O Ano Astrológico começa com tudo, com um primeiro mês já marcado por Mercúrio retrógrado. Segundo o horóscopo de abril de 2024, a retrogradação do planeta será relevante para todos os signos, cada um em uma área diferente da vida.

Além disso, o mês também terá trânsitos importantes de Saturno, Vênus e Marte, que demandarão cuidados específicos. Para entender melhor como tudo isso vai agir na sua vida, acesse seu Horóscopo Personalizado.

A seguir, confira as previsões do horóscopo de abril de 2024 para todos os signos – solar e Ascendente.

ÁRIES

Abril costuma ser um mês bastante significativo para o signo de Áries. Porque muitas pessoas desse signo fazem aniversário neste mês, e a data costuma ser um marco para recomeços. Se é o seu caso, faça sua Revolução Solar e prepare-se para o próximo ano.

Especificamente em 2024, abril será marcado pelo trânsito de Mercúrio retrógrado, exatamente em Áries. Mercúrio fica retrógrado de 1 a 25 de abril e, ao contrário do que o senso comum indica, o período não é necessariamente ruim.

Em vez disso, é uma oportunidade de ouro para rever alguns posicionamentos, revisar planos e, principalmente, retomar conversas com pessoas importantes para você.

O grande problema de Mercúrio retrógrado é o fato de que, nesse período, não convém tomar decisões. Afinal, como é um ciclo que chama à revisão, são grandes as chances de que uma decisão tomada nesse momento tenha de ser corrigida ali adiante.

Anote as datas!

Entre os dias 1 e 25: com Mercúrio retrógrado, é importante se colocar numa posição de cautela observadora. Revise suas certezas. É prudente evitar comprar ou vender coisas importantes nesse período, assim como assinar documentos relevantes.

com Mercúrio retrógrado, é importante se colocar numa posição de cautela observadora. Revise suas certezas. É prudente evitar comprar ou vender coisas importantes nesse período, assim como assinar documentos relevantes. Entre os dias 5 a 29: Vênus transita por Áries, o que tende a intensificar a sua autoestima. Além disso, você talvez sinta uma disposição mais amorosa e carismática. É um período favorável a paqueras e romances, esteja você já em uma relação ou não.

TOURO

O horóscopo de abril de 2024 aponta para as pessoas do signo de Touro um período propício ao recolhimento, tanto social quanto íntimo. O recomendado é evitar grandes atividades sociais, graças a trânsitos específicos dos planetas Mercúrio e Vênus.

Dar um tempo na intimidade amorosa também pode ser uma boa ideia, mas isso não envolve necessariamente separações. Mais do que isso, “dar um tempo” significa abrir espaço à pessoa amada, sem cobranças, e ocupar seu próprio tempo com outros afazeres.

Por conta do ciclo de Mercúrio, sobretudo pelo fato de ele estar retrógrado entre os dias 1 e 25 de abril, você pode sentir vontade de se isolar do mundo. Os momentos de solidão podem ser muito proveitosos para contemplação e reflexão.

Anote as datas!

Entre os dias 1 e 25: unido a Vênus, Mercúrio leva a uma apreciação maior das qualidades interiores das pessoas. Ou seja, uma valorização do mundo interior frente às superficialidades. A arte pode ser uma boa forma de dar vazão à sua sensibilidade.

unido a Vênus, Mercúrio leva a uma apreciação maior das qualidades interiores das pessoas. Ou seja, uma valorização do mundo interior frente às superficialidades. A arte pode ser uma boa forma de dar vazão à sua sensibilidade. Ao longo de todo o mês: a conjunção entre os planetas Júpiter e Urano, que ocorre no dia 20, pode ser sentida em todo abril. Quando esses dois planetas se encontram, pode haver um impulso à expansão por meio de abordagens inovadoras. Pense fora da caixa!

GÊMEOS

Se você é do signo de Gêmeos, prepare-se para um mês desafiador, especialmente no trabalho. Abril de 2024 será um período de muita competição, com possibilidades de crescimento e conquistas importantes, mas também muito estresse.

Isso se deve a Marte. Você provavelmente sentirá um aumento na motivação, e sua forma de agir será carregada de agressividade. Durante esse ciclo, há uma propensão para tomar iniciativas profissionais mais ousadas do que o normal.

Como Marte também está relacionado à assertividade, há um risco aumentado de confrontos ou competições no ambiente de trabalho. Por isso, é importante que você saiba canalizar essa energia de forma construtiva, para evitar conflitos desnecessários.

Anote as datas!

Entre os dias 6 e 13: o alinhamento de Marte e Saturno poderá fazer você ter consciência de várias limitações e obstáculos. Apesar disso, essa irritação fará você agir para superá-los. Porém, só terá êxito após o dia 25, com o fim de Mercúrio retrógrado.

CÂNCER

As pessoas do signo de Câncer terão em abril de 2024 um ciclo especialmente significativo em questões relacionadas à carreira. Entre os dias 5 e 29, o trânsito de Vênus favorece uma atmosfera de cordialidade e mais cooperação no ambiente de trabalho.

Com isso, as relações profissionais tenderão a ficar mais suaves, e a diplomacia passa a ser uma ferramenta muito útil para alavancar sua carreira. Se você estiver sem emprego, eis um ótimo momento para chamar a atenção e conquistar uma nova posição.

Mas mesmo que você já tenha um emprego, este é um ciclo favorável a mudanças. Vênus estimula a busca por uma carreira mais gratificante. Talvez você sinta uma vontade de buscar atividades que lhe tragam não apenas o sustento, mas também satisfação pessoal.

Anote as datas!

Entre os dias 1 e 25: o ciclo retrógrado de Mercúrio na Casa 10 será bastante favorável para revisar projetos profissionais. Aproveite a oportunidade para refinar suas habilidades, adquirir conhecimento adicional e rever estratégias de carreira.

LEÃO

A tônica do horóscopo de abril de 2024 é o ciclo de Mercúrio retrógrado, e esse também é o caso do signo de Leão. Para as pessoas desse signo, o período entre os dias 1 e 25 será propício para refletir sobre crenças fundamentais e seus valores mais profundos.

Sua atenção estará voltada a tudo que envolve ética e propósito de vida. É um momento mais meditativo, que demanda mais cautela. Portanto, não é hora de começar coisas novas, viajar para longe, assinar contratos ou realizar transações comerciais importantes.

O ciclo será ótimo para ampliar seus horizontes. Se você é daquelas pessoas de Leão que gostam mais de ouvir a própria voz e falam mais do que escutam, talvez seja um grande baque. Mas a abertura ao diferente será uma oportunidade excepcional de aprendizado.

Anote as datas!

Entre os dias 1 e 25: com Mercúrio retrógrado, pode haver uma inclinação para retomar estudos ou pesquisas que foram deixados de lado no passado. Este é um momento favorável para você aprofundar o conhecimento em áreas do seu interesse.

VIRGEM

Cautela é a palavra de ordem para as pessoas do signo de Virgem em abril de 2024. Ao longo de todo o mês, Marte fará oposição a esse signo. Para tornar as coisas mais difíceis, essa oposição ocorrerá em associação a Saturno.

Será um período tenso. Virgem é um signo que tende a focar muito em detalhes e tarefas práticas, então esse ciclo poderá chamar sua atenção para a importância de equilibrar o trabalho árduo com cuidados pessoais. Afinal, há o risco de você chegar à exaustão.

Reduzir o ritmo ajudará a poupar não somente a saúde, mas também reduzirá o risco de estremecer relações. Devido à natureza analítica de Virgem, esse ciclo também pode amplificar a autocrítica. Procure ser mais gentil consigo e dê atenção aos seus sinais.

Anote as datas!

Dias 6, 7, 18, 19 e 20: os ciclos da Lua assinalam um momento de vulnerabilidade emocional, além da física. Tome cuidado para não se sobrecarregar.

LIBRA

Em abril de 2024, o signo de Libra talvez seja aquele que sentirá com mais intensidade o ciclo de Mercúrio retrógrado. Isso porque, ao longo de todo abril, o planeta fará oposição a Libra, fazendo deste um dos meses mais importantes do ano nos seus relacionamentos.

Entre os dias 1 e 25, durante a retrogradação, será preciso tomar o dobro de cuidado com mal-entendidos com o que se diz ou escreve. Conversas importantes devem ser adiadas. Se isso não for possível, talvez essas conversas tenham de ser repetidas várias vezes.

É como se houvesse um grande ruído na comunicação, em que uma pessoa diz “X” e a outra entende “Y”. Não é nada grave, mas pode gerar alguns desentendimentos que exigirão esforço para serem contornados quando esse ciclo chegar ao fim, no dia 26.

Anote as datas!

Entre os dias 5 e 29: Vênus fará oposição complementar a Libra. A boa vontade para lidar com as diferenças estará acentuada. Com isso, por mais que os desentendimentos ocorram, eles serão suavizados pelo desejo sincero de encontrar um consenso.

Vênus fará oposição complementar a Libra. A boa vontade para lidar com as diferenças estará acentuada. Com isso, por mais que os desentendimentos ocorram, eles serão suavizados pelo desejo sincero de encontrar um consenso. Dias 8, 9, 21, 22 e 23: cuidado especial com os ciclos da Lua. Evite que seu lado racional seja nublado por emoções intensas.

ESCORPIÃO

Abril de 2024 será marcado pelo ciclo retrógrado de Mercúrio, e isso também vale para o signo de Escorpião. Para as pessoas desse signo, a retrogradação entre os dias 1 e 25 ressaltará a necessidade de rever questões de organização cotidiana e da saúde.

Pode haver desafios na comunicação, especialmente no ambiente de trabalho. O ciclo é um prato cheio para mal-entendidos, atrasos ou confusões com detalhes que não tinham sido considerados inicialmente.

Por isso, você fará bem se conseguir identificar espontaneamente áreas que precisam de ajustes e melhorias. Seja flexível em relação a prazos, e prepare-se para ajustes em projetos e planos profissionais. E, acima de tudo, cuidado nas interações com seus colegas.

Anote as datas!

Entre os dias 1 e 25: dê atenção à saúde. Consultas médicas, exames e cuidados pessoais podem requerer uma revisão. Se você estiver passando por algum tratamento, Mercúrio retrógrado deixará evidente que há várias coisas que precisam de ajuste.

SAGITÁRIO

Abril de 2024 será um mês um tanto crítico para o signo de Sagitário, sobretudo nas questões domésticas e familiares. O trânsito de Marte sugere a tendência de conflitos familiares ao longo de todo o mês. É importante ter paciência e cautela para evitar brigas.

Marte pode aflorar a sua irritação, e as tensões familiares exigirão paciência e comunicação clara. Só que esse ciclo ocorre justo em meio ao trânsito de Mercúrio retrógrado, que afeta especialmente as comunicações entre os dias 1 e 25.

A retrogradação de Mercúrio também simbolizará desafios nas suas atividades recreativas e sociais. Pode haver mal-entendidos em planos para eventos, e é importante ser flexível nessas situações. Relacionamentos românticos podem passar por uma fase de revisão.

Anote as datas!

Entre os dias 1 e 25: Mercúrio retrógrado estimula a revisão de projetos criativos em andamento. Este é um período que pede de você uma reflexão sobre como você se expressa criativamente.

CAPRICÓRNIO

As pessoas do signo de Capricórnio viverão em abril de 2024 um período de revisão, graças ao ciclo de Mercúrio retrógrado. Entre os dias 1 e 25, sua atenção estará voltada à identificação de erros e ajustes em assuntos relacionados à sua casa, o lar e à família.

É comum as pessoas associarem Mercúrio retrógrado a um período em que “tudo dá errado”. Mas isso não é verdade. É um momento bom para identificar tudo o que precisa ser corrigido. Como Capricórnio é um signo bem pragmático, é uma ótima oportunidade.

Será muito bom se você conseguir identificar tudo o que está disfuncional no ambiente doméstico. Seja nas coisas mais concretas, como objetos e serviços, seja nas relações. Só não ponha a culpa nos outros e admita sua parcela de responsabilidade.

Anote as datas!

Entre os dias 5 e 29: o ciclo de Vênus ajuda o processo de melhoria das condições domésticas. Nesses dias, será viável reformar, embelezar, tornar o ambiente doméstico mais agradável e prazeroso. A harmonia familiar será favorecida.

o ciclo de Vênus ajuda o processo de melhoria das condições domésticas. Nesses dias, será viável reformar, embelezar, tornar o ambiente doméstico mais agradável e prazeroso. A harmonia familiar será favorecida. Dias 6, 7, 19 e 20: a Lua se soma a Marte, amplificando a carga emocional. Cuidado para que isso não turve a sua racionalidade e leve você a se engajar em conflitos desnecessários com vizinhos ou colegas.

AQUÁRIO

Em abril de 2024, as pessoas do signo de Aquário terão um mês marcado pelo trânsito de Marte. Esse ciclo trará uma qualidade dinâmica para questões financeiras. Você tenderá a sentir uma motivação extra para buscar novas fontes de renda.

Além disso, essa energia intensificada também se refete num gerenciamento mais assertivo de suas finanças. Trata-se de um período favorável para desenvolver habilidades que possam render ganhos futuros.

Porém, é importante ter atenção para o aspecto negativo de Marte. Afinal, o planeta também está associado à impulsividade. De nada adianta lutar para ganhar mais dinheiro se, por impulso, você o gasta em coisas desnecessárias. Portanto, haja com prudência.

Anote as datas!

Entre os dias 1 e 25: Mercúrio retrógrado chama à reflexão sobre como você se comunica com os outros, especialmente com irmãos, vizinhos e pessoas próximas. Ouça mais a opinião delas. Também convém evitar viagens, pelo alto risco de imprevistos.

PEIXES

Abril de 2024 é um dos meses mais importantes para as pessoas do signo de Peixes. Isso se deve ao trânsito do retorno de Marte. Trata-se de um fenômeno astrológico que acontece a cada dois anos em média, e que começou no último dia 22 de março.

É um ciclo que se prolonga ao longo de todo abril, e simboliza um aumento significativo da sua energia vital. Sua motivação, sua ambição e sua coragem para enfrentar desafios estarão acentuadas.

Como Saturno forma conjunção com Marte, esse processo ambicioso ganha toques de disciplina e prudência, o que é excelente. Sozinho, Marte traria um indesejável excesso de agressividade. Mas, com Saturno, as chances de um crescimento sólido são ampliadas.

Anote as datas!

Entre os dias 1 e 25: Mercúrio retrógrado tende a trazer de volta alguns problemas que você julgava encerrados. Pode ser desde o retorno de problemas de saúde até pessoas que andavam sumidas e ressurgem, tumultuando a sua vida. Cautela ao lidar com elas!

