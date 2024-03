Ano Novo Astrológico 2024 chega com grande poder transformador

O Ano Novo Astrológico 2024 começa no dia 20/03, à 0h06 (horário de Brasília). É o ponto de início da Astrologia porque o Sol entra no grau 0 do primeiro signo do zodíaco, que é Áries.

É como se tivéssemos a chance de um novo começo, de recomeço. Afinal, o Sol inicia sua jornada pelos 12 signos, começando um novo caminho.

Para podermos analisar o que está por vir, nós fazemos o Mapa do Ano Novo Astrológico 2024 porque um novo ano está nascendo. Ou seja, incluímos o dia e a hora de nascimento deste novo ano para analisarmos com profundidade este Mapa e, portanto, as possibilidades, os desafios e os fatos que podem acontecer.

O Mapa do Ano Novo Astrológico 2024

Este é o Mapa do Ano Novo Astrológico 2024. Como você pode ver, o Ascendente é Capricórnio, ou seja, este é um signo que marca a imagem desta jornada que começaremos a partir de 20/03.

Saturno é como se fosse o padrinho do Ano Novo Astrológico 2024. Isso porque este planeta é o regente de Capricórnio. Saturno é estrutura, moderação, contenção, limite e restrição.

A energia geral do ano é de Saturno. Portanto, não é uma energia de exagero, e sim de compromisso, principalmente com o que tem longo prazo e que requer trabalho duro.

Um ano difícil, mas só para quem vive com pressa

O Ascendente em Capricórnio indica que este não será um ano fácil para quem vive de satisfação imediata.

Mas se você se dedica e se esforça para conquistar tudo o que deseja, o Ascendente em Capricórnio deste Ano Novo Astrológico 2024 é bastante interessante porque você sabe que o que construir nesse ano vem para ficar.

Amor: o poder de levar a sério

Neste Mapa, Saturno estará em Peixes. Este signo ajuda a suavizar o “padrinho” do ano. Saturno em Peixes não é tão duro, rígido, rigoroso e restrito.

Ainda assim, Saturno está conjunto a Vênus, o planeta do amor, dos dinheiros e dos relacionamentos. Ou seja, indica sobriedade nos relacionamentos e gastos. Não significa necessariamente perda de renda, mas manutenção daquilo que você tem, sobretudo se você trabalhar duro e se dedicar.

É uma condição em que o amor e os nossos dinheiros exigem postura séria, sóbria e comprometida.

O Ano Novo Astrológico 2024 é ótimo para:

formalizar os relacionamentos : ou seja, se você sonha com casamento e encontrou a pessoa com quem quer viver junto, vá em frente!

: ou seja, se você sonha com casamento e encontrou a pessoa com quem quer viver junto, vá em frente! renunciar: é hora de deixar as relações que você não quer ter no seu futuro. Seriedade e compromisso são as palavras-chave do ano.

E não é bom para:

se iludir : vai se beneficiar quem conseguir estabelecer metas realistas e trabalhar com afinco para alcançá-las.

: vai se beneficiar quem conseguir estabelecer metas realistas e trabalhar com afinco para alcançá-las. separar amor e dinheiro: o mapa deste ano indica crescimento e expansão no amor e nas finanças, especialmente para quem tiver disposição para se comprometer com o equilíbrio entre essas duas áreas da vida.

Saturno e Capricórnio são sinônimos para estabilidade. Portanto, quem estiver em sintonia com essa dupla astrológica certamente poderá se beneficiar no amor e nas finanças.

Além disso, Vênus está oposta a Juno, que é um asteroide que representa o casamento, parcerias íntimas, compromissos e união. O que representa certa resistência a rótulos e definições

É como se o encanto se perdesse no momento um nome é designado ou um contrato é assinado, ou um compromisso é formalizado. É porque deixa de ser sonho e passa a ser realidade.

Por outro lado, Vênus em conjunção com Saturno em sextil a Júpiter significa a realização de sonhos. E você só pode transformar seu sonho em realidade ao se comprometer dedicadamente a isso. Está na hora de parar de querer manter a magia da relação. Não existe magia sem compromisso.

Amor e Astrologia no WhatsApp: conheça a comunidade

Relações: o poder do feminino

O Sol faz sextil com Plutão no Mapa do Ano Novo Astrológico 2024, favorecendo as transformações profundas, que não são desorganizadoras e que acontecem como resultado dos nossos relacionamentos, conexões e contatos.

As nossas relações nos empoderam! Lembre-se bastante disso.

Porém, temos a Lua em oposição a Plutão. Ou seja, passaremos por um momento importante emocionalmente. É como uma oportunidade para uma imensa limpeza emocional, ao mesmo tempo, em que desse lugar surge a nossa maior força.

A força feminina

A Lua está em oposição a Plutão, mas fazendo um trígono com o Sol. Portanto, existe um apoio e diálogo entre os propósitos e os sentimentos. O idealismo da Lua e do Sol está sendo alimentando pela energia de Plutão, fortalecendo o poder da comunicação, das massas e de tudo o que funciona em benefício do coletivo.

O empoderamento feminino acontece neste Mapa do Ano Novo Astrológico 2024. É uma transformação para as mulheres, que ganham reforço energético para se posicionar desde outro lugar.

Não estaremos em um lugar de pedir nem mendigar. Mas sim estaremos posicionadas de forma sustentável e firme para clamar tudo o que é direito das mulheres. E todo mundo aplaudirá.

Emocionalmente falando também significa transformações intensas, profundas e importantes com consolidação dos sonhos que são possíveis de virar realidade e, portanto, eliminação daquilo que não agrega.

É um ano de definições! E, por isso, possivelmente veremos cada vez mais mulheres assumindo posições de poder e formal.

Dinheiro: o poder de expandir

O processo de consolidação da nossa segurança pessoal continua sendo alterado. É porque a gente passará o Ano Novo Astrológico 2024 com Júpiter e Urano em conjunção em Touro.

Urano em Touro significa que tudo aquilo que fazia você se sentir seguro, não é mais seguro. E Júpiter gosta disso, porque da nova maneira que se cria a segurança é possível crescer.

Urano em Touro desafia as noções tradicionais de segurança financeira e exige reavaliação das estratégias de gestão financeira. E Júpiter amplifica essa energia, encorajando a gente a abraçar as mudanças como oportunidades para crescimento e expansão financeira, ao invés de temê-las.

Mas formas alternativas de ganhar dinheiro podem não ter tanta força. É porque estamos em um ano com Ascendente em Capricórnio, o qual é mais tradicional e conservador.

Considere, portanto, integrar a energia inovadora de Urano à mentalidade de crescimento e estabilidade de Touro e Capricórnio. O importante é manter foco na responsabilidade financeira.

O poder da palavra para curar

A partir de maio, temos o fortalecimento do poder da palavra e de quem tem alcance por conta de Júpiter em Gêmeos.

No Mapa do Ano Novo Astrológico 2024, temos Mercúrio em Áries conjunto a Quíron e ao Nodo Norte. É hora de defender aquilo que você acredita sem entrar em combate e sem agressividade. Portanto, precisamos ser capazes de dizer o que precisa ser dito para permitir o progresso.

Todo tipo de terapia e trabalho psicológico para lidar com as nossas vulnerabilidades que passem pela fala tende a estar mais próximo da cura.

Carreiras, trabalhos, profissões, estudos e ensinos que envolvem a cura, seja por meio da natureza, seja por meio da palavra, tendem a ter melhores resultados.

É um ano em que precisaremos de coragem para deixar algumas parcerias para trás, especialmente aquelas que pesam sobre você. E defender o que você acredita que é correto e bom.

O caminho de crescimento não estará com a maioria. Conforme o Mapa do Ano Novo Astrológico 2024, o crescimento estará no pioneirismo, na originalidade e na compaixão pela dor das outras pessoas.

O poder de celebrar o Ano Novo Astrológico 2024

Existe uma prática ritualística para novos inícios e novos ciclos que pode ser feita exatamente na hora do Ano Novo Astrológico 2024 para que você possa celebrar este momento.

Para isso, você seguirá este passo a passo com os seguintes materiais:

Papel e Lápis : anote seus desejos para o Ano Novo Astrológico 2024 a lápis em duas folhas. Ou seja, escreva no primeiro papel e copie os mesmos sonhos no segundo. Especifique detalhadamente o que você deseja. E, se possível, foque em duas coisas que são realmente importantes para você.

: anote seus desejos para o Ano Novo Astrológico 2024 a lápis em duas folhas. Ou seja, escreva no primeiro papel e copie os mesmos sonhos no segundo. Especifique detalhadamente o que você deseja. E, se possível, foque em duas coisas que são realmente importantes para você. Vela Branca: coloque o primeiro papel debaixo de uma vela branca. Deixe a vela queimar até o fim e depois descarte-a.

coloque o primeiro papel debaixo de uma vela branca. Deixe a vela queimar até o fim e depois descarte-a. Medite : sente-se sente-se em meditação e visualize o que você escreveu por cerca de 15 minutos. Se veja como se você estivesse vivendo agora o que você quer realizar.

: sente-se sente-se em meditação e visualize o que você escreveu por cerca de 15 minutos. Se veja como se você estivesse vivendo agora o que você quer realizar. Fogueira : por fim, queime o segundo papel em uma fogueira. Pode ser uma pequeníssima que você faz em casa mesmo, com isqueiro, por exemplo.

: por fim, queime o segundo papel em uma fogueira. Pode ser uma pequeníssima que você faz em casa mesmo, com isqueiro, por exemplo. Manifeste : ao queimar o segundo papel com seus desejos, diga: eu entrego ao Universo os meus desejos para serem transformados em matéria para o bem maior.

: ao queimar o segundo papel com seus desejos, diga: eu entrego ao Universo os meus desejos para serem transformados em matéria para o bem maior. Guarde o primeiro papel: releia o primeiro papel com seus desejos no Equinócio de Outono, ou seja, quando o Sol entrar no signo de Libra, no dia 22/09, às 09h44. Portanto, na metade do Ano você poderá analisar onde está no caminho em direção aos seus sonhos e poderá fazer ajustes de percurso necessários.

Lembre-se de que nada neste ano virá sem esforço porque o Ascendente é Capricórnio. Até a belíssima Vênus será comandada por Saturno neste ano. Portanto, é preciso ir atrás do que você quer com dedicação.

Marcia Fervienza

Astróloga e terapeuta há mais de 20 anos. Associa sua experiência com aconselhamentos analíticos ao trabalho com Astrologia para facilitar o autoconhecimento, o empoderamento e a transformação pessoal.

