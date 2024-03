Sentir raiva é normal. A questão é o que você faz com essa emoção? Neste guia, você vai ficar sabendo sobre como escolher pedras e cristais para lidar com a raiva no dia a dia.

A raiva é uma resposta natural quando você sente que sofreu um ataque, insulto, engano ou invasão, por exemplo. Essa emoção pode ser útil, mas também assustadora. Afinal, a adrenalina faz com que o seu corpo fique tenso e se prepare para “lutar ou correr”.

Não é fácil lidar com a raiva de forma construtiva. Muita gente costuma reagir sem pensar e piora a situação.

Entenda melhor

Se isso acontece constantemente na sua vida, o melhor a fazer é tentar melhorar a forma de lidar com a raiva, até que o sentimento se torne cada vez mais suave.

Mas não se engane, não há mágica que faça você se transformar de “Hulk” em “Gandhi” em 10 minutos de Meditação. O que existe é muito trabalho interno com seus limites e aceitação.

Antes de achar que tudo vai se resolver com cristais e pedras para lidar com a raiva, saiba que a resposta é não!

A primeira análise a se fazer é verificar se sua percepção não está exagerada, se acha que estão todos contra você, se tudo está atacando ou agredindo. Se a resposta para esses questionamentos for positiva, talvez seja o momento de repensar…

Busque as pessoas em quem confia, sua rede de segurança, e verifique se não é a sua percepção que está distorcida. Caso sim, em todo momento que a raiva surgir, pense: “é só a minha percepção, não é real”. A consciência que surge ajudará a colocar as coisas em uma melhor perspectiva.

Depois de se conscientizar da raiva, amenizar a sensação e eliminar o máximo de emoção negativa, vem o trabalho de transformar o padrão mental e emocional que nos coloca na situação da raiva. Aí, sim, você pode encontrar o que você procura em cristais e pedras.

Como escolher cristais e pedras para lidar com a raiva

Enxofre

De cor amarelo esverdeado, trabalha no plexo solar e sua principal função é a de eliminação. Por isso mesmo, é muito benéfico para os meridianos do corpo que lidam com a filtragem e a eliminação dos sentimentos.

Não coloque em água, pois se dissolve muito facilmente. Sua utilização no plexo solar (que fica um pouco acima do umbigo) ajuda a eliminar sentimentos negativos como raiva, tristeza profunda, irritabilidade e egoísmo. Também aumenta a força de vontade e o poder de argumentação.

Cristal de Quartzo Branco

A maioria dos cristais tem uma base achatada, que foi sua raiz na Terra. Muitas vezes ele se apresenta nebuloso ou leitoso na base e ganha maior claridade ao alcançar o ápice.

Isso pode ser comparado com nosso padrão de desenvolvimento: nossa consciência fica mais clara e menos nebulosa e embaçada na medida em que nos aproximamos do nosso “Eu Infinito”, ou seja, nossa essência.

Esse cristal traz a energia da clareza e do aprimoramento e simboliza nossa evolução como seres humanos.

Cristal de Quartzo com Enxofre

A energia da raiva em seu estado mais natural precisa ser trabalhada com a ajuda de duas pedras.

O Cristal de Quartzo com Enxofre traz a transparência e a evolução do Quartzo Branco e a capacidade que o Enxofre tem de colocar para fora a raiva com maior clareza e discernimento.

Você pode ser usá-la em Meditação ou colocá-la no plexo solar de 15 a 20 minutos, 1 ou 2 vezes na semana. Alie isso a uma respiração com a cor verde – imagine que está inspirando a cor verde-folha e expirando verde-musgo.

Diferente da pedra de Enxofre, que dissolve quando lavada, este Cristal de Quartzo com Enxofre pode ser colocado na água.

Fluorita

É utilizada principalmente nos Chakras superiores, mas por suas diversas tonalidades pode ser usada em quase todos os centros energéticos do corpo (entenda os significado dos chakras aqui).

Ela traz harmonia nos diversos níveis, mostra a similaridade quando externamente vemos diferenças – e ainda ensina a procurar essas afinidades. P

or conter diversas camadas coloridas, relaciona-se bem com mudanças, especialmente as mentais. Contém também elementos que eliminam as impurezas, o ranço e os padrões passados, para que a transformação interna seja alcançada.

As pedras e cristais funcionam como amplificadores de energia, e a sua força consiste na capacidade de ampliar e direcionar nossas próprias forças e poderes.

Por isso, o mais importante ao lidar com pedras e cristais é conseguir sintonizar nossas vibrações com as deles, melhorando e aprimorando suas energias.

O tipo de uso depende da pessoa, mas a maneira mais fácil e efetiva de trabalhar com elas é na Meditação.

Posicione a pedra escolhida no corpo, um pouco acima do umbigo.

Depois, respire lenta e profundamente por 10 a 20 minutos e imagine que você está inspirando o ar azul e expirando o ar verde.

Faça o exercício de duas a três vezes na semana.

Simone Kobayashi

Terapeuta Holística atuante em São Paulo e OnLine. Dedica sua vida profissional à junção de técnicas terapêuticas como o Reiki, Florais, Acupuntura, Análise Energética, Limpeza Energética, Harmonização, Barras de Access e Cura quântica.

contato@simonekobayashi.com

