Os memes de Mercúrio Retrógrado e a vibe de cada signo

Mercúrio retrógrado e memes é coisa séria. Afinal, este é o planeta da comunicação e quando entra em retrogradação significa que nossas expressões podem ficar mais esquisitas, confusas. Então, por que não explicar em memes a nossa vibe nesses próximos 20 dias?

De acordo com a Astrologia, Mercúrio rege a comunicação, a expressão, a mente, os transportes e o cotidiano. Tudo isso, portante, fica bem lento, arrastado e dando problema.

Em tese, são problemas pequenos, como atrasos, falhas de comunicação e mal-entendidos, mas também muita coisa estragando, fofoca se espalhando e todo mundo sem paciência.

mercúrio retrógrado em abril vai ser o culpado de todas as minhas más decisões — beatriz (@biaamartins07) March 26, 2024

E se até a Taylor Swift colocou a “culpa” em Mercúrio retrógrado por um ferimento na mão durante um show em 2023, quem somos nós para não fazermos o mesmo e nos divertirmos com os memes?

Mas, para além dos memes, dá para levar bem a sério Mercúrio Retrógrado e entender ele a fundo na sua vida aqui.

OS MELHORES MEMES DE MERCÚRIO RETRÓGRADO

E a gente pesquisou os melhores memes de Mercúrio Retrógrado para cada Signo Ascendente. Bora?

Áries

Segura a onda e não saia compartilhando todos os teus pensamentos e as fofocas quentinhas que você recebeu.

Eu aceito a fofoca pic.twitter.com/MrTsye1HDs — DiYMake (@DiYMake2) March 20, 2024

eu tô só esse mercúrio retrogrado e esse eclipse pic.twitter.com/wp2IDutUbO — céu da isa (@_Pixiel) March 25, 2024

Touro

O período não contribui com o seu tradicional pessimismo. Mas se você aproveitar para ficar mais na sua, Mercúrio retrógrado pode trazer insights bem interessantes.

meu mood p esse mercúrio retrógrado pic.twitter.com/rS8j65OeVQ — lau (@_since02_) March 18, 2024

Gêmeos

Esse é o momento de encarar o desafio de fechar a matraca. Xingar muito no Twitter não só não vai resolver seus problemas como pode piorá-los.

mercúrio retrógrado mal chegou e os assuntos pendentes da minha vida já estão voltando pic.twitter.com/h0i2zju9v2 — bella ✩ (@isabellafrancee) March 26, 2024

Câncer

Definitivamente esse é não é um bom momento para pedir um aumento. A retrogradação pode bagunçar tudo que tem a ver com trabalho. Cala, o que é seu vai chegar.

oi mãe, posso dormir com você? eu to com medo do mercúrio retrógrado — lu ¿? (@vampzlua) March 25, 2024

Leão

Tudo bem que a paciência pode não ser o seu forte, mas em algum lugar você vai ter de buscá-la. Assuntos judiciais e viagens podem tirar seu sono.

mercúrio retrogrado vai começar de novo??? pois achei que não tinha acabado até agora pic.twitter.com/4yqetD7RNO — thaís (@calabocathaes) March 26, 2024

Virgem

Definitivamente não é a hora de tomar decisões importantes como, por exemplo, buscar empréstimos ou fazer investimentos.

do dia 1 de abril até o dia 25 estaremos em mercurio retrogrado amigos pic.twitter.com/nSgg1rDDl8 — dudu moedas (@edschosler) March 20, 2024

Libra

A temida DR pode insistir em se fazer presente – e o pior, sem entendimentos. Então, respira a aí e deixa pra colocar os pingos no Is quando Mercúrio ficar direto novamente.

Mercúrio retrogrado ja trouxe dois ex’s, so falta o que eu realmente quero, ai é ficha manas

pic.twitter.com/pfPL2N80NX — honeyzinha (@honeymoon_13B) March 19, 2024

Escorpião

Sabe aquele e-mail enviado para a pessoa errada? O meme enviado no grupo do trabalho? Bate-boca com colega? Pois é, essa retrogradação atinge em cheio o ambiente de trabalho. Abre o olho!

a tpm começou, mercúrio retrogrado tá aí e o sol entrou em Áries

eu só preciso de duas coisas: uma transferência bancária milionária e um exorcismo pic.twitter.com/ymjssMWyd8 — funko pop da santa ceia (@timbaoepuma) March 21, 2024

Sagitário

Sabe aquela velha máxima de que figurinha repetida não completa o álbum? Talvez seja bom considerar esse clichê. Não é hora de assumir compromissos ou acreditar nas promessas do ex, ok?

mercúrio retrógrado amiga, vai ter ex saindo até do buraco da tomada pic.twitter.com/Ji4C77LGss — joão (@ps_joaovictorr) March 26, 2024

Capricórnio

Sabe aquele primo inconveniente? Ou uma reforma complicada? Tudo isso pode aparecer nesta retrogradação. Paciência, porque vai passar!

espero que o mercúrio retrógrado passe bem longe de mim, não quero nada mal resolvido de volta não pic.twitter.com/WEVIOd0IeQ — gigi. (@msbalfe) March 26, 2024

Aquário

Sabe aquela fake news fajuta? Você pode ser vítima dela. Então, evita ficar de mimimi no ambiente de trabalho. Escutar é melhor do que falar neste momento.

amando justificar minha antipatia dos últimos dias com o mercúrio retrógado pic.twitter.com/VQ0Hfyqa4t — felipe ☆ (@felip_milgrau) March 26, 2024

Peixes

O impulso pode ser grande, mas esconde o cartão de crédito por três semaninhas pode evitar um monte de problemas depois – inclusive um rombo nas finanças.

