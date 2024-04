Estamos nos aproximando de um dos mais potentes eclipses dos últimos tempos, apelidado de “O grande eclipse da América”. Pensando nisso, preparamos um guia de como se preparar para o Eclipse Total Solar de 08 de abril.

Para a Astrologia, os eclipses estão ligados ao início de crises, bloqueios e mudanças repentinas. Embora possa parecer assustador, na verdade, pode ser o empurrão que faltava na sua vida.

Isso porque o eclipse funciona como um catalisador de mudanças. É hora de desapegar de situações que não fazem sentido na sua vida!

Uma parte da sua vida pode ter a força diminuída (eclipsada) por conta de autossabotagens sutis que nos levam a situações desafiadoras. Mas qual área da vida? E como se preparar para o Eclipse Solar de 8 de abril? Os astrólogos Vanessa Tuleski e Bela Medeiros contam a seguir.

Como se preparar para o Eclipse Solar

1. Conheça o eclipse

O Eclipse Total de 8 de abril começa às 15h20 (horário de Brasília), mas não será visível no Brasil.

Está sendo chamado de “O grande eclipse da América”, porque será totalmente visível nos Estados Unidos, México e Canadá, ao mesmo tempo, o que acontecerá uma única vez no século XXI.

Este eclipse acontece no signo de Áries, por isso sugere forte inclinação para refletir sobre si, os caminhos que está tomando e para onde está indo. Além disso, provoca a pensar sobre novos começos e encoraja a se arriscar em novas rotas.

É o segundo eclipse neste signo. O primeiro tendo ocorreu em abril de 2023. Você lembra o que aconteceu naquela época? Quais questionamentos ou mudanças começaram no período? Reflita sobre isso, pois essas questões podem ter um final agora.

Além disso, este eclipse de agora une seus significados ao Eclipse Lunar em Libra, que aconteceu em 25/03. Por isso, os temas desses dois eclipses (a relação comigo e com o outro) podem ficar em evidência na sua vida nesses próximos seis meses.

2. Veja como o eclipse atuará na SUA vida

Este será um Eclipse Solar no signo de Libra (grau 21º08), por isso a área de relacionamentos, e também da estética, está sendo ativada. No entanto, cada pessoa terá uma área da sua vida eclipsada (com força reduzida).

O Personare criou uma calculadora gratuita para você saber qual é a área da vida que será ativada pelo eclipse de 8 de abril. Portanto, basta incluir seus dados de nascimento.

Siga o passo a passo a seguir para saber o seu:

Acesse o Mapa do Céu do Personare aqui neste link.

Ao inserir seus dados, o site calcula automaticamente qual área da sua vida que poderá ser ativada.

Para entender o que isso significa, basta clicar no botão leia o significado.

3. Se observe

Eclipses impactantes podem ser sentidos até 30 dias de antecedência, então, se observe.

Você já está sentindo perda de energia?

Como você está em relação à área da sua vida ativada pelo eclipse?

Recomenda-se um “resguardo” no uso de suas forças nas 24 horas antes e até 24 horas depois do eclipse, poise você pode sentir suas energias sendo tragadas pelas situações. Preserve-se!

5. Desapegue

O eclipse geralmente age como um catalisador de mudanças, acelerando os processos que já estão acontecendo. Muitas das mudanças são, inclusive, muito necessárias. É hora de desapegar de situações que já não tem cabimento nem estrutura.

6. Tenha paciência

Tenha paciência. Muitas vezes, durante um eclipse solar, situações que não estão sob seu controle se revelam. Procure observar por que isso te afeta tanto e o que isto procura lhe mostrar.

Vem mais por aí

Em 2024, temos quatro eclipses. O desta segunda-feira, dia 8 de abril, é o segundo do ano. Há duas semanas, tivemos um Eclipse Lunar em Libra.

Portanto, temos mais dois ainda este ano. Um Eclipse Lunar em Peixes e outro Eclipse Solar, desta vez em Libra – e este, sim, será visível no Brasil.

De forma geral, os eclipses deste ano têm um papel importante na avaliação dos relacionamentos. Os questionamentos devem se tornar mais intensos no segundo semestre, ou seja, nos dois últimos eclipses.

