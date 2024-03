O que é Revolução Solar e como fazer

Uma das técnicas mais importantes e interessantes na Astrologia é a Revolução Solar. Neste guia completo, você entende o que é Revolução Solar, como calcular e interpretar esse mapa astral ligado ao aniversário.

Além disso, forneceremos dicas para aqueles que desejam fazer a sua Revolução Solar, incluindo quando fazer e a relação com o chamado “inferno astral”.

O que é Revolução Solar

A Revolução Solar é uma técnica da Astrologia que envolve a análise do momento em que o Sol retorna à mesma posição que estava no momento do nascimento de uma pessoa.

A partir da data de nascimento e local do aniversário, é gerado um mapa astrológico (o mapa da Revolução Solar), que revela os potenciais, forças e desafios de uma pessoa no período entre um aniversário e outro.

Apesar do Sol estar no mesmo posicionamento, os demais astros ocupam novas posições que devem ser analisadas para orientar e conhecer as possíveis tendências que estarão presentes no seu novo ciclo anual.

Entenda melhor no vídeo:

Como fazer Revolução Solar

Calcular a Revolução Solar envolve alguns passos essenciais.

Primeiro, é necessário ter os dados de nascimento da pessoa, principalmente, data, hora e local onde ela nasceu. Essas informações geram o Mapa Astral dela, com suas características e comportamentos. Em seguida, precisamos saber o local onde a pessoa vai passar ou passou o seu aniversário, pois dependendo do lugar, pode mudar aspectos bem importantes no mapa da Revolução.

Você pode fazer a Revolução Solar gratuitamente aqui no Personare tendo esses dados em mãos. Caso não tenha todos, ainda assim poderá gerar o mapa, mas ele não será completo, consequentemente, as previsões serão limitadas.

Como interpretar a Revolução Solar?

A interpretação da Revolução Solar requer a compreensão de elementos como as Casas astrológicas e os planetas que ocupam essas Casas e ativam determinados signos.

Cada Casa representa uma área da vida, como relacionamentos, carreira, saúde e espiritualidade. Os planetas em diferentes posições indicam influências específicas. A interpretação envolve a análise desses fatores para entender as principais tendências do ano.

Segundo a astróloga Marcia Fervienza, dentre todos os posicionamentos do mapa da Revolução, o Ascendente é o mais importante, pois é o signo que regerá o seu ano. Ou seja, indica qual será o tom dos próximos 365 dias.

Vale a pena escolher o local de aniversário com base na Revolução Solar?

Como dissemos, caso mude o local do aniversário, o mapa de aniversário também pode mudar. No entanto, em caso de cidades muito próximas, pode não haver nenhuma variação entre as análises.

Mesmo assim, muitas pessoas (como Anitta já revelou) consultam astrólogos ou fazem vários mapas, testando diferentes lugares, para ver qual gera as melhores tendências.

Conforme Marcia, não existe um consenso no mundo da Astrologia. Por isso, o melhor é você mesmo experimentar e ver se funciona para você!

A sugestão é que você utilize as amostras gratuitas da Revolução Solar para inserir as possíveis cidades e avaliar os resultados da mandala astrológica do seu ano pessoal.

Como ver filhos na Revolução Solar?

O mapa de aniversário também pode revelar informações sobre filhos ou a vida familiar. A interpretação envolve a análise das Casas astrológicas relacionadas à família e à parentalidade.

Esses insights podem ser valiosos para entender como a vida familiar pode se desenrolar durante o ano, aproveitando as oportunidades e amenizando os desafios.

Quando fazer a Revolução Solar?

Uma pergunta comum é quando fazer a Revolução Solar em relação ao aniversário. A Revolução Solar começa no exato momento do aniversário e dura até o próximo aniversário.

Portanto, o momento ideal para realizar a análise é próximo ao aniversário (poucos dias antes ou depois).

Assim, a pessoa pode começar a se preparar para o novo ciclo e aproveitar da melhor forma para fazer as melhores escolhas.

Quando se inicia o inferno astral?

Muita gente acha que o mês que antecede o seu aniversário é sempre conturbado. Por isso, “Inferno Astral” é uma lenda criada para os 30 dias que antecedem o aniversário de uma pessoa.

No entanto, essa ideia é um mito. Para a Astrologia, nossa vida é marcada por vários ciclos astrológicos, alguns de poucos dias, outros que duram anos. Alguns desses períodos podem, sim, ser “infernais”. Mas não há um inferno astral propriamente dito, e sim, ciclos negativos.

O astrólogo Alexey Dodsworth, autor do mapa astral e da Revolução Solar do Personare, acredita que o melhor termo é “Inverno Astral”, ou seja, um momento de recolhimento na vida da pessoa.

Personare

A equipe Personare é formada por pessoas que estão em processo constante de conhecimento sobre si mesmas, sobre o mundo e sobre as relações humanas. Compartilhamos aqui conteúdos apurados junto aos nossos mais de 100 especialistas em diferentes áreas holísticas, como Astrologia, Tarot, Numerologia e Terapias.

