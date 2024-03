Prepare-se para o primeiro Eclipse Lunar de 2024

O primeiro Eclipse Lunar de 2024 acontece no dia 25/03, às 04h13 (horário de Brasília). O sol se projetará sobre a Lua Cheia, que estará aos 5’14 graus de Libra.

Para a Astrologia, eclipses representam a iminência de acontecimentos surpreendentes. Ou seja, eclipses significam grandes pontos de mudança em nossas vidas. Mas não é qualquer alteração porque um eclipse costuma vir repleto de “energia inquieta”.

Para que você possa entender o primeiro Eclipse Lunar de 2024, este guia astrológico analisa profundamente tudo sobre o que pode acontecer e traz dicas para a sua vida. Isso porque este eclipse vai atuar em uma área específica do seu Mapa – que é diferente para cada pessoa.

Para entender o primeiro Eclipse Lunar de 2024, vamos voltar no tempo

Para entender o “efeito eclipse” é importante voltar brevemente para o passado. Os últimos eclipses aconteceram em outubro de 2023. Um no dia 14, no signo de Libra, e outro no dia 28, no signo de Touro.

14/10: aquele eclipse em Libra

O eclipse de 14/10 foi super comentado porque foi visível no Brasil. Este eclipse tenha Lua, Sol e Mercúrio em tensão com Plutão e aconteceu no signo de Libra, ou seja, mexeu muito com as nossas relações.

Era um eclipse no eixo Áries-Libra que representam o EU e o OUTRO e, desde então, o pensamento em torno dos relacionamentos tem ficado mais forte. Você tem sentido isso por aí também? Tem pensando sobre o que está bem, o que não está e o que precisa ser transformado?

Nas imediações deste eclipse, não por acaso, estourou o conflito na região entre a Faixa de Gaza e Israel. Com Plutão envolvido, foi – e ainda prossegue sendo – um evento de grande intensidade e que partiu das relações nada amigáveis entre esses dois lugares.

Também chama a atenção que mulheres famosas como Ana Hickmann e a cantora Naiara Azevedo tenham levado a público abusos em suas relações e tenham se separado.

Para o Brasil, os temas do primeiro Eclipse Lunar de 2024, no dia 25/03, podem ser muito parecidos com o de 14/10. Primeiro porque os dois acontecem em Libra, que é o signo dos relacionamentos.

Além disso, a Lua do Eclipse de março estará na casa 8, ou seja, tudo o que envolve relacionamentos e finanças pode ganhar mais peso.

28/10: de volta ao eclipse em Touro

O outro eclipse que precisa ser analisado para que possamos entender o fenômeno que ocorrerá no dia 25/03 deste ano foi o de 28/10. Este segundo eclipse foi em Touro com a Lua em conjunção com Júpiter.

Touro é um signo prático e diretamente ligado a questões financeiras. Por isso, questões envolvendo dinheiro, estabilidade e segurança ganharam mais espaço nesses últimos meses.

O Sol conjunto a Marte em oposição com a Lua também deve ter trazido à tona o papel da sua ação e iniciativa (Marte) nisso tudo.

Primeiro Eclipse Lunar de 2024: o poder da mudança através do contato com o outro

O eclipse de 25 de março, a exemplo do dia 14/10, volta a acontecer no signo de Libra, no grau 5, mas agora é um eclipse lunar, isto é, há uma oposição entre o Sol e a Lua.

Consequentemente, há uma oposição entre o eixo de signos que compõe o eclipse, Áries e Libra. Estamos falando, portanto, do EU e do OUTRO.

Libra rege o equilíbrio e os relacionamentos. Um eclipse em Libra traz foco para todo o tipo de relação, ou seja, desde as nossas parcerias profissionais até os nossos relacionamentos amorosos.

Neste primeiro Eclipse Lunar de 2024, a Lua e o Sol estão em ótimo aspecto com Plutão, indicando tudo o que envolve o poder de transformação através de relações.

Um exemplo simples, mas muito válido disso, é a relação terapêutica. Quando você faz terapia – ou até uma consulta astrológica ou de tarot – o outro pode te trazer informações que podem ajudar a transformar circunstâncias da sua vida. Os próximos seis meses serão poderosos para isto, portanto.

Relacionamentos e parcerias fortes e significativos podem surgir nas imediações do eclipse ou logo depois. O poder de transformação de Plutão está a sua disposição para você mudar muitas coisas na sua vida.

Urano + Júpiter = mudar para melhor

O eclipse acontece justamente durante a conjunção entre Júpiter e Urano em Touro. Essa conjunção começa em março e vai até maio deste ano. Ela significa forte necessidade de aproveitar oportunidades e fazer mudanças.

É curioso de falar em mudanças em se tratando de Touro, o mais resistente dos 12 signos. Mas o significado desta conjunção é como se perguntar: “será que estou sabendo mudar para ter mais conforto, benefícios e uma vida mais plena?”

Há possibilidades fortes de que seja o outro (Libra) que acorde você para isto ou mostre com mais ênfase algo que você já sabe, mas não quer admitir.

Esse outro é alguém com quem você tem um relacionamento, seja um parceiro de trabalho ou negócios, seja uma amizade, seja um par amoroso ou até mesmo sua terapeuta.

Mas obviamente cada um de nós vai viver essa questão em uma área diferente da vida (veja mais abaixo).

Saturno + Vênus = amor e finanças mais sérios e sóbrios

O primeiro Eclipse Lunar de 2024 acontece durante uma conjunção entre Vênus e Saturno. Vênus representa o amor e as relações, assim como o dinheiro. E Saturno é o planeta que exige responsabilidade, estrutura, seriedade e sobriedade. E essa conjunção vai exigir um pouco de mais.

A Júpiter e Urano pode se revelar em oportunidades financeiras interessantes para algumas áreas – em especial setores ligados à inovação – e uma energia maravilhosa de virada de vida. Mas a conjunção entre Vênus e Saturno fala em restrição para outras áreas.

Se você é uma pessoa que não tem uma sobra financeira, este eclipse ilumina um recado bem claro: seja mais racional com o seu dinheiro, coloque as contas em ordem, pois as finanças podem pesar nos próximos seis meses.

Esta é uma conjunção de sobriedade, o que, sinceramente, não é algo negativo, pois às vezes é exatamente o que precisamos para colocar fim, por exemplo, a uma longa fase de bagunça alimentar, que não anda fazendo bem para à saúde.

Muitas vezes, a organização, o foco e a disciplina são a chave para uma virada. No mapa do eclipse, a conjunção Vênus-Saturno faz sextil a benéfica Júpiter-Urano

Como estão suas relações?

Este eclipse de 25/03 dá continuidade ao que iniciou no eclipse de 14/10 do ano passado. Portanto, vamos seguir “discutindo relações”, afinal estamos vivendo um eclipse no signo dos relacionamentos durante uma conjunção entre o planeta das relações (Vênus) e da seriedade e do realismo (Saturno)

A combinação Vênus-Saturno também pode motivar muitas pessoas a mexer na estética, tema também de Libra. Mas é importante ver se este desejo de mudar tem a ver com um padrão externo que não vai resolver algo internamente.

Exemplo: a pessoa queria apimentar um relacionamento morno e deveria entender o que está esfriando a vida a dois, mas decide, ao contrário, mexer no visual como se só isso fosse um fator para esquentar os sentimentos.

Vênus-Saturno também sugere que os nossos complexos de inferioridade podem emergir mais, o que pode não ser um problema, pois nós podemos fazer algo a respeito. Você decide: vai continuar arrumando compensações ou vai encarar esta parte em você por meio de terapia e outras soluções mais profundas.

No amor, é uma combinação sóbria – e um pouco mais lenta -, mas que pode abrir terreno para o surgimento de parcerias duradouras para muitas pessoas.

Entenda no vídeo:

Sua vida no primeiro Eclipse Lunar de 2024

Casa pessoa viverá o primeiro Eclipse Lunar de 2024 de maneira diferente. Isso porque cada eclipse ativa uma área específica do nosso Mapa (e cada Mapa tem 12 áreas, que são as casas astrológicas).

Eclipse sempre cutuca. Este do dia 25/03 tem enorme potência de transformação por conta do trígono do grau do eclipse com Plutão.

Tem um jeito fácil e gratuito de ver como o Eclipse Lunar em Libra “conversa” com o seu Mapa. É só seguir o passo a passo abaixo:

Acesse seu Mapa do céu Personare . Se você não está logado no site, faça isso. É grátis!

. Se você não está logado no site, faça isso. É grátis! Nosso site conectará seu Mapa com o grau exato do eclipse.

Então, o site do Personare mostrará para você qual casa do seu Mapa será ativada pelo eclipse em um destaque.

Veja o exemplo abaixo. É a casa 10 dessa pessoa que será ativada pelo primeiro Eclipse Lunar de 2024. Portanto, no caso dessa pessoa, são os temas dessa área que poderão ser “cutucados” a partir desse eclipse.

Veja os seus significados

Agora que você já sabe qual é a casa do seu Mapa que será “cutucada” pelo eclipse, veja algumas questões que você pode se fazer para se preparar para o que está por vir:

Casa 1 : será que tem algo para mudar em você ou na sua atitude perante a vida? Que transformação em você, como pessoa ou aparência é preciso fazer?

: será que tem algo para mudar em você ou na sua atitude perante a vida? Que transformação em você, como pessoa ou aparência é preciso fazer? Casa 2 : o que você precisa transformar para melhor no que se refere a dinheiro? Você está usando seus talentos em plena potência?

: o que você precisa transformar para melhor no que se refere a dinheiro? Você está usando seus talentos em plena potência? Casa 3 : que viradas você quer dar no seu plano mental, bem como através da sua comunicação?

: que viradas você quer dar no seu plano mental, bem como através da sua comunicação? Casa 4 : tem algo para mudar em relação a casa, vida íntima e família?

: tem algo para mudar em relação a casa, vida íntima e família? Casa 5 : tem algo para transformar positivamente no que se refere a filhos ou, então, prazer, lazer e criatividade?

: tem algo para transformar positivamente no que se refere a filhos ou, então, prazer, lazer e criatividade? Casa 6 : sente que as transformações estão se referindo a coisas bem práticas, como trabalho, saúde e cotidiano?

: sente que as transformações estão se referindo a coisas bem práticas, como trabalho, saúde e cotidiano? Casa 7 : tem algo para transformar no que se refere as suas parcerias e relacionamentos?

: tem algo para transformar no que se refere as suas parcerias e relacionamentos? Casa 8 : que tal encarar o que você precisa transformar bem profundamente? Talvez seja o espinho que você vai remover para muita coisa ir melhor.

: que tal encarar o que você precisa transformar bem profundamente? Talvez seja o espinho que você vai remover para muita coisa ir melhor. Casa 9 : você sente que precisa expandir horizontes? Vá com fé.

: você sente que precisa expandir horizontes? Vá com fé. Casa 10 : chegou a hora de mudar algo em sua carreira, imagem pública e objetivos?

: chegou a hora de mudar algo em sua carreira, imagem pública e objetivos? Casa 11: o que de transformador pode vir através de grupos ou de novas metas para o futuro?

o que de transformador pode vir através de grupos ou de novas metas para o futuro? Casa 12: o que precisa ser visto lá dentro de você para uma grande transformação na sua vida? Que ciclo que já terminou, mas você precisa concluir de vez?

Confira também: + Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seuaqui e. + Descubra a missão da sua fase 2023, com previsões baseadas no número do seu ano pessoal . + Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral,! + Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses.

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski dá consultas astrológico-terapêuticas e foi pioneira na Astrologia brasileira ao falar do Céu geral, ao invés do tradicional horóscopo signo a signo. É idealizadora do curso "Alimentação e seu Mapa Astral" no Personare. Participa dos programas semanais de previsões astrológicas no canal do YouTube do Personare.

vanessatuleski@gmail.com

O post Prepare-se para o primeiro Eclipse Lunar de 2024 apareceu primeiro em Personare.