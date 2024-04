Segundo a Numerologia, este será um mês propício para conhecer mais pessoas e até mesmo reencontrar alguém. Quer ter um panorama geral do que os números reservam para você? É o que você confere a seguir nas previsões para o amor em abril de 2024.

Antes de mais nada, é preciso lembrar: vivemos um Ano Universal 8 e um Mês Universal 3. Então, mesmo que seja um bom momento para fazer novos contatos, também existe o risco de mal-entendidos na comunicação, e isso gerar disputa, competição ou treta.

Importante ter responsabilidade (8) com as palavras (3). Além disso, você poderá realizar uma grande meta (8) em termos de estudo, de publicação ou obra criativa-artística (3). Ou simplesmente aproveitar o poder de realização do 8 em prol de alguma ideia (3).

Previsões para o amor em abril de 2024

Até aqui, você viu o cenário geral para a Numerologia neste mês. Confira abaixo as previsões pessoais no amor para abril de 2024. Para isso, você precisa saber qual é o seu Mês Pessoal.

ANO PESSOAL 1 – TRIMESTRE PESSOAL 3 – MÊS PESSOAL 5

Se você não está se relacionando, pode ser um mês apropriado para iniciar um relacionamento. Especialmente se você conseguir aproveitar a novidade de uma nova experiência (do 1 e do 5) e o romantismo (do 3).

Mas você talvez não vá querer um compromisso muito sério, porque a combinação numerológica deste mês é marcada pelo desejo de liberdade e independência.

Caso você esteja numa relação, pode precisar de mais espaço na relação, a fim de se dedicar a algum novo projeto, desafio ou experiência.

Você provavelmente vai gostar de ter mais liberdade e autonomia na vida a dois. E também de novidades, uma renovação, inclusive sexual, com a pessoa parceira. Assim, evita a tendência em se envolver com uma terceira pessoa.

ANO PESSOAL 2 – TRIMESTRE PESSOAL 5 – MÊS PESSOAL 6

Se você não está se relacionando, pode aproveitar o romantismo maior (do 2 e do 6) e viver uma nova experiência (do 5), ao envolver-se afetivamente com alguém. Vai desejar muito companheirismo e uma troca estimulante, tanto emocional, sexual quanto intelectual.

Caso você esteja se relacionando, vai perceber uma maior impaciência com a pessoa parceira ou vinda de seu par. Certos detalhes passam a incomodar mais na convivência.

Por isso, será preciso ter muito diálogo para que ambos possam aparar as arestas de divergências e renovar a união. Se não houver o entendimento, existe risco de separação.

ANO PESSOAL 3 – TRIMESTRE PESSOAL 7 – MÊS PESSOAL 7

Se você não está se relacionando, pode se deparar ao mesmo tempo com um maior desejo por um vínculo romântico mais profundo e com o medo de se entregar e sofrer. Vale a pena refletir bastante sobre relações passadas.

Tente extrair delas uma maior consciência sobre como pode aperfeiçoar sua forma de dar e receber afeto. Isso será especialmente útil quando uma nova oportunidade de se apaixonar bater à sua porta.

Caso você esteja se relacionando, você vai desejar profundamente um vínculo mais estreito com o seu par. Uma troca de ideias — e também emocional — mais intensa. Talvez haja mais ciúmes, bem como o medo da perda e da traição.

Vale a pena conversar sobre tudo isso com a pessoa parceira para que vocês possam esclarecer detalhes importantes. Com isso, juntos vocês poderão construir uma relação com mais propósito daqui em diante.

ANO PESSOAL 4 – TRIMESTRE PESSOAL 9 – MÊS PESSOAL 8

Se você não está se relacionando, pode ser que reencontre alguém do passado, ou esteja com um saudosismo maior neste mês. Pode ser que você dê uma segunda chance para essa relação do passado, reestruturada em bases mais maduras e comprometidas entre vocês.

Ou, simplesmente, pode ser que você ganhe mais maturidade com essas reflexões, a fim de construir uma relação mais segura quando voltar a se comprometer com alguém.

Caso você esteja num relacionamento, pode realizar algum grande sonho ao lado da pessoa parceira. Isso pode vir na forma de uma relação formalizada, um casamento, ter filhos ou constituir família.

Pode ser importante neste mês você e seu par fazerem um planejamento mais realista sobre como administrar as despesas. Talvez vocês sintam a necessidade de juntar dinheiro para comprar algo ou realizar um grande objetivo.

ANO PESSOAL 5 – TRIMESTRE PESSOAL 2 – MÊS PESSOAL 9

Caso você não esteja se relacionando, pode ser que encontre alguém interessante em algum curso ou viagem. Mas, para se comprometer, precisará sentir liberdade e abertura a uma nova história de amor ao finalizar alguma pendência afetiva com alguém do passado.

Se você está num relacionamento, pode ser uma ótima oportunidade de viajar com o seu par para uma nova lua de mel. Também pode haver divergência e crise na vida a dois.

Se a crise se instalar, ela demandará muito diálogo e disposição para fazer o vínculo renascer. Se não houver esse renascimento da união, pode haver o término.

ANO PESSOAL 6 – TRIMESTRE PESSOAL 4 – MÊS PESSOAL 1

Caso você não esteja se relacionando, pode aproveitar todo o romantismo e desejo por um vínculo seguro (do 4 e do 6) e o potencial de começo do 1 para iniciar um relacionamento em que sinta segurança — tanto emocional quanto material.

Se você está num relacionamento, há muitos detalhes a serem ajustados por meio do diálogo entre você e seu par. Pode haver uma divergência maior.

Por isso, será preciso tomar a iniciativa de propor ideias renovadoras para uma união com mais companheirismo e mútuo apoio. Mas, para isso, você precisará superar a teimosia e a resistência ao novo.

ANO PESSOAL 7 – TRIMESTRE PESSOAL 6 – MÊS PESSOAL 2

Caso você não esteja se relacionando, pode iniciar um relacionamento neste mês. Isso porque há um grande desejo por companhia e por um vínculo mais estreito, marcado por muito carinho e companheirismo.

Se você está num relacionamento, vai desejar aprofundar o laço de união com seu par. Há o anseio por um vínculo mais cúmplice com a pessoa parceira.

Alguma questão familiar ou residencial pedirá de você uma postura mais doadora e apoiadora ao seu par. Dialoguem e compartilhem medos e desejos, a fim de encontrarem uma solução que estabeleça um nível maior de confiança e entrega entre vocês.

ANO PESSOAL 8 – TRIMESTRE PESSOAL 8 – MÊS PESSOAL 3

Caso você não esteja se relacionando, pode aproveitar o poder de materialização do 8 e o romantismo do 3 para efetivamente começar um relacionamento.

Pode até ser com alguém do passado que reencontra. De todo modo, você precisa sentir segurança emocional e material com quem escolher se comprometer.

Se está num relacionamento, pode ser um mês em que questões práticas, financeiras ou de saúde demandem um diálogo maduro entre você e seu par. Um planejamento maior, inclusive para incluir mais lazer e prazer na vida a dois, também vale a pena!

ANO PESSOAL 9 – TRIMESTRE 1 – MÊS PESSOAL 4

Caso não esteja se relacionando, pode aproveitar o poder de concretização do 4 e do 9, além do potencial de começos do 1. Com isso, será aberto o caminho para o início de um relacionamento. Mas, para se abrir para alguém, precisa encerrar outra história de amor.

Se está num relacionamento, pode ser que conquiste um grande sonho, tal como a formalização do vínculo, gravidez ou nascimento de filho, ou uma mudança residencial.

É um período para fazer maiores sacrifícios pessoais em prol da família e da pessoa parceira. Ou, ainda, receber esse amparo de seu par.

