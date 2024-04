Alerta para tensões: as previsões da Astrologia da semana de 14 a 20/04

Prepare-se para uma montanha-russa de emoções! As previsões da Astrologia da semana de 14 a 20/04 apontam para a possibilidade de situações mais tensas ao longo desta semana.

Enquanto respira fundo, confira o resumo astrológico dos próximos dias:

Até quinta-feira: Marte em conjunção com Saturno (exata em 10/04)

Marte em conjunção com Saturno (exata em 10/04) Toda a semana: Marte em sextil com Júpiter e Urano (exato em 19/04)

Marte em sextil com Júpiter e Urano (exato em 19/04) Toda a semana: Júpiter em conjunção com Urano (exata em 20/04)

(exata em 20/04) A partir de quinta-feira: Sol em quadratura com Plutão (exata em 21/04)

Sol em quadratura com Plutão (exata em 21/04) A partir de sexta-feira: Sol em Touro

Sol em Touro A partir de quarta-feira: Mercúrio em conjunção com Vênus

A seguir, te contamos o que cada um desses trânsitos significa e o que podem significar. Mas com o Horóscopo Personalizado do Personare você obtém orientações precisas baseadas em seu Mapa Astral e consegue fazer escolhas mais conscientes.

Previsões da Astrologia da semana de 14 a 20/04

Esta será uma semana de altos e baixos!

No time dos baixos, Marte/Saturno segue trazendo sobrecarga e cansaço. Mas a quadratura de Sol/Plutão deixa tudo mais tenso, com doses extras de insegurança e questões desagradáveis.

Por outro lado, o time dos altos vem reforçado com Júpiter/Urano e suas oportunidades, em especial em boa sinergia com Marte. Felizmente, Mercúrio/Vênus chega trazendo um pouco de leveza e gentileza.

https://www.youtube.com/watch?v=O6j-avnE8ec

Segue aqui para saber tudo sobre as previsões da Astrologia da semana de 14 a 20/04!

Até quinta-feira: Marte conjunto a Saturno

Desde o início de abril e até quinta-feira (18), Marte está em conjunção com Saturno, o que traz muitos deveres, sobrecargas e obstáculos. O aspecto exato ocorreu na sexta-feira (10/04), mas os efeitos seguem sendo sentidos.

A esta altura, você já deve estar cansado, embora talvez esteja tocando também tarefas importantes e necessárias.

Sábado: Júpiter conjunto a Urano

Embora já estejamos sentindo seus efeitos desde o final de março, a conjunção exata de Júpiter com Urano acontece sábado (20).

E esse aspecto vai nos fazer enxergar as coisas de uma forma diferente e pode trazer, também, ótimas oportunidades, não raro de ordem financeira, já que Júpiter e Urano estão no signo de Touro.

Você pode ver as previsões da Conjunção entre Júpiter e Urano para o seu signo aqui!

Toda a semana: Marte em sextil com Júpiter e Urano

Durante toda a semana, Marte em Peixes faz um sextil, justamente, para a conjunção de Júpiter com Urano. Esse aspecto pode indicar a chance de destravar algumas coisas que andavam mais empacadas.

No coletivo, podemos ter boas notícias ligadas a esportes. Ou, ainda, na área de medicamentos, afinal, Marte está no signo de Peixes, e ainda estamos em um contexto complicado de dengue e viroses.

Esse aspecto traz energia para começar a mudar esse quadro da saúde, e, na nossa vida, também tem uma energia de virada!

Dica: conheça algumas opções caseiras de repelentes naturais para se prevenir!

A partir de quinta-feira: Sol quadra Plutão

A partir de quinta-feira (18), com desdobramentos na próxima semana, o Sol entra em quadratura com Plutão, deixando o clima mais denso.

No coletivo, podemos contar, infelizmente, com um substancial aumento do perigo e da criminalidade. Portanto, será necessário mais cautela.

As pessoas também podem ficar mais a ponto de explodir no dia a dia, e situações tensas se revelarem no trabalho ou em outro ambiente.

Na vida pessoal, podemos ter notícias que causem tensão, como alguém sendo hospitalizado, a partida de um animal de estimação ou, ainda, algo que desencadeie uma crise interna.

Será muito difícil não sentir os efeitos da quadratura do Sol com Plutão nesta e na próxima semana, pois costuma causar uma situação que nos demanda ou algum questionamento.

Mas existe um lado positivo nesse aspecto, pois mostra o que precisamos ver. Sol com Plutão mostra o que, realmente, não está bom e precisa de transformação ou de algum tipo de ação e providência.

Coletivo em tensão

No coletivo, também podemos ter notícias difíceis, envolvendo perdas, eventualmente, em função de fenômenos climáticos e outras situações difíceis e dramáticas.

Além disso, nesta e na próxima semana, pode acontecer perda de pessoas famosas que são, de certa maneira, referências para nós. Às vezes, isso nos abala, principalmente se estivermos em um momento mais sensível.

No que diz respeito a guerras e ao tabuleiro internacional, também pode haver perdas, baixas, disputas e ataques mais incisivos, em especial de governantes que estão fora do eixo.

Plutão mal usado causa paixões e obsessões negativas, bem como comportamentos autoritários. Assim, os governantes tendem a ficar com a mão mais pesada e ter atitudes mais egoístas e arbitrárias.

Aliás, o autoritarismo é algo para prestarmos atenção. Não é uma semana para correr risco desavisadamente. Claro que não vamos ficar em casa, mas são indicadas doses extras de prudência e não sair provocando ou respondendo sem pensar.

A partir de sexta-feira: Sol em Touro

A partir de sexta-feira (19), o Sol ingressa no signo de Touro, e isso nos deixa com mais cautela e querendo estabilidade.

É hora de pensar, analisar e se movimentar mais lentamente. Além disso, há o sentido de praticidade e da prevalência de temas mais materiais, como dinheiro, conforto, bens e gastos.

Então, teremos essa mudança de abordagem e nos tornaremos um pouco mais pragmáticos e cautelosos nos próximos 30 dias, querendo encontrar uma zona de conforto e estabilidade.

A partir de quarta-feira: Mercúrio em conjunção com Vênus

A partir de quarta-feira (17), temos Mercúrio em conjunção com Vênus em Áries, um aspecto de interação social e dinamismo. Portanto, tem um lado de prazer, mesmo com a crise à espreita.

Com Mercúrio/Vênus, temos uma interação produtiva, trocas muito espontâneas, já que a conjunção acontece no signo de Áries. Podemos esperar coisas como um happy hour não combinado ou reunião de última hora, pois Áries é menos planejamento e mais improviso.

Algumas pessoas poderão ter boas palavras para nos dar, de incentivo e elogio. Isto vai ajudar no meio de um contexto mais crítico de quinta-feira em diante.

E Mercúrio retrógrado nisso tudo?

Como explicado neste artigo sobre Mercúrio retrógrado, questões ou pessoas do passado pode ressurgir durante esse trânsito, que segue até dia 25/04.

Como também temos Sol em tensão Plutão, a tendência é que não seja um passado tranquilo. Pode ser, por exemplo, um(a) ex que mexe com você.

E aí vale a pena olhar no Horóscopo Personalizado em qual Casa está passando Mercúrio agora, pois isso pode indicar em que área você pode esperar esses “esqueletos saírem do armário”. Após ver o número, entenda aqui o significado da Casa astrológica.

Quando existe uma quadratura entre Sol e Plutão, percebemos que aquilo que parecia resolvido, na verdade, não está. Além disso, Sol/Plutão também traz mais tendência a encontrar pessoas que nem sempre são agradáveis.

Ou seja, podemos nos deparar com situações que ainda mexem conosco. Mas lembre-se de que é uma oportunidade para resolvê-las ou resolver o que quer que apareça.

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski dá consultas astrológico-terapêuticas e foi pioneira na Astrologia brasileira ao falar do Céu geral, ao invés do tradicional horóscopo signo a signo. É idealizadora do curso "Alimentação e seu Mapa Astral" no Personare. Participa dos programas semanais de previsões astrológicas no canal do YouTube do Personare.

vanessatuleski@gmail.com

