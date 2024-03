Descubra como seu signo pode superar uma separação

Estamos vivendo uma onda de términos de relacionamentos, que fica clara entre as celebridades, mas que também pode estar entre seus amigos ou até na sua vida. E nunca é fácil superar uma separação. Mas a Astrologia pode ajudar!

Enquanto cada pessoa lida com o término de um relacionamento de maneira única, o Mapa Astral é uma ferramenta valiosa para entender como você enfrenta e supera uma separação.

Neste artigo, te contamos como os traços astrológicos associados a cada signo podem oferecer insights e orientações para atravessar esse período de transição com mais compreensão e resiliência.

Como seu signo pode superar uma separação

A gente fala signo de uma maneira geral, mas não é exatamente esse o ponto mais importante quando falamos em superação. A minha sugestão é você olhar para Júpiter no seu Mapa.

Esse é o planeta da sorte, das oportunidades e da expansão — além de exageros —, mas o lugar onde Júpiter está no seu Mapa Astral mostra como e onde procuramos felicidade e prazer. O que é fundamental para superar uma separação.

Para saber onde está Júpiter no seu Mapa, siga nosso passo a passo rápido e gratuito:

Acesse aqui o seu Mapa Astral Personare . No menu à esquerda, selecione a opção Planetas no seu Perfil Astrológico. Procure, então, por Júpiter e veja qual número da Casa aparece ao lado. No exemplo da imagem abaixo, veja que a pessoa tem Júpiter na Casa 1.

Agora que você já sabe onde tem Júpiter, veja como e onde você pode buscar ajuda extra para superar a separação.

Dica para cada pessoa

Júpiter na Casa 1: Use sua capacidade de inspirar e apoiar os outros para encontrar força em ajudar pessoas que passam por experiências semelhantes à sua.

Use sua capacidade de inspirar e apoiar os outros para encontrar força em ajudar pessoas que passam por experiências semelhantes à sua. Júpiter na Casa 2: Valorize seus talentos e busque atividades prazerosas que também possam trazer benefícios financeiros.

Valorize seus talentos e busque atividades prazerosas que também possam trazer benefícios financeiros. Júpiter na Casa 3: Explore o mundo ao seu redor, faça viagens curtas e fortaleça laços com irmãos e primos.

Explore o mundo ao seu redor, faça viagens curtas e fortaleça laços com irmãos e primos. Júpiter na Casa 4: Encontre conforto na família e no lar, busque apoio emocional nesse ambiente.

Encontre conforto na família e no lar, busque apoio emocional nesse ambiente. Júpiter na Casa 5: Dedique tempo à relação com filhos e pessoas próximas, permitindo que eles ofereçam suporte emocional.

Dedique tempo à relação com filhos e pessoas próximas, permitindo que eles ofereçam suporte emocional. Júpiter na Casa 6: Coloque sua generosidade para servir aos outros ou adote um animal de estimação para encontrar motivação.

Coloque sua generosidade para servir aos outros ou adote um animal de estimação para encontrar motivação. Júpiter na Casa 7: Socialize e conecte-se com outras pessoas, mantendo a generosidade nas interações.

Socialize e conecte-se com outras pessoas, mantendo a generosidade nas interações. Júpiter na Casa 8: Explore questões psicológicas, faça um mergulho de autoconhecimento e utilize ferramentas alternativas, como a Astrologia.

Explore questões psicológicas, faça um mergulho de autoconhecimento e utilize ferramentas alternativas, como a Astrologia. Júpiter na Casa 9: Viaje, explore o exterior ou estude para expandir seus horizontes e prazeres.

Viaje, explore o exterior ou estude para expandir seus horizontes e prazeres. Júpiter na Casa 10: Busque ser uma liderança inspiradora no trabalho ou na comunidade, ajudando o seu entorno e sendo um agente de mudança.

Busque ser uma liderança inspiradora no trabalho ou na comunidade, ajudando o seu entorno e sendo um agente de mudança. Júpiter na Casa 11: Conte com o apoio de amizades generosas e envolva-se em ações sociais para estimular seu coração.

Conte com o apoio de amizades generosas e envolva-se em ações sociais para estimular seu coração. Júpiter na Casa 12: Utilize o isolamento para se reconectar com sua espiritualidade e meditar, mas não se afaste das pessoas sem usar esse tempo para superar a dor.

Marcia Fervienza

Astróloga e terapeuta há mais de 20 anos. Associa sua experiência com aconselhamentos analíticos ao trabalho com Astrologia para facilitar o autoconhecimento, o empoderamento e a transformação pessoal.

info@marciafervienza.com

