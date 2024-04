O Eclipse de 8 de abril será visto no Brasil? Saiba tudo sobre o fenômeno

Fenômeno que captura a atenção de milhões ao redor do globo, o Eclipse Total Solar traz consigo uma mescla de fascínio e apreensão. O próximo é no dia 8 de abril. Embora muita gente se empolgue para saber se o Eclipse de 8 de abril será visto no Brasil, a resposta é não.

O segundo eclipse de 2024 tem visibilidade restrita à América do Norte, incluindo os Estados Unidos, o México e o Canadá. Aliás, será o único eclipse solar total no século XXI em que a totalidade será visível nestes três países ao mesmo tempo.

Apesar disso, nem tudo está perdido para os brasileiros. A tecnologia nos permite ultrapassar as barreiras da geografia, e poderemos acompanhar o fenômeno através de transmissões ao vivo pela internet, com destaque para o Observatório Nacional e a Nasa.

A boa notícia para nós, brasileiros, é que em termos astrológicos, Eclipses podem ter maior potência onde são visíveis. Portanto, a instabilidade, as crises e as mudanças repentinas que costumam ser sentidas nos eclipses podem ser menos intensas por aqui.

Próximo Eclipse visível no Brasil

Para os que anseiam por observar este fenômeno de forma direta, salva no calendário lunar de 2024 a próxima oportunidade: no dia 02 de outubro de 2024 teremos um Eclipse Solar Anular em Libra, que será visível em terras brasileiras.

Prepare-se: neste eclipse, pode haver um aumento da agressividade e agitação nas relações, não só as afetivas, mas familiares, profissionais e amizades também.

Significado astrológico do Eclipse de 8 de abril

Para além da observação astronômica, o Eclipse Total Solar do dia 08 de abril ocorrerá no signo de Áries e carrega significados astrológicos profundos.

Este evento sugere um período de reflexão pessoal e coletiva, especialmente para os países diretamente afetados pela totalidade do eclipse.

Em terras brasileiras, embora o eclipse não seja visível, sua energia remete a reflexões sobre iniciativas, transformações e relações interpessoais, marcando um período de reavaliações e novos começos que não ocorre apenas no dia 8 de abril.

Cada eclipse pode surtir efeitos até que outro do mesmo tipo ocorra — como o próximo é em outubro, temos seis meses para viver transformações. E cada pessoa viverá essa fase de maneira diferente, como explicamos a seguir.

Como se preparar para o Eclipse

Para cada pessoa, o eclipse ativa uma área específica e pode repercutir de maneiras diferentes. Por isso, a melhor maneira de se preparar para o Eclipse Lunar é saber que Casa astrológica do seu Mapa Astral a Lua está ativando.

No Personare, você encontra uma calculadora gratuita para saber qual área da sua vida será ativada pelo eclipse de 8 de abril. Basta acessar o Mapa do Céu, inserir seus dados e ver qual casa do seu Mapa será destacada pelo eclipse.

Com essa informação em mãos, descubra a seguir o que esse eclipse pode trazer à tona e como lidar da melhor maneira com ele.

Como lidar:

Casa 1: hora de olhar para você, buscar perspectivas e ver qual é o preço a se pagar por abrir novos caminhos e atitudes.

hora de olhar para você, buscar perspectivas e ver qual é o preço a se pagar por abrir novos caminhos e atitudes. Casa 2: será que sua renda e/eu gestão financeira pode melhorar com algo até agora não tentado por você?

será que sua renda e/eu gestão financeira pode melhorar com algo até agora não tentado por você? Casa 3: inícios podem envolver cursos, informações, circulação, em um misto de oportunidades, mas também determinação.

inícios podem envolver cursos, informações, circulação, em um misto de oportunidades, mas também determinação. Casa 4: precisa trazer um novo olhar para o seu âmbito familiar e seu passado. É necessário fundar novas bases na sua vida, mas elas requerem firmeza.

precisa trazer um novo olhar para o seu âmbito familiar e seu passado. É necessário fundar novas bases na sua vida, mas elas requerem firmeza. Casa 5: expressão e criatividade ampliados estão em jogo agora, abrindo novos campos a partir de foco e esforço.

expressão e criatividade ampliados estão em jogo agora, abrindo novos campos a partir de foco e esforço. Casa 6: você está pronta para melhorar sua saúde, hábitos, trabalho e dia a dia com novidades, mas exigirá persistência.

você está pronta para melhorar sua saúde, hábitos, trabalho e dia a dia com novidades, mas exigirá persistência. Casa 7: novas parcerias abrem-se, enquanto é preciso revisar outras. Como buscar o novo em seus relacionamentos? Além disso, começos podem vir para seu par.

novas parcerias abrem-se, enquanto é preciso revisar outras. Como buscar o novo em seus relacionamentos? Além disso, começos podem vir para seu par. Casa 8: você está pronto para transformar, mas precisa de coragem para gerar grandes melhoras na sua vida.

você está pronto para transformar, mas precisa de coragem para gerar grandes melhoras na sua vida. Casa 9: a sua persistência implica em buscar novos horizontes e iniciar novas coisas na sua vida.

a sua persistência implica em buscar novos horizontes e iniciar novas coisas na sua vida. Casa 10 : pode haver muita visibilidade envolvendo muito trabalho, obrigando você a se organizar. Novos projetos podem estar a caminho!

: pode haver muita visibilidade envolvendo muito trabalho, obrigando você a se organizar. Novos projetos podem estar a caminho! Casa 11 : oportunidades a partir de novos projetos e contatos com grupos, embora tudo possa envolver muito trabalho.

: oportunidades a partir de novos projetos e contatos com grupos, embora tudo possa envolver muito trabalho. Casa 12: fazer uma faxina emocional para deixar o que é velho para trás e, portanto, abraçar novas oportunidades na sua vida pode ser ótimo.

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski dá consultas astrológico-terapêuticas e foi pioneira na Astrologia brasileira ao falar do Céu geral, ao invés do tradicional horóscopo signo a signo. É idealizadora do curso "Alimentação e seu Mapa Astral" no Personare. Participa dos programas semanais de previsões astrológicas no canal do YouTube do Personare.

