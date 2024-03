Kate Middleton: o que a Astrologia revela sobre sumiço e foto editada

Uma publicação compartilhada por Yubertson Miranda (@yubmiranda)

Saúde de Kate pode seguir frágil

No dia 25 de março, teremos o primeiro eclipse de 2024, novamente em Libra. Portanto, é uma continuação do eclipse anterior nesse signo, podendo novamente ser bem desafiador para a integrante real.

No entanto, o fenômeno seguinte também indica que a saúde da princesa pode seguir fragilizada. No dia 8 de abril, teremos um Eclipse Solar em Áries, que pode repetir a dinâmica da ativação que o Eclipse de outubro fez no Mapa natal de Kate.

Sol e Lua estarão em Áries fazendo uma oposição com Saturno natal de Kate, que rege a Casa da saúde dela. Isso pode mexer profundamente com a pessoa, principalmente pelas limitações saturninas à vitalidade solar.

E todo eclipse pode repercutir por até seis meses. Portanto, é possível que a Duquesa de Cambridge permaneça debilitada até setembro/outubro deste ano.

Os Astros e a polêmica foto editada de Kate Middleton

A controvérsia envolvendo o nome de Kate Middleton atingiu seu auge com a divulgação de uma foto oficial da princesa com seus filhos. O post ocorreu no dia 10 de março de 2024, no Dia das Mães no Reino Unido.

Examinando os eventos astrológicos que cercaram a divulgação da foto editada, percebemos que a publicação foi feita justamente no dia da Lua Nova em Peixes, muito próxima a Netuno em Peixes.

O trânsito de Netuno, o planeta das ilusões, forma uma quadratura com o Netuno do Mapa Astral de Kate, que está na Casa 5, a Casa dos filhos e também associada ao modo como a cada pessoa se expõe e sua imagem pública.

Por isso, a foto manipulada tem conexão com os temas nebulosos de Netuno, justamente na área dos filhos (que estão na foto) e na forma como Kate quer ser vista (Casa 5).

Por fim, a energia pisciana, intensificada pela Lua Nova, aumenta a propensão à autossabotagem e a ilusões. O que pode ter contribuído para a decisão controversa de editar a foto.

Como usar o trânsito de maneira positiva

Mas podemos vivenciar o lado positivo simbolizado por Netuno — como todo planeta tem, sempre, sua luz e sombra.

Essa quadratura no Céu sobre Netuno do Mapa Natal simboliza uma época de grande vazio existencial e profunda tristeza.

Kate deve buscar por maior conexão com sua alma (Netuno), seja através da meditação, da religiosidade ou da arte (Peixes). Como o Netuno dela está na Casa 5, ela poderia se beneficiar bastante de algum hobby artístico-criativo ou de curtir mais a educação e a relação com os filhos.

Yub Miranda

Um dos principais numerólogos em atividade no Brasil. Especialista Personare desde 2008, assina todas as interpretações de Numerologia do portal, entre elas o Mapa Numerológico e o Mapa do Ano.

yubmiranda@yahoo.com.br

O post Kate Middleton: o que a Astrologia revela sobre sumiço e foto editada apareceu primeiro em Personare.