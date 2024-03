Quais são os desafios de Mercúrio retrógrado para o seu signo

Mercúrio retrógrado é conhecido pelos problemas de comunicação, falhas em sistemas e atrasos. No entanto, cada pessoa vive o trânsito de maneira diferente, ou seja, pode ter desafios com Mercúrio retrógrado diferentes.

Nesse sentido, tudo depende Mapa Astral que você tem. Para algumas pessoas, Mercúrio retrógrado será um pouco melhor, para outras, nem tanto.

Isso não está diretamente ligado ao seu signo solar, mas à posição de Mercúrio no seu Horóscopo durante a retrogradação. Mas para descobrir, é bem simples:

Desafios de Mercúrio retrógrado

Agora que você já sabe onde Mercúrio está no seu mapa, veja quais são os desafios de Mercúrio retrógrado para você.

Casa 1: Reflexão interior

Quando Mercúrio retrógrado acontece na Casa 1, é momento de se voltar para dentro. Evite o impulso de compartilhar todos os seus pensamentos nas redes sociais, pois mal-entendidos podem ocorrer com mais facilidade. Nesse sentido, é uma fase de introspecção, onde a comunicação consigo mesmo se torna crucial.

Casa 2: Cautela Financeira

Com Mercúrio retrógrado na Casa 2, a postura conservadora em relação ao dinheiro é aconselhável durante o período. Por isso, é prudente evitar compras ou vendas significativas. Um olhar atento às finanças, evitando riscos desnecessários, é fundamental para enfrentar os possíveis desafios dessa fase.

Casa 3: Comunicação

Com Mercúrio retrógrado na Casa 3, a atenção deve se voltar para a comunicação autêntica. Portanto, evite divulgar informações falsas e pense duas vezes antes de compartilhar algo. Viagens curtas podem ser adiadas, já que o risco de imprevistos é maior. Por isso, é um momento para avaliar cuidadosamente as palavras e os compromissos que você assume.

Casa 4: Questões familiares

Mercúrio retrógrado na Casa 4 pode trazer à tona questões familiares que você pensava estar resolvidas. Lidar com esses assuntos requer discernimento: resolva apenas o que está ao seu alcance e respeite a vontade dos outros para evitar conflitos desnecessários.

Casa 5: Relações passadas

Quando Mercúrio Retrógrado ocorre na Casa 5, existe a possibilidade de reencontros com pessoas do passado. Por isso, é preciso ter cautela, especialmente ao lidar com promessas de mudanças em relações antigas. Se busca apenas momentos de diversão, aproveite, mas reatar um relacionamento pode não ser a melhor escolha nesse momento.

Casa 6: Bem-estar e rotina

Na Casa 6, Mercúrio retrógrado pode indicar a necessidade de mudanças na rotina ou hábitos de saúde. Por isso, evite decisões impulsivas em relação a animais de estimação e contratações profissionais. É uma fase para refletir sobre melhorias em sua qualidade de vida.

Casa 7: Relações contratuais

Evite assinar contratos ou iniciar parcerias durante o Mercúrio retrógrado na Casa 7. Além disso, pessoas do passado podem retornar, demandando atenção e discernimento ao lidar com antigas relações.

Casa 8: Traumas

Mercúrio retrógrado na Casa 8 pode trazer à tona questões perturbadoras e traumas. Embora possa ser desafiador, é uma oportunidade para revisitar essas questões com atenção à saúde mental e emocional.

Casa 9: Viagens e julgamentos

Viagens longas não são aconselháveis durante o Mercúrio retrógrado na Casa 9. Se for inevitável, tenha planos alternativos em mente e evite fazer julgamentos precipitados.

Casa 10: Carreira e reconhecimento

Na Casa 10, erros profissionais podem ocorrer durante o Mercúrio retrógrado. Mudanças de emprego ou carreira não são aconselháveis, e a paciência consigo mesmo é fundamental para evitar a síndrome do impostor.

Casa 11: Futuro

Evite fazer alterações significativas nos planos para o futuro, como investimentos ou poupança, durante o Mercúrio retrógrado na Casa 11. Afinal, essa área fala de planejamentos de longo prazo.

Casa 12: Recolhimento

Na Casa 12, Mercúrio retrógrado indica um período de recolhimento e introspecção. Expor-se demais, especialmente nas redes sociais, pode torná-lo vulnerável e afetar sua saúde mental.

