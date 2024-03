Aprenda a comer chocolate sem culpa

Como o consumo de chocolates aumenta consideravelmente na Páscoa, quem gosta muito do doce pode cair em tentação, exagerar no consumo e… sentir-se culpado. Mas quero te dizer que é possível comer chocolate sem culpa ou exageros, utilizando os princípios da Alimentação Intuitiva.

Conhecida por Intuitive Eating, essa abordagem nutricional é gentil, sem foco em dieta, mas que acredita que cada um de nós pode aprender os sinais internos de fome e comer sem culpa.

Como aplicar a Alimentação Intuitiva, na prática, e comer chocolate sem culpa nesta Páscoa? Então, é o que eu te conto a seguir.

O segredo da Alimentação Intuitiva

A Alimentação Intuitiva traz dez passos que se apoiam em 3 pilares principais:

Permissão incondicional para comer Diferenciar a fome fisiológica da fome emocional Apoiar-se nos sinais internos de fome e saciedade para determinar o que, quanto e como comer.

Então, com base nesses conceitos fundamentais, te conto a seguir como comer chocolate sem culpa.

1. Coma chocolate, mas respeite seus limites

A solução para os exageros e as culpas não está na restrição do chocolate. Se você ama comer chocolate, se permita comer! Esse é o primeiro pilar da Alimentação Intuitiva.

Mas antes de atacar um ovo de Páscoa ou uma caixa de chocolates, se pergunte:

Meu corpo está precisando muito desse chocolate agora?

Se sim, escolha aquele que mais te agrada. Então, pratique o Mindful Eating, coma com atenção plena, deguste, saboreie, perceba se ocorrem memórias afetivas e agradeça.

Lembrando que se permitir comer não significa exagerar. Significa comer respeitando seus sinais internos.

2. Diferencie a fome fisiológica da emocional

Na hora que a vontade de comer chocolate bater, procure perceber se é Fome Fisiológica ou Fome Emocional — Faça o teste aqui!

Se for uma fome física, pergunte-se:

Eu comeria outro alimento neste momento?

Se for uma fome emocional, pergunte-se:

O que eu estou sentindo?

O que eu quero sentir ao comer esse chocolate?

O chocolate pode ser substituído por algum outro alimento mais nutritivo (até pode ser um chocolate mais saudável ou alguma atividade) que me traga o mesmo conforto?

Então, com base nessa reflexão, decida comer ou não o chocolate, mas de maneira consciente.

3. Entenda seus sinais de fome e saciedade

Caso você se permita comer chocolate, pratique o Mindful Eating trazendo consciência no ato de comer. Coma devagar e vá sentindo a fome saciar.

isso porque quando você respeita seus sinais internos de fome e saciedade, você não exagera e evita a culpa.

4. Mude seus pensamentos

Segundo a Alimentação Intuitiva, devemos observar as crenças associadas à comida, nos libertar do pensamento de dieta e da proibição. Isso só afastam ainda mais da conexão com nosso corpo, podendo levar ao exagero alimentar.

Substitua por pensamentos de abundância e escolhas conscientes. Assim, o ato de se alimentar se torna um momento mais agradável.

5. Faça substituições mais nutritivas

Ao invés de só consumir chocolate ao leite ou branco, consuma o chocolate 70% cacau, que possui diversos benefícios, como antienvelhecimento precoce, por possuir antioxidantes e mais compostos bioativos.

Lembrando que o importante é estar conectado com a sua intuição, com seu corpo, trazendo gentileza no comportamento alimentar. Se permitindo comer chocolate sem culpa, justamente por ter sido uma escolha consciente.

Priscila Monomi

Nutricionista e Terapeuta de Thetahealing, desenvolve um trabalho de conscientização dos motivos que levam a pessoa a comer, identificando crenças alimentares e de vida. Em seus atendimentos online, une conhecimentos da nutrição consciente e intuitiva e técnicas terapêuticas.

