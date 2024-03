Astrologia da semana de 17 a 23/03 tem início do Ano Novo Astrológico

Prepare-se para uma semana com mais tons de cinza, com deveres se sobressaindo aos prazeres. Entretanto, a Astrologia da semana de 17 a 23/03 também chega com o início do Ano Novo Astrológico, trazendo renovação.

Antes de mergulhar nos detalhes da semana, confira o resumo astrológico dos próximos dias:

Até terça-feira (19): Sol em conjunção com Netuno

Sol em conjunção com Netuno A partir de terça-feira (19): Vênus em conjunção com Saturno

Vênus em conjunção com Saturno A partir de quarta-feira (20): Sol em Áries em sextil com Plutão

Sol em Áries em sextil com Plutão A partir de quinta-feira (21): Vênus em sextil com Júpiter

Vênus em sextil com Júpiter A partir de sexta-feira (23): Marte em Peixes

Dica astrológica: todos esses trânsitos atuam de uma forma bem específica na sua vida. Veja essa previsão só sua, acessando agora seu Horóscopo Personalizado gratuitamente.

Previsões da Astrologia da semana de 17 a 23/03

Começamos a semana com Lua Crescente em Gêmeos, que dá impulso aos processos comunicativos e à busca por aprendizado.

Mas os protagonistas são os trânsitos de Vênus — em tensão com Saturno e favorecimento com Júpiter — trazem equilíbrio para a semana. Por um lado, Saturno indica mais seriedade​ e até tendência a se chatear nas relações. Por outro, com Júpiter, há mais alegria e descontração.

Além disso, até terça-feira (19), ainda teremos bastante presente a conjunção do Sol com Netuno, que pode desorganizar o nosso dia a dia, trazer uma certa vulnerabilidade e reduzir os ânimos.

Um fator importante da semana é o início do Ano Novo Astrológico 2024, com a entrada do Sol em Áries, proporcionando um momento de renovação. Ainda que Marte em Peixes nos convida ao famoso ócio criativo.

Confira a seguir o detalhamento da Astrologia da semana de 17 a 23/03, em vídeo e texto!

https://www.youtube.com/watch?v=R3LX8FTRVUg&feature=youtu.be

A partir de terça-feira: Vênus conjunto a Saturno

Na terça-feira, Vênus em Peixes começa uma conjunção com Saturno. Esse aspecto se estende até domingo (24) e tem uma carinha meio cinzenta, pois Vênus tem a ver com prazer e Saturno, com dever.

Então, é uma semana com mais foco nos deveres. Porém, se você fizer isto de maneira consciente – a fim de atingir um objetivo, por exemplo -, este pode ser um bom uso do aspecto.

Há também a tendência de incômodo com questões financeiras, já que Vênus também rege o dinheiro. Por isso, pode haver sensação de muitas contas a pagar, nos levando a pensar melhor no nosso orçamento.

Vênus-Saturno também indica mais sobriedade nas relações. Ou seja, tendemos a avaliar nossos relacionamentos com um pouco mais de “dureza”. Em alguns casos, inclusive, podemos querer colocar determinadas relações mais “nos eixos”.

A incomodação (Saturno) pode prejudicar o prazer (Vênus), como, por exemplo, ter de cancelar um encontro devido a uma virose. Infelizmente, será preciso lidar com um pouco de frustração.

Dica: a leitura deste artigo sobre expectativa x frustração pode ser bastante útil para você!

A partir de quarta-feira: Sol em Áries em sextil com Plutão

A partir de quarta-feira (20), o Sol ingressa em Áries, dando início ao Ano Novo Astrológico (veja aqui as previsões pro seu signo!).

Ao ingressar em Áries, o Sol também faz um sextil com Plutão, um aspecto de recuperação — combinando com a energia de renovação que um novo ano traz.

Por isso, quem andou um pouco cabisbaixo​, desmotivado ou desvitalizado, deve começar a se sentir melhor​ e mais forte. Além disso, Sol com Plutão pode ser um trânsito potente para realizar transformações necessárias.

Onde mudar?

Vale lembrar que a Casa Astrológica em que está o Sol está passando agora pelo seu Horóscopo Personalizado pode simbolizar mais mudanças em uma determinada área da sua vida. Por exemplo:

​Se o​ Sol está transitando na Casa 1, diretamente associada ao corpo físico e à saúde, você pode sentir uma melhora na sua vitalidade ao longo da semana.

​Mas se​ Sol está na sua Casa 2, a do dinheiro, é um bom momento para iniciar um plano de reorganização ou recuperação das suas finanças.

E esta é uma grande notícia: em alguma área da sua vida as coisas vão melhorar nesta semana!

Dica astrológica: Veja aqui no seu Horóscopo Personalizado gratuito em qual Casa o Sol está passando. Então, confira o significado e que área da vida essa Casa astrológica representa aqui.

A partir de quinta-feira: Vênus em sextil com Júpiter

A partir de quinta-feira (21), Vênus faz sextil com Júpiter. Ainda que Vênus esteja também em conjunção com Saturno até domingo (24), aqui já teremos relações mais favorecidas, como encontros e contatos que nos alegram.

Na área financeira, existe a possibilidade de acordos. Então, quem está com dívidas, pode conseguir uma negociação interessante, como pagar menos juros ou algo nesse sentido.

De olho no Lollapalooza

Com Vênus em sextil com Júpiter, vai ser possível curtir bastante o festival Lollapalooza, que acontece de 22 a 24 de março, em São Paulo.

Porém, quem vai ao evento, precisa lembrar que Vênus também está em conjunção com Saturno. Isso pode trazer cansaço e frustração (o que já aconteceu antes mesmo do início do festival, com o cancelamento de alguns shows).

Por isso, vale focar no lado positivo do sextil com Júpiter, que pode trazer muitas compensações para quem souber lidar com fatores que não irão agradar – seja no evento ou em algumas apresentações.

A partir de sexta-feira: Marte em Peixes

A partir de sexta-feira (22), Marte, o planeta da energia, ingressa no signo de Peixes, onde fica até 30/04.

Quando essa combinação acontece, a energia pode oscilar. Então, se a pessoa está inspirada, produzirá muito, mas, se não está, a produção cai. O âmbito emocional​, por Peixes ser um signo do elemento Água, fica atrelado ao plano da energia, regido por Marte.

Além disso, Marte em Peixes pede um pouco mais de descanso, afinal, não traz o mesmo pique de um Marte em Áries​ ou Capricórnio, por exemplo.

Sabe o tal do ócio criativo? É a cara de Marte em Peixes. Por isso, precisaremos ter paciência com esse fluxo de energia irregular e instável. Quando estiver com a energia alta, produza. Caso contrário, o ideal é dormir ou descansar de alguma outra forma para se reabastecer.

Dica: deixe a sua intuição ditar qual pode ser o melhor caminho​ para determinadas iniciativas. ​Dançar e fazer esportes com água também podem ser uma boa pedida.

Confira também: + Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seuaqui e. + Descubra a missão da sua fase 2023, com previsões baseadas no número do seu ano pessoal . + Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral,! + Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses.

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski dá consultas astrológico-terapêuticas e foi pioneira na Astrologia brasileira ao falar do Céu geral, ao invés do tradicional horóscopo signo a signo. É idealizadora do curso "Alimentação e seu Mapa Astral" no Personare. Participa dos programas semanais de previsões astrológicas no canal do YouTube do Personare.

vanessatuleski@gmail.com

O post Astrologia da semana de 17 a 23/03 tem início do Ano Novo Astrológico apareceu primeiro em Personare.