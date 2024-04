Mercúrio retrógrado em Áries: tudo para se preparar para a data

Este é um guia para você entender como é passar pelo trânsito de Mercúrio retrógrado em Áries. O próximo acontece entre 01 e 25 de abril de 2024.

Neste período, além de todos os atrasos e ajustes que envolvem este trânsito, a tendência é que revisemos nossas ações e estejamos mais reflexivos sobre nossas angústias e caminhos.

Mercúrio retrógrado é um fenômeno astrológico que ocorre quando o planeta parece se mover para trás em relação à Terra. Com isso, os assuntos de Mercúrio, como mente, comunicação, expressão, informações, transporte público, viagens curtas, rotina e tecnologia, podem ficar mais lentos ou confusos.

Quando a retrogradação é em Áries…

Áries é o primeiro signo do zodíaco, ligado à iniciativa e à coragem, mas as energias podem se manifestar de forma mais impulsiva, agressiva ou autoritária.

O que é reforçado pelo fato de quando começou a retrogradação, Mercúrio estava se encaminhando para uma quadratura com Plutão. Por isso, sentiremos como um freio de mão puxado: quando o movimento iria acontecer e “explodir”, temos de retroceder, pausar e repensar mais um pouco antes de agir.

Áries também pode sinalizar situações que vêm a público envolvendo líderes e questões militares, principalmente num momento em que as guerras estão em foco. É possível que acordos e decisões sejam revistos.

Como é Mercúrio Retrógrado em Áries

O signo de Áries acrescenta algumas características específicas ao período de Mercúrio retrógrado. Afinal, Áries é um signo do elemento Fogo regido por Marte, planeta ligado à maneira como agimos, nossa assertividade e como e onde manifestamos energia e iniciativa.

Então, durante Mercúrio retrógrado em Áries, a comunicação pode se tornar mais sem limites e sincericida. A gente fala, e depois pensará bem e passou dos limites.

Por isso, os impulsos iniciais precisam daquela pausa antes de acontecerem. O famoso “pensar duas vezes” é super indicado.

Até porque o dispositor de Mercúrio é Marte, regente de Áries, que está lá, de braços dados com Saturno. Isto pede mais determinação e muita paciência diante das dificuldades. Além de se comprometer e ter responsabilidade e persistência nas nossas ações.

A jornada que Mercúrio retrógrado em Áries vai nos levar

Este Mercúrio retrógrado em Áries de abril de 2024 possui vários pontos interessantes que vale a pena serem observados. Por isso, a seguir, pontuaremos a jornada de Mercúrio, para que você entenda e associe com as situações da sua vida:

19 e 20/03 – Mercúrio encontrou e ativou Nodo Norte e Quíron em Áries, momento em que avaliamos nossos planos, mas se, e somente se, esses planos falarem pela nossa essência.

Mercúrio encontrou e ativou Nodo Norte e Quíron em Áries, momento em que avaliamos nossos planos, mas se, e somente se, esses planos falarem pela nossa essência. 25/03 – Eclipse Lunar em Libra ativou o eixo Áries-Libra, interferindo na nossa relação Eu X Outro e trazendo soluções, resoluções e empurrões para sua consciência.

ativou o eixo Áries-Libra, interferindo na nossa relação Eu X Outro e trazendo soluções, resoluções e empurrões para sua consciência. 26/03 – Lua em Libra ativa Mercúrio por oposição e continua nos lembrando do eclipse.

Lua em Libra ativa Mercúrio por oposição e continua nos lembrando do eclipse. 31/03 – Lua em Sagitário ativa Mercúrio por trígono, facilitando entendimentos.

Lua em Sagitário ativa Mercúrio por trígono, facilitando entendimentos. 01/04 – Mercúrio inicia seu caminho de retrogradação.

Mercúrio inicia seu caminho de retrogradação. 08/04 – Mercúrio retrógrado participa do trânsito de Lua Nova. Além de ser a lunação inaugural do Ano Novo Astrológico , é um Eclipse Solar em Áries . Agora sairemos com as conclusões que nos permitirão ajustar nossa rota.

Mercúrio retrógrado participa do trânsito de Lua Nova. Além de ser a lunação inaugural do , é um . Agora sairemos com as conclusões que nos permitirão ajustar nossa rota. 11/04 – Mercúrio em conjunção ao Sol reafirma as definições do eclipse.

Mercúrio em conjunção ao Sol reafirma as definições do eclipse. 15/04 – Mercúrio conjunto a Quíron convida a pensar sobre como nossas dores nos forjaram em seres únicos.

Mercúrio conjunto a Quíron convida a pensar sobre como nossas dores nos forjaram em seres únicos. 18/04 – Mercúrio e Vênus se encontram em conjunção, um bálsamo para tantos questionamentos. A expressão fica mais fácil e harmoniosa.

Mercúrio e Vênus se encontram em conjunção, um bálsamo para tantos questionamentos. A expressão fica mais fácil e harmoniosa. 22/04 – Lua ativa Mercúrio por oposição, trazendo atenção para essa área das nossas vidas.

Lua ativa Mercúrio por oposição, trazendo atenção para essa área das nossas vidas. 25/04 – Quase em conjunção com Nodo Norte, Mercúrio retoma o movimento direto. Agora, com toda essa revisão, poderemos retomar a nossa jornada.

Mercúrio retrógrado em Áries pode ser bom

Embora tenha má fama, Mercúrio retrógrado, assim como todos os trânsitos astrológicos, pode ser vivido de maneira positiva – desde que você saiba como. A seguir, estão algumas dicas para aproveitar esta retrogradação em Áries:

Revisar nossas escolhas e definições, principalmente na Casa onde Mercúrio está passando (abaixo você encontra o passo a passo para descobrir).

principalmente na Casa onde Mercúrio está passando (abaixo você encontra o passo a passo para descobrir). Definir rapidamente situações que estavam estagnadas , sem resolução ou precisando de uma resposta.

, sem resolução ou precisando de uma resposta. Analisar e validar as características que são só suas e que podem lhe apontar um caminho de liderança num setor da sua vida.

Desafios com Mercúrio retrógrado em Áries

Alguns desafios tendem a acontecer com Mercúrio retrógrado em Áries. Saiba quais são e prepare-se para que você possa vivê-los de maneira leve – e talvez nem senti-los:

Língua solta e muito impulsiva pode falar o que não deve antes da hora. Espere e pense antes de se expressar.

pode falar o que não deve antes da hora. Espere e pense antes de se expressar. Cuidado com agressividade e autoritarismo em sua fala. Lembre-se que isso pode gerar consequências de longo prazo.

em sua fala. Lembre-se que isso pode gerar consequências de longo prazo. Pode doer rever nossas fragilidades e aquilo que nos torna vulneráveis ou impotentes. Mas pode ser um ótimo momento para recalcular a rota e curar essas dores antigas.

Previsões para Mercúrio retrógrado em Áries

Mercúrio retrógrado tem uma importância diferente para cada pessoa de acordo com o seu Mapa Astral. Isso significa que você precisa ir além do seu signo solar. É preciso saber qual área do seu Mapa o planeta está ativando neste momento.

Para isso, você pode acessar o seu Horóscopo Personare, que mostra a Casa astrológico (ou seja, a área da vida) que Mercúrio retrógrado está ativando e ainda indica as previsões e pontos de atenção para você neste período.

Basta seguir este passo a passo:

Acesse o Horóscopo Personalizado do Personare — é gratuito!

— é gratuito! Se você não tem cadastro, preencha os seus dados. Se você tem, faça o login no site.

Então, você verá todos os trânsitos que estão acontecendo na sua vida agora.

E quando Mercúrio Retrógrado acontecer, você terá um destaque pedindo sua atenção (veja a imagem abaixo um exemplo de como pode aparecer para você).

No exemplo acima, perceba que a pessoa tem 16 trânsitos ativos (no menu que está à direita, bem no topo), e está vivendo um trânsito de Mercúrio na Casa 7.

Ao clicar sobre o trânsito de Mercúrio (na lista à direita), você poderá ver a análise personalizada sobre este período na sua vida (esquerda).

No período de retrogradação, haverá um destaque pedindo sua atenção. Basta clicar na seta para ler o que pode acontecer na sua vida com Mercúrio Retrógrado em Áries.

