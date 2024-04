Quando Mercúrio está retrógrado, muitas pessoas podem sentir um aumento do estresse e da ansiedade, isso porque se trata de um período de mais desafios nas comunicações, relações e viagens. Para te ajudar, sugerimos 3 cristais para manter a calma durante Mercúrio retrógrado.

Ao sintonizarmos nossas vibrações com as pedras certas, podemos ficar mais alerta e conscientes quando os desafios característicos de Mercúrio retrógrado se manifestarem.

Afinal, a terapia com cristais e pedras é focada no equilíbrio, por isso pode ajudar em situações cotidianas, conflitos, desequilíbrios e problemas do nosso dia a dia.

Pode ser apoio que você precisa para transformar esse momento de crise em aprendizado e evolução vem de auxílio externo.

A importância da presença para evitar distrações

Quando Mercúrio aparentemente retrocede em relação ao nosso ponto de vista na Terra, somos convidados a rever, refletir e revisar, ao invés de avançar em novos empreendimentos.

Além disso, como se trata do planeta da comunicação, transporte e tecnologia, podemos viver mais confusões, demoras e atrasos em sistemas, diálogos e deslocamentos. Planos que pareciam ir bem podem, sim, não sair conforme previsto.

Tudo isso pode trazer efeitos negativos, como confusão mental, mal-entendidos, ansiedade e estresse. É aí que entra o estado de PRESENÇA. Ou seja, estar no Aqui e Agora.

Eckhart Tolle, no livro “O Poder do Agora”, destaca que o momento atual é o único momento real e onde a vida realmente acontece. Por isso, estar consciente do momento presente nos leva a uma vida mais equilibrada, mesmo em momentos mais tumultuados como o do Mercúrio retrógrado.

Cristais para manter a calma durante Mercúrio retrógrado

Durante o período de Mercúrio retrógrado, é importante cuidar de nossa saúde mental e emocional. Para isso, a calma é fundamental. E os cristais oferecem uma maneira natural e eficaz de manter a calma e a estabilidade durante esse período desafiador.

1. Ametista

A Ametista ajudar a buscar estados mais altos, evitando ficarmos em padrões de urgência e reações. Com isso, nos ajuda a lidar com os possíveis contratempos de Mercúrio retrógrado com sabedoria e humildade. Sabedoria para utilizar o que se sabe; e humildade para saber que não se sabe tudo.

2. Sodalita

Para sintonizar a habilidade de pensar de forma racional e intelectual e, assim, chegar a conclusões lógicas, use a Sodalita. Esta pedra é também utilizada para obter compreensão intelectual, além de organizar e focar nas prioridades.

3. Quartzo Transparente

Para toda e qualquer situação que precise de maior equilíbrio e energia para acalmar, invista no Quartzo Transparente. Ele vibra a pura luz branca, que contém todas as outras cores. Por isso, representa a evolução e o pensamento claro e cristalino.

Como Utilizar os Cristais de Forma Efetiva

Limpe e energize o cristal escolhido (veja o passo a passo aqui) antes de usá-lo.

antes de usá-lo. Então, você pode optar por ter a pedra sempre com você, seja no bolso ou na bolsa. Mas não a jogue no meio da bagunça, junto com moedas, papeis ou chaves.

É possível colocar a pedra como decoração da sala ou na mesa de trabalho, por exemplo. Ao avistá-la, será como um “lembrete de intenção” cada vez que olhar para ela.

Ou faça o exercício de meditação e sintonização energética abaixo.

Vale lembrar que pedras e cristais basicamente ampliam e direcionam a própria energia da pessoa. Ou seja, não adianta colocar a pedra no bolso ou na mesa, se você não se conectar a ela intencionalmente.

Exercício para manter a calma durante Mercúrio retrógrado

Escolha um dos três cristais sugeridos acima e pegue aquele que você mais sentiu afinidade. É importante sintonizar na frequência da pedra que escolheu, ler sobre as características na descrição acima ajuda muito.

Comece fazendo 3 respirações lentas e profundas.

Com o cristal escolhido na mão ou posicionado próximo à sua testa, se questione o que é importante nesse momento para você.

Então, olhe atentamente o cristal que escolheu. Repare nos detalhes únicos, as texturas e a temperatura.

Inspire profundamente pelo nariz, enchendo de ar primeiro a barriga e depois o peito. Segure por alguns segundos. Depois, expire lentamente pela boca. Isso ajudará a acalmar a mente e reduzir o estresse.

Repita diariamente se puder, por 5 minutos por potencializar a conexão e aumenta a sua vibração.

Depois desse exercício, carregue a pedra com você no bolso ou na bolsa. Assim, ela funcionará como um lembrete dessa meditação, além de ressoar essa frequência na sua vida.

Estar com as energias mais equilibradas traz bem-estar e nos ajuda a passar pelo trânsito de Mercúrio retrógrado ou qualquer período desafiador de forma mais tranquila. Conte comigo para orientar e ajudar.

Confira também: + Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seuaqui e. + Descubra a missão da sua fase 2023, com previsões baseadas no número do seu ano pessoal . + Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral,! + Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses.

Simone Kobayashi

Terapeuta Holística atuante em São Paulo e OnLine. Dedica sua vida profissional à junção de técnicas terapêuticas como o Reiki, Florais, Acupuntura, Análise Energética, Limpeza Energética, Harmonização, Barras de Access e Cura quântica.

contato@simonekobayashi.com

O post 3 Cristais para manter a calma durante Mercúrio retrógrado apareceu primeiro em Personare.