte, crescimento e abundância, ativa a área dos relacionamentos na vida de Sagitário e as novidades no amor e nas parcerias se ampliam. Isso pode ser particularmente emocionante para quem, por exemplo, quer abrir o relacionamento ou ter conexões diferentes nas relações.

Tome cuidado com o idealismo excessivo. Vai ser bem fácil desenvolver expectativas megalomaníacas, por isso é importante aprender a manter o pés do chão para não se frustrar.

Sagitário em 2024: tudo além de amor aqui neste guia.

Capricórnio e o Amor em 2024

Um dos momentos mais significativos para Capricórnio ocorre em abril, quando Júpiter se encontra com Urano, ativando seus prazeres, lazer, romances e fertilidade.

Além disso, entre 17/06 e 11/07 Vênus entra em Câncer, o que para Capricórnio significa um ótimo trânsito para aprofundar as conexões ou buscar compromisso. Nesse período, é possível que as pessoas de Capricórnio se sintam mais calorosas e apaixonadas.

Porém, em novembro ocorre uma oposição entre Plutão e Marte. Essa configuração pode desencadear disputas de poder e uma sensação de ameaça dentro dos relacionamentos. E, além disso, questões familiares e do passado tendem vir à tona.

Por fim, a partir de 06/12, com Marte retrógrado, conflitos envolvendo dinheiro e relacionamento podem acontecer, mas se você mantiver a empatia pode evitar embates.

Capricórnio em 2024: leia todas as previsões para o ano aqui

Aquário e o Amor em 2024

Este ano envolve uma reflexão profunda sobre a sua verdadeira identidade nos relacionamentos. É bem provável que você questione mais sobre seus desejos, interesses e sonhos.

Em bril, quando ocorrer a conjunção de Júpiter e Urano, espere o inesperado envolvendo expansão e fortalecimento das suas bases e laços afetivos. Aproveite essa oportunidade para crescer pessoalmente e emocionalmente.

Entre maio e junho, Vênus e Júpiter colocam foco nas paixões de Aquário, o que é ótimo para romances e experiências prazerosas no amor.

Porém, duas retrogradação podem trazer desafios às relações: Mercúrio retrógrado em Virgem, de 05/08 a 28/08, e Marte retrógrado, a partir de 06/12. Evitem ser seduzida (o) por elogios vazios ou idealizações superficiais das outras pessoas.

Aquário em 2024: O guia completo com previsões está aqui.

Peixes e o Amor em 2024

A partir de 25/05, quando Júpiter entra em Gêmeos, as pessoas de Peixes ganham mais oportunidades ligadas à expansão da família e da vida doméstica. Pode ser, por exemplo, uma mudança de casa, uma grande reforma e até mesmo a chegada de novos membros à família.

Em agosto, entre os dias 04 e 29, você viverá, ao mesmo tempo, Mercúrio retrógrado e o trânsito de Vênus pela área dos seus relacionamentos. Se você está em um relacionamento, este período pode trazer mudanças e eventos importantes em sua vida amorosa que atuam diretamente na dinâmica sua com seu par.

Além disso, o Eclipse de 17/09 será em Peixes, uma boa hora para eliminar fantasmas das sua vida. Esse fantasma podem ser vários tipos de medos. Por exemplo, medo de intimidade, medo de abandono, medo de traição, medo de perder alguém.

Lembre-se de que esconder os medos só vai piorá-los. É hora de conversar sobre vulnerabilidade emocional, sobre seus grandes medos, sobre dependência emocional, financeira e sexual. Com quem? A terapia online pode ser um ótimo caminho!

Peixes em 2024: além de amor, previsões para Carreira, Saúde e Finanças

