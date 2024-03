Outono 2024: data e tudo sobre como cuidar da saúde e energia

O Outono 2024 começa no dia 20 de março, às 00h06. Esse dia é muito importante porque marca o início do Ano Novo Astrológico 2024, porque é exatamente quando começa o mês de Áries.

Esta é uma estação que chamamos de transicional e com ela podemos aprender e tomar os devidos cuidados para permitir que o fluxo de energia seja concluído nessa fase.

Portanto, você vai ler aqui sobre como cuidar da sua energia e saúde do ponto de vista da Medicina Chinesa e, assim, aproveitar o Outono 2024 em toda sua essência.

Você pode ler mais sobre a relação entre a Medicina Chinesa e as estações do ano aqui.

Qual elemento representa o Outono?

A Medicina Chinesa propõe uma visão de um ponto energético e interligando natureza e ser humano, onde a mudança em um reflete na outra. A Medicina Chinesa considera 5 elementos: terra, fogo, água, madeira e metal.

Essas energias entram em contato conosco iniciando um processo natural de movimentação se fechando, se contraindo e voltando a atenção para a interiorização. É de maneira sucessiva e fluida. Dessa maneira, entende-se que o Outono tem a energia do elemento metal.

Pelo processo natural da chegada do outono sob a regência do metal caminhamos em direção à introspecção e os processos tendem a ser mais internos, focados mais no bom cultivo do corpo e da mente.

Energia condensando e se contraindo, tempo mais frio e luz solar diminuindo. Isso é indicativo de um momento onde começamos a parar o excesso de atividades externas e ter mais calma e serenidade.

Como viver o outono 2024 intensamente

Esta é a fase de se libertar de tudo o que está gasto, como as folhas das árvores que caem. É necessário conservar bastante energia durante o Outono. Ou seja, fazer as limpezas necessárias e liberar espaço para o novo. Caso contrário, não haverá força suficiente para passar o inverno e o próximo ciclo poderá ser fraco.

Para aproveitar o Outono 2024 em toda sua essência, siga essas dicas:

Medite e faça exercícios de respiração

Não se sinta mal com a incidência de tristeza. Abrace esse sentimento. Medite para entender o que você está sentindo.

O outono é associado ao pulmão, portanto trabalhar a energia com a respiração é ótimo. Além disso, faça caminhadas.

Proteja o pescoço

Neste período, a temperatura aos poucos vai baixando. Além disso, ventos mais fortes e frios ocorrem com mais frequência.

Portanto, manter o pescoço coberto é uma maneira de se aquecer e proteger o corpo (e os pulmões!) de doenças respiratórias.

Chás

Beba muitos chás, como, por exemplo, o de gengibre e canela com maçã. Ambos ajudam a manter o corpo aquecido.

Dica Personare: aqui você pode ler nosso guia completo de chás para os dias frios — alguns deles são terapêuticos!

Alimentação no Outono

Procure comer alimentos mais consistentes. Dê preferência, por exemplo, aos legumes cozidos.

Aromaterapia

Os óleos essenciais auxiliam na adaptação a novos processos, como uma nova estação, e permitem ter serenidade e calma para ajustar o que precisa ser organizado.

Aqui você pode ler sobre como usar óleos essenciais para se proteger de doenças!

Acupuntura

Essa técnica permite que o fluxo de energia do organismo possa fluir naturalmente sem interferência proporcionando bem-estar e conforto para lidar com os sentimentos desse período.

No outono 2024, tente se voltar para seu interior

Tente perceber e sentir essa delicada e sutil mudança que vai acontecer agora quando o Outono 2024 chegar.

Pensemos assim, tudo aquilo que era festeiro, feliz e expansivo no verão começa a se contrair e voltar-se para dentro de si. Ou seja, essa estação é mais interna, lenta e contraída. E tá tudo bem, é normal. Então, no outono, a energia vai fazendo uma movimentação em direção ao interior.

Portanto, cuidado no outono simboliza um momento em que você se dedica a preparação para invernar. Dessa forma, o outono significa:

acolhimento sobre você

armazenagem de energia, mas apenas o essencial

cuidar de si

olhar para dentro de si e fazer as devidas limpezas

deixar as energias apegadas fluírem e seguirem seu curso normal

organizar tudo que for necessário e colocar em seus devidos lugares

A mensagem principal do Outono é se acolher e se resguardar. É o momento, portanto, de guardar energia ao invés de gastá-la, abrir mão e eliminar o desnecessário, sem cargas muito pesadas, pensando exclusivamente no que é necessário para seu sustento.

Um outono de cuidado e deixar tudo fluir

Chegamos ao momento onde entendemos a necessidade de encontrar a capacidade de nos libertarmos do que já não funciona.

No centro disso tudo, pode haver certa tristeza com o que iremos encontrar. A tristeza pode estar mais presente na estação porque se relaciona com aquilo que nos apegamos. Por isso, é tão importante se abrir ao novo.

Vamos observar esse momento e não resistir aos processos que são precisos vivenciar. Se alimente adequadamente, beba alguns chás rotineiramente, concentre-se em se resguardar com uma quantidade de energia para o necessário e se desapegue daquilo que está pesado e é desnecessário.

