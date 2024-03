6 dicas para sobreviver a um eclipse

Teremos o primeiro eclipse lunar de 2024 na segunda-feira (25). E eclipses são eventos tão fascinantes quanto instigantes. Na Astrologia, eles não têm boa fama, pois estão ligados a crises, mudanças repentinas e surpreendentes. Por isso, neste artigo você aprende como sobreviver a um eclipse.

Astronomicamente, neste tipo de evento, a Lua nasce em sua fase cheia (condição fundamental para a ocorrência de um eclipse lunar) já sendo “engolida” pela sombra projetada do nosso planeta.

Este fenômeno, ao contrário de um eclipse solar, não requer óculos especiais para ser observado e pode ser apreciado a olho nu.

Para a Astrologia, como a Lua tem ligação com o passado e com o sentido de segurança, quando ela é eclipsada, pode gerar sentimentos de medo e reatividade. Além disso, dependendo do signo pelo qual a Lua está passando, alguns assuntos podem ser mexidos e transformados.

Agora, mostraremos como você pode se preparar e lidar com o Eclipse Lunar.

Como se preparar para o Eclipse Lunar

Os eclipses lunares podem desencadear mudanças e reviravoltas, levando as pessoas a saírem de suas zonas de conforto, enfrentar em questões do passado que talvez tenhamos evitado e se abrir para novas oportunidades.

A ação de um eclipse, seja lunar ou solar, vai além de quando ele ocorre. Um mês antes da sua data e por até seis meses depois da ocorrência pode se manifestar em pequenos ou grandes eventos, até que venha outro de mesma natureza (solar ou lunar).

Para cada pessoa, o eclipse ativa uma área específica e pode repercutir de maneiras diferentes. Por isso, a melhor maneira de se preparar para o Eclipse Lunar é saber que Casa astrológica do seu Mapa Astral a Lua está ativando.

Você descobre isso gratuitamente no Mapa do Céu Personare. Após inserir seus dados, clique em “leia o significado” para ser redirecionado para o texto com a explicação e questões que cada eclipse pode trazer para você.