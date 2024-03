St. Patrick’s Day: verde é símbolo de sorte? Especialista explica

St. Patrick’s Day — ou em bom português, Dia de São Patrício —, comemorado no dia 17 de março, é uma festa de origem irlandesa que celebra o padroeiro da Irlanda, São Patrício, e tornou o verde símbolo de sorte. Será que essa associação tem fundo de verdade?

Nas comemorações, costumamos ver chope verde, muitas roupas e chapéus verdes, comidas pintadas da cor, publicidades, então, nem se fala. Mas você sabia que, originalmente, a cor associada a São Patrício é a azul, não a verde?

Porém, foi a cor verde que ganhou a fama nas grandes celebrações do St. Patrick’s Day mundo afora.

Neste artigo, te contamos um pouco das curiosidades envolvendo as cores da data e a explicação da Cromoterapia, revelando se verde é símbolo de boa sorte e seus significados.

Verde no St. Patrick’s Day

O verde “venceu” o azul nas comemorações do Patrick’s Day, em primeiro lugar, porque é a cor que representa a Irlanda. Aliás, o país tem o apelido de Ilha Esmeralda em referência à sua paisagem natural.

Mas o que de fato impulsionou a escolha pelo verde foi o trevo que acompanha São Patrício, que é verde. Além disso, esse é o símbolo de sorte, não só na celebração irlandesa, como no mundo todo.

A tradição de vestir verde no Dia de São Patrício teve origem, na prática, com as pessoas fixando um trevo à roupa. Inicialmente, este gesto tinha uma conotação estritamente religiosa.

Contudo, em 1798, a tradição assumiu um caráter político quando a sociedade reformista United Irishmen adotou o verde como parte de seu uniforme para ganhar apoio popular.

Eles marcaram sua presença nas ruas durante o Dia de São Patrício, solidificando a cor verde como um elemento essencial das celebrações. Desde então, todo dia 17 de março, que é feriado nacional na Irlanda, os irlandeses comemoram o Dia de São Patrício vestindo verde.

Mas verde é símbolo de sorte?

Para além dessas curiosidades históricas envolvendo o tradicional verde de St. Patrick’s Day, será que existe alguma relação entre verde e sorte?

Conforme a Cromoterapia, técnica que estuda a energia das cores, cada tom tem uma vibração energética diferente e, quando usamos uma cor ou estamos num ambiente preenchido por alguma delas, podemos sentir os benefícios dela, dependendo do nosso objetivo.

Especialmente em relação ao verde, segundo a cromoterapeuta Solange Lima, é considerado um ponto de equilíbrio entre as cores quentes e frias, atuando como um mediador entre o físico e o emocional.

“Esta cor promove serenidade, mantém o bom funcionamento do corpo, trazendo equilíbrio e bem-estar, além de ajudar a manter a mente e o corpo harmonizados”, explica a especialista.

No entanto, não existe uma relação direta entre o verde a boa sorte. Esse mito pode ter sido criado e não tem nenhuma relação com a energia da cor verde pelo olhar da Cromoterapia.

Por exemplo, na época da Copa do Mundo, muito se questionou se a cor da camisa da Seleção Brasileira poderia influenciar na vitória. Na época, explicamos que isso é mais questão de superstição do que sorte.

“Pelo olhar da Cromoterapia, cada cor carrega energias singulares agindo no nosso emocional e até no aspecto físico. Mas tudo depende mais da forma como intencionamos o uso de cada cor do que sorte ou azar, energia boa ou ruim”, acrescenta Solange.

No Feng Shui, segundo a especialista Cris Ventura, o verde representa o guá da família e o elemento madeira, simbolizando expansão, realização de sonhos e harmonia. Por isso, o verde é recomendado para quartos, especialmente de crianças, e para marcar novos ciclos e renovação das energias. Ou seja, também não existe uma ligação direta com a sorte.

Benefícios do Verde

Segundo a Cromoterapia, usar verde pode trazer benefícios no dia a dia, como:

Efeito Calmante: O verde tem um efeito calmante, sendo ideal para pessoas que se sentem fisicamente cansadas e agitadas, sendo indicado para pessoas hiperativas.

O verde tem um efeito calmante, sendo ideal para pessoas que se sentem fisicamente cansadas e agitadas, sendo indicado para pessoas hiperativas. Equilíbrio: A cor ajuda a nos estabilizar emocionalmente e, quando usado nas roupas, acessórios e decoração, ameniza o estresse e o nervosismo.

A cor ajuda a nos estabilizar emocionalmente e, quando usado nas roupas, acessórios e decoração, ameniza o estresse e o nervosismo. Combate medos e inseguranças: o verde é um estabilizador emocional e ajuda a controlar os medos e as inseguranças. Não tem contraindicação, exceto em casos de esgotamento físico, já que quando usado em excesso pode causar cansaço.

o verde é um estabilizador emocional e ajuda a controlar os medos e as inseguranças. Não tem contraindicação, exceto em casos de esgotamento físico, já que quando usado em excesso pode causar cansaço. Regeneração: Age como regenerador dos órgãos e sistemas, normalizando as funções de todas as glândulas, especialmente a pituitária.

Age como regenerador dos órgãos e sistemas, normalizando as funções de todas as glândulas, especialmente a pituitária. Saúde Cardíaca e Pressão Arterial: Energiza o Chakra Cardíaco e ajuda a controlar a pressão arterial.

Energiza o e ajuda a controlar a pressão arterial. Digestão: Facilita uma boa digestão, especialmente quando se consome hortaliças verdes.

Como usar a cor verde no St. Patrick’s Day e no resto do ano

1. Vestuário e Acessórios

Vista-se de Verde : Opte por roupas verdes para atrair boas vibrações, equilíbrio e bem-estar durante o St. Patrick’s Day. A cor verde é associada à esperança, renovação e serenidade, o que pode contribuir para um dia positivo e cheio de energia.

: Opte por roupas verdes para atrair boas vibrações, equilíbrio e bem-estar durante o St. Patrick’s Day. A cor verde é associada à esperança, renovação e serenidade, o que pode contribuir para um dia positivo e cheio de energia. Acessórios Temáticos: Colares, pulseiras, lenços e até chapéus verdes podem ser usados para complementar o visual e intensificar a presença da cor, além de marcar a celebração de forma divertida e temática.

2. Decoração de Ambientes

Decoração Verde em Casa : Utilize objetos de decoração verde, como toalhas de mesa, almofadas, e velas, para harmonizar o ambiente e trazer as energias positivas da cor para dentro de casa.

: Utilize objetos de decoração verde, como toalhas de mesa, almofadas, e velas, para harmonizar o ambiente e trazer as energias positivas da cor para dentro de casa. Plantas Verdes: Aproveite a ocasião para trazer mais plantas para dentro de casa. Além de decorativas, elas purificam o ar e ajudam a criar um ambiente mais tranquilo e equilibrado.

3. Alimentação

Alimentos Verdes : Inclua no cardápio do dia alimentos verdes , como vegetais folhosos, abacate e kiwi. Além de saudáveis, esses alimentos estão alinhados com a energia da cor verde, favorecendo a saúde e o bem-estar.

: Inclua no cardápio do dia , como vegetais folhosos, abacate e kiwi. Além de saudáveis, esses alimentos estão alinhados com a energia da cor verde, favorecendo a saúde e o bem-estar. Sucos e Smoothies Verdes : Prepare sucos e smoothies com hortaliças verdes para um detox natural e revitalizante. Eles são uma maneira deliciosa de incorporar os benefícios da cor verde à sua dieta.

: Prepare sucos e smoothies com hortaliças verdes para um detox natural e revitalizante. Eles são uma maneira deliciosa de incorporar os benefícios da cor verde à sua dieta. Água solarizada: esse método simples de energização solar pode lhe ajudar a amenizar a depressão e o desânimo. Na cor verde, pode trazer calma e equilíbrio. Veja aqui como preparar água solarizada.

4. Atividades ao Ar Livre

Natureza: Se possível, passe algum tempo em meio à natureza, em parques ou jardins. A conexão com o verde natural do ambiente pode ser extremamente revitalizante e harmonizadora. A reconexão com a natureza cura a alma!

5. Práticas de Bem-Estar

Meditação com Foco na Cor Verde : Realize meditações visualizando a cor verde, concentrando-se em sua capacidade de trazer equilíbrio, saúde e paz interior. Além disso, as cores dos chakras e o equilíbrio com a Cromoterapia .

: Realize meditações visualizando a cor verde, concentrando-se em sua capacidade de trazer equilíbrio, saúde e paz interior. Além disso, Yoga ou Exercícios Físicos ao Ar Livre: Praticar yoga ou exercícios físicos em locais abertos, cercado pelo verde da natureza, pode potencializar os efeitos positivos da atividade física, promovendo uma sensação de renovação e energia.

