De Anitta a Neymar: veja as previsões para os famosos em 2024

Quem não ama acompanhar a vida das celebridades? Mais que isso, falar sobre o que pode acontecer com elas? Pensando nisso, te contamos quais são as previsões para os famosos em 2024.

Será que Anitta vai seguir conquistando o mundo? Como fica o novo ano de Luísa Sonza, Sandy e Ana Hickmann após tantas mudanças em 2023? Neymar vai se recuperar das lesões?

Em busca de entender as tendências para estes e outros famosos, calculamos o Ano Pessoal deles. Afinal, é uma das melhores ferramentas para entender o que cada pessoa vai encarar no novo ano, pois revela tendências de 1º de janeiro a 31 de dezembro, não importa o dia de nascimento.

Previsões para os famosos em 2024

Anitta – Ano Pessoal 5

O ano de Anitta está marcado por mudanças e viagens, gerando uma forte inquietação. A busca por novas experiências leva a decisões ousadas e controversas, principalmente entre janeiro e março, coincidindo com o Trimestre Pessoal 5 de Anitta. É importante ter cuidado para evitar acidentes neste período.

Luísa Sonza – Ano Pessoal 6

O foco deve ser no amor e na busca por segurança emocional e familiar durante o Ano Pessoal 6. Há uma predisposição romântica e o desejo de estabelecer vínculos afetivos sólidos, possivelmente pensando em construir uma família, o que pode incluir a possibilidade de gravidez.

Sandy – Ano Pessoal 1

2024 marca o início de um novo ciclo com repercussões nos próximos 9 anos, sendo considerado um ano-semente. Isso torna 2024 propício para Sandy iniciar novos hábitos, interesses e projetos. No geral, é um período marcado por muita criatividade e romantismo, com potencial para iniciar um relacionamento afetivo.

Ana Hickmann – Ano Pessoal 3

Este deve ser um período de emoções intensas. A grande busca tende a ser pelo prazer e por se comunicar melhor, especialmente no 3º trimestre (de julho a setembro), quando poderá se dedicar a um novo projeto criativo ou comunicativo. No 2º trimestre, novos segredos poderão ser revelados. E no 4º trimestre, as tendências apontam tanto para mais conflitos, quanto para começar um novo relacionamento afetivo.

Neymar – Ano Pessoal 6

2024 deve ser um ano de muitos atritos e com possibilidade de fim de parcerias e contratos. Além disso, tende a ser um período de maiores responsabilidades familiares. Tudo isso demanda muita diplomacia para resolver divergências. No 2º semestre, há poder de recuperação e mudanças que apontam para novos desafios.

Ludmilla – Ano Pessoal 9

Lud vai entrar no ciclo de fechamento, um momento de grande potencial para realizações e conquistas. O número 9 simboliza o término de uma fase e pode ser o ano perfeito para realizar um grande sonho. No entanto, as realizações podem demandar grandes sacrifícios seus.

Cauã Reymond – Ano Pessoal 6

2024 deve ser um período de maior romantismo e disposição de se envolver num laço afetivo seguro e duradouro, especialmente no 1º semestre. Já no 2º semestre, Cauã pode se envolver em novos projetos e desafios, inclusive no Exterior.

Faustão – Ano Pessoal 6

O Ano 6 de Faustão pede um cuidado maior com a saúde e a família, pois podem surgir maiores responsabilidades familiares e profissionais. Também demanda muito diálogo para resolver divergências e evitar separação ou fins de contratos. No 2º semestre, há mudanças significativas e a busca por novidades e desafios.

Larissa Manoela – Ano Pessoal 3

Larissa deve viver um ano repleto de oportunidades para atuar, compor, cantar, fazer shows e o que mais desejar. Afinal, o Ano Pessoal 3 indica que ela pode brilhar em diversas formas de expressão artística e meios de comunicação. 2024 tende a ser um ano em que a atriz pode atrair a atenção do mundo!

Viih Tube – Ano Pessoal 7

2024 pode ser um ano de estudos, busca de conhecimento e mais espiritual. É um período para se aprimorar, buscar se especializar e aprender mais sobre algum tema, especialmente artístico ou familiar, como a maternidade. Ainda mais que as responsabilidades familiares tendem a ser maiores de abril até dezembro.

Ivete Sangalo – Ano Pessoal 4

Ivete deve passar por um período com maiores responsabilidades familiares ou profissionais. Por outro lado, deve haver muita disposição para produzir. Vale muito aproveitar o 2º e o 4º trimestres, simbolizados pela criatividade e habilidade artística (números 9 e 3). Para aproveitar essas tendências, é crucial reestruturar a saúde, cuidar melhor de sua alimentação e de seu corpo.

Jojo Todynho – Ano Pessoal 3

2024 pode ser um ano bastante romântico, especialmente no 1º e no último trimestres. A criatividade também estará em alta, assim como a vontade de se expressar e comunicar. Porém, há risco de mal-entendidos no 2º trimestre (abril a junho). Por fim, pode surgir algum novo projeto ou desafio no 3º trimestre.

Sabrina Sato – Ano Pessoal 5

Sabrina deve viver um ano de novas experiências, projetos e desafios. O objetivo é experimentar algo de forma inovadora ou mesmo se arriscar num trabalho diferente. No 2º e no 3º trimestres, pode manter segredo sobre uma relação, a qual tende a ser formalizada de outubro até dezembro.

Luan Santana – Ano Pessoal 6

2024 pode ser um período de maior exigência afetiva na vida amorosa. Porém, fica difícil corresponder a ideais de perfeição – o que pode gerar rompimento e separação. No 2º semestre, pode viajar mais e lançar algum novo projeto, inclusive fora do Brasil. Também é um ano de maior vaidade com a imagem.

Virginia Fonseca – Ano Pessoal 9

Virginia deve se preparar para um ano de intensas emoções, com a possibilidade de realizar algum grande sonho. Além disso, pode se envolver em novos desafios e projetos no 2º e 3º trimestres, pois a ousadia de testar algo diferente estará forte. Mas o período de outubro a dezembro não passará em branco, pois deve ficar mais evidência, seja por algum fracasso ou um grande sucesso.

Paolla Oliveira – Ano Pessoal 8

No primeiro semestre de 2024, Paolla tem chances de obter mais reconhecimento. Estará com maior visibilidade, mas também com muito trabalho e maiores responsabilidades. Já no 2º semestre, terá provavelmente de lidar com muitos boatos e suspeitas de traição. Pode se isolar mais ou simplesmente se envolver em trabalhos no Exterior.

Bruna Marquezine – Ano Pessoal 2

2024 tende a ser um período com mais disposição para se relacionar. O desejo é de estar de mãos dadas, nem que seja saindo mais com alguma amiga ou um casal de amigos, fica mais forte para Bruna. Também sinaliza conflitos e ajustes a serem feitos, especialmente para evitar rompimentos, perda de contrato ou outro tipo de divergência. Além disso, há tendência de trabalhos no estrangeiro de abril a setembro.

Preta Gil – Ano Pessoal 6

Preta Gil deve se dedicar mais aos cuidados com a saúde, especialmente no primeiro semestre. Já no segundo, existe a força da recuperação e da renovação. Além disso, pode haver disposição para novos projetos, desafios e experiências.

Xuxa – Ano Pessoal 2

O passado tende a ter forte influência ao passar por um período como este. Lembranças, memórias, relações que vêm à tona e pedem ajustes, perdão, empatia e superação de diferenças, por exemplo. Há também um foco no amor e no companheirismo, mas existe o risco de rompimento se não houver disposição em dialogar e aparar as arestas.

Ana Maria Braga – Ano Pessoal 4

O Ano 4 pede muito planejamento e boa administração do tempo, especialmente para cuidar melhor da saúde, a fim de aproveitar o potencial produtivo que esse simbolismo representa, especialmente no 3º trimestre. Pode haver o fim de um ciclo no 2º trimestre, e a realização de um projeto criativo ou comunicativo de outubro a dezembro.

Rachel Sheherazade – Ano Pessoal 4

2024 pode ser de muito trabalho e maiores responsabilidades familiares para Rachel Sheherazade. Todavia, pede um cuidado maior com o corpo e a saúde, a fim de aproveitar este período produtivo. No 2º trimestre, pode haver uma mudança significativa. E no 4º trimestre, a concretização de uma ideia criativa, artística ou na área da comunicação.

Bruna Biancardi – Ano Pessoal 9

Este deve ser um ano de grandes sacrifícios pessoais, assim como pode marcar o encerramento de um ciclo. Durante o 2º e o 3º trimestres, é um período para resolver pendências, especialmente em relação a algum homem. Pode haver uma briga judicial, a qual tende a tomar um rumo mais definido no 4º trimestre.

Marina Ruy Barbosa – Ano Pessoal 8

2024 pode ser um período bem produtivo e de maiores responsabilidades, especialmente até junho. Marina deve estar em evidência. Além disso, pode realizar grandes objetivos e atingir um novo nível de reconhecimento. Entretanto, no 2º semestre, poderá lidar com mal-entendidos, principalmente boatos ou suspeitas de traição.

Luana Piovani – Ano Pessoal 9

Luana Piovani pode viver períodos de muita inspiração artística, levando-a a atingir um novo nível de reconhecimento. Porém, atritos com homens tendem a ficar bem acentuados, especialmente de abril a setembro, com possível resolução de outubro a dezembro de 2024.

Rico Melquiades – Ano Pessoal 9

Esse pode ser um ano de muitas conquistas, mas que demandam grandes sacrifícios pessoais. A criatividade e a inspiração se unem ao ímpeto corajoso e dinâmico para trabalhar bastante a partir de abril e até o final do ano, com possibilidades de obter um maior reconhecimento.

Silvio Santos – Ano Pessoal 5

2024 pode ser um período de crises e mudanças para Silvio Santos, seja na vida pessoal ou profissional. O objetivo é ter mais liberdade e fazer algum tipo de transição. Talvez dificuldades de saúde possam ser recorrentes a partir do 2º semestre.

Yub Miranda

Um dos principais numerólogos em atividade no Brasil. Especialista Personare desde 2008, assina todas as interpretações de Numerologia do portal, entre elas o Mapa Numerológico e o Mapa do Ano.

yubmiranda@yahoo.com.br

