Mercúrio retrógrado está quase aí! Mas você ainda tem alguns dias para resolver pendências que podem ficar mais complicadas depois, pelo prazo de 20 dias. Por isso, montamos um guia para você saber como aproveitar a última semana antes de Mercúrio retrógrado em Áries.

A segunda retrogradação do planeta da comunicação de 2024 começa na segunda-feira, dia 1º de janeiro. Não, não é mentira.

Acabamos de viver um potente eclipse lunar em Libra, que nos convida a revisar e fazer mudanças nas nossas relações, sejam elas românticas, familiares ou profissionais. E agora teremos Mercúrio retrógrado em Áries.

Por que aproveitar essa última semana com Mercúrio direto

Durante todas as retrogradações, os planetas parecem estar se movendo na direção oposta à sua órbita normal em torno do Sol. Astrologicamente, significa que, durante esse período, os temas associados a cada planeta podem sofrer intercorrências.

Como Mercúrio trata de comunicação, informação, pensamentos e transportes, pode haver atrasos, confusão, mal-entendidos e problemas nessas áreas, incluindo negócios, tecnologia, viagens e relacionamentos.

Desta vez, Mercúrio fica retrógrado em Áries, de 1º a 25 de abril. Por ser no signo de Áries, que tem uma energia de impulsividade, podemos cometer ainda mais erros por pressa e afobação.

Além disso, Marte vai estar conjunto com Saturno durante boa parte da retrogradação de Mercúrio. É outro aspecto que exige paciência, pois pode significar aumento de obstáculos no dia a dia, além de mais responsabilidade e, com isso, cansaço.

Tudo isso pode provocar mais conflitos. Por isso, o cuidado com a comunicação precisará redobrar — já que Marte/Saturno reforça as dificuldades de Mercúrio retrógrado.

Dito isso, agora você POR QUE deve aproveitar a última semana antes de Mercúrio retrógrado em Áries. Então, chegou a hora de saber COMO aproveitar.

Como aproveitar a última semana antes de Mercúrio retrógrado

Para evitar contratempos, siga as orientações para atravessar as três semanas de retrogradação com mais tranquilidade.

Faça backup e armazene tudo o que for possível: mantenha seus dados, textos e documentos em segurança, preferencialmente em mais de um local ou formato, para evitar perdas devido a falhas na internet ou nos equipamentos.

mantenha seus dados, textos e documentos em segurança, preferencialmente em mais de um local ou formato, para evitar perdas devido a falhas na internet ou nos equipamentos. Feche contratos, acordos ou qualquer assunto importante: resolva questões burocráticas e início/fim de projetos importantes antes do início da retrogradação, para evitar erros ou retrabalhos posteriormente.

resolva questões burocráticas e início/fim de projetos importantes antes do início da retrogradação, para evitar erros ou retrabalhos posteriormente. Realize compras ou vendas de itens importantes agora: não deixe para quando Mercúrio estiver retrógrado, pois isso pode resultar em problemas nos negócios.

não deixe para quando Mercúrio estiver retrógrado, pois isso pode resultar em problemas nos negócios. Planeje suas viagens cuidadosamente: não confie apenas na sorte; planeje minuciosamente se estiver viajando durante a retrogradação, prevendo sempre um tempo extra caso ocorram imprevistos ou atrasos.

não confie apenas na sorte; planeje minuciosamente se estiver viajando durante a retrogradação, prevendo sempre um tempo extra caso ocorram imprevistos ou atrasos. Aborde conversas difíceis com antecedência: iniciar diálogos ou confrontos nos quais você precisa expressar suas preocupações pode resultar em comunicação confusa durante a retrogradação.

iniciar diálogos ou confrontos nos quais você precisa expressar suas preocupações pode resultar em comunicação confusa durante a retrogradação. Consulte previsões pessoais: cada pessoa enfrenta a retrogradação de Mercúrio de forma única. Portanto, é essencial verificar as previsões específicas para entender onde você precisa estar mais atento. Siga o passo a passo a seguir:

Previsões para a sua vida em Mercúrio retrógrado:

Vá até o Horóscopo Personalizado do Personare — é gratuito! Se você não tem cadastro, preencha os seus dados. Se você tem, faça o login no site. Então, você verá todos os trânsitos que estão acontecendo na sua vida neste momento. Procure por “Mercúrio na Casa…” (como no exemplo abaixo). Quando Mercúrio Retrógrado acontecer, esse trânsito será atualizado e você poderá ler sobre como sua vida deve ser mexida pela retrogradação.

