Cores para o Outono que melhoram a nossa energia

É tempo de Outono! Uma das características mais marcantes desta estação é a mudança na coloração das folhas das árvores. E assim como lá fora, temos tendências de cores para o outono para nossas roupas, esmaltes, decoração e acessórios.

Segundo a Terapia das Cores, a Cromoterapia, cada cor tem uma vibração energética diferente e, à medida que se propaga em algum ambiente, causa efeitos específicos, como calma ou vitalidade. Por isso, podem contribuir com o nosso equilíbrio energético.

Além disso, cada tom atua em um chakra ou um órgão do corpo humano, ajudando a restabelecer tudo que está bloqueado ou em desequilíbrio no corpo, como as doenças, por exemplo.

Então, a seguir você aprende o significado das Cores para o Outono e como incorporá-las na sua vida para proporcionar mais saúde física e emocional.

Leia também:

Significado e como usar as cores para o outono

Verde: Equilíbrio e Serenidade

Segundo a Cromoterapia, o verde é a cor da natureza e do equilíbrio. Acalmando tanto o mental como o físico, consegue trazer tranquilidade e serenidade para a vida da pessoa. Não importa a tonalidade escolhida, o efeito da energia da cor prevalece.

Além disso, o verde também é a cor que rege o chakra cardíaco, próximo ao coração, ligado diretamente ao emocional.

No Outono, experimente usar essa cor em alguma peça de roupa ou acessório quando estiver precisando destes benefícios. A cor também pode servir para ocasiões em que queira impressionar, ser notado ou fazer valer suas opiniões.

Violeta: Transmutação e Proteção

A cor violeta ou roxa traz magnetismo pessoal, neutraliza energias negativas, oferece proteção e, por esses motivos, é considerada a cor da transmutação e da transformação.

Percebemos essa cor muito presente em locais onde se pratica Meditação e Yoga, pois ela estimula a elevação da consciência.

Isso porque violeta é a cor que rege o chakra coronário, localizado no alto da cabeça, que está diretamente ligado às questões de elevação de consciência e espiritualidade.

Índigo: Intuição e Purificação

O azul-índigo é associado à intuição e à purificação de ambientes. Semelhante à cor jeans, ela ajuda no equilíbrio energético, especialmente quando utilizada em roupas de cama, como pijamas e lençóis, favorecendo um sono reparador e tranquilo.

Representando o chakra frontal, localizado na testa, o índigo estimula a clareza mental e a conexão espiritual. Por isso, considere incorporar essa cor em sua rotina durante o outono para promover um ambiente de paz e serenidade.

Laranja: Coragem e Prosperidade

O laranja, cor da coragem e da prosperidade, é capaz de revigorar as emoções e enfrentar os desafios do dia a dia. Associado ao chakra umbilical ou sacral, localizado abaixo do umbigo, o laranja estimula a vitalidade e a ousadia.

Durante o outono, aproveite para adicionar toques de laranja em seus acessórios e roupas, impulsionando sua energia e determinação para enfrentar novos desafios.

Rosa: Equilíbrio Emocional e Afetividade

O rosa (a Cor de 2024!), em suas diversas tonalidades, é a cor do amor, dos relacionamentos e da afetividade. Associado à glândula timo, localizada no centro do peito, o rosa ajuda a equilibrar as relações interpessoais e promover a harmonia emocional.

Durante o outono, utilize acessórios, sapatos e bolsas em tons de rosa para fortalecer seus laços afetivos e cultivar relacionamentos saudáveis.

Marrom: Força e Elegância

O marrom, semelhante ao café, transmite uma sensação de força e elegância. Associado à estrutura do corpo e à coluna vertebral, o marrom equilibra essa região, proporcionando estabilidade e resistência.

Durante o outono, aposte em peças de roupa, sapatos ou acessórios em tons de marrom para transmitir sofisticação e serenidade em seus looks.

Use e abuse das Cores neste outono

Agora que desvendamos o significado das cores que permeiam o outono, é hora de brincar com a cromoterapia em nossas vidas.

Nesse sentido, experimente combinações inusitadas, como, por exemplo, laranja com azul índigo, e sinta o poder das cores influenciando seu equilíbrio emocional e energético.

Mas lembre-se sempre de ouvir as necessidades do seu corpo e mente, utilizando as dicas da cromoterapia para criar um ambiente de harmonia e bem-estar durante toda a estação do outono.

Confira também: + Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seuaqui e. + Descubra a missão da sua fase 2023, com previsões baseadas no número do seu ano pessoal . + Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral,! + Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses.

Solange Lima

Terapeuta integrativa e numeróloga. Utiliza técnicas como Florais, Aromaterapia, Cromoterapia e Reiki. Realiza atendimentos online.

atendimento.sol08@gmail.com

O post Cores para o Outono que melhoram a nossa energia apareceu primeiro em Personare.