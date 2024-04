Previsões do Tarot para abril de 2024: amor, trabalho e saúde

As previsões do Tarot para abril de 2024 apontam para um mês marcado por acontecimentos importantes. Isso porque a carta que simboliza o mês é O Mundo, o Arcano XXI, que realça a conexão do ser humano com tudo à sua volta.

O mês chega no tom do Arcano XXI. Ele nos lembra que não existimos isoladamente, pois dependemos direta ou indiretamente dos outros e de tudo que nos cerca. Ninguém é uma ilha: estamos intensamente ligados à coletividade e ao mundo em que vivemos.

A seguir, você confere as previsões do Tarot para março de 2024 nas áreas de amor, trabalho, dinheiro, saúde e espiritualidade.

O Mundo: os simbolismos do Tarot de abril de 2024

Antes de detalhar as previsões do Tarot para abril de 2024, que tal entender os simbolismos da carta que representa o mês?

No Arcano XXI (O Mundo), a imagem de uma mulher — ou um ser andrógino, como preferem interpretar alguns autores — se movimenta graciosamente. No seu entorno, há uma guirlanda de folhas em forma de elipse.

Trata-se da Natureza seguindo o seu curso. Ou seja, a carta representa a vida em movimento. Mas como isso pode se manifestar no nosso dia a dia?

Vidas em transformação

Primeiro, é preciso lembrar que estamos plenos quando achamos o nosso lugar, seja ele qual for. Portanto, este é um período favorável para podermos nos libertar do que nos aprisiona. É a chance de sair de onde não nos sentimos adequados e encontrar o nosso lar.

Bom momento também para finalizar ciclos e partir para uma nova etapa, num patamar superior. É hora de buscar plenitude, de crescer. Só assim poderemos ajudar quem precisa de nós e viver todo o nosso potencial, na direção da felicidade e da realização.

Seja a conclusão de um curso, seja o fim de um relacionamento que não faz mais sentido: a hora de mudar é agora. Caia dentro, enfrente os obstáculos, pois eles serão transpostos e você conseguirá chegar aonde quer.

No seu esplendor, o Arcano XXI tem como significados a plenitude, a inteireza, a totalidade, a integração e o movimento integrado. Igualmente, representa as conclusões, mas de uma forma particular.

Os principais temas de abril, segundo o Tarot

Como vimos, as previsões do Tarot para abril de 2024 indicam um mês que ressalta a conexão da humanidade com a natureza. Dessa forma, podemos destacar alguns pontos que podem ser relevantes neste mês:

Questões ligadas à Natureza e ao Meio-Ambiente;

Geopolítica (as relações entre as nações e o mundo todo);

Temas e acontecimentos de relevância mundial, com repercussão global.

Nesse mês poderemos testemunhar eventos impactantes. Eles serão globais, mas poderão ser vividos com proximidade, tocando a cada um de nós profundamente. E isso exigirá uma mudança de comportamentos e atitudes, ou seja, uma nova forma de viver.

O Meio Ambiente ganha total destaque em abril. Podemos esperar um mês de muitos debates relacionados ao tema, com ações a serem tomadas. Além disso, há risco de desastres ou acidentes ambientais. Mas pode haver significativos avanços nessa área.

Eventos ligados a comunidades indígenas e povos originários podem dominar o noticiário. Além disso, é possível ver neste arcano alguma figura de representatividade ligada a questões étnicas, ambientais, ou de políticas sociais ocupar grande destaque na mídia.

Poderemos testemunhar a resolução de problemas antigos graças ao avanço da ciência. Também o sucesso de trabalhos ligados à saúde e questões sanitárias, por meio da cooperação com outros países.

Eventos envolvendo questões de fronteiras estarão entre as principais notícias. As relações internacionais serão palco de importantes eventos e decisões que terão impacto direto no mundo em que vivemos.

Os eventos mais importantes do mês anterior, especialmente os que envolvem a Justiça, continuarão a acontecer ao longo deste mês. Podemos esperar mais desdobramentos, atingindo mais pessoas do que se esperava, revelando redes inteiras.

É esperado que alguma figura pública ganhe bastante destaque na opinião pública. Seja por suas ações, seja por eventos passados nos quais estiver envolvida.

Amor

O Arcano XXI desperta a consciência do que temos de verdade na nossa vida. Ele nos ajuda a reconhecer o que é bom e ruim, e a ter a maturidade para tirar disso o melhor.

Confira a seguir as previsões do Tarot para abril de 2024 no amor, conforme o seu perfil. Se precisar de mais conselhos para sua vida amorosa, experimente aqui o Tarot do Amor.

Para quem está à procura de um amor

Jogue-se no mundo, procure grupos, saia, esteja presente. Surpresas agradáveis podem acontecer se você se permitir socializar e circular. Podem aparecer pessoas que moram em lugares distantes e estrangeiros.

Para quem já está em um relacionamento

É uma boa hora para conversar e resolver problemas. Seja terminando, se a relação não fizer mais sentido, ou melhorando muito a conexão entre vocês.

O importante é haver entendimento e respeito à vida e à liberdade do par. Só assim ambos poderão viver em harmonia e felicidade.

Numa relação sem crise, você e seu par podem se preparar para um mês transbordando de felicidade. Quebre a rotina fazendo coisas diferentes, viajando ou indo para lugares novos, quando possível.

É hora de sair da mesmice, indo mais longe! Essas experiências trarão momentos felizes e agradáveis, além de ampliar o seu círculo social.

Trabalho e Dinheiro

Veja abaixo as previsões do Tarot para o trabalho em abril de 2024, conforme o seu perfil. Se você precisa de respostas para alguma dúvida pontual sobre a sua vida, experimente o Tarot Direto.

Para quem está em busca de emprego

O Mundo traz boas chances de sua situação mudar. Você pode encontrar um emprego onde se sinta à vontade, tendo possibilidade de crescimento. Boas oportunidades podem aparecer, inclusive, exigindo uma escolha que só lhe trará benefícios.

Não hesite, posicione-se e aja. É importante ativar os contatos, estar presente e circular pelos espaços que possam lhe proporcionar chances de emprego.

Para quem já está trabalhando

A tendência é de melhoria, de crescimento e expansão. Pode haver promoções, mudanças de cargo ou emprego para melhor e reconhecimento do seu trabalho.

Caso seu atual trabalho tenha perdido o sentido para você, haverá outras boas oportunidades. Se pretende mudar de carreira, o momento é oportuno.

Saúde

Considerando um dos significados da palavra Mundo (limpo), toda atenção à saúde deve ser focada na assepsia e na profilaxia. Ou seja, na limpeza e na prevenção de doenças.

A guirlanda que envolve a mulher no Arcano XXI representa uma proteção do que pode molestá-la. Portanto, é importante cuidar da proteção do corpo e dos outros.

Isso pode nos remeter à vacinação. Para quem não sabe, existe uma carteira de vacinação adulta. Procure a clínica da família mais próxima e informe-se sobre as vacinas que estão disponíveis para sua faixa etária e grupo populacional.

Cada pessoa imunizada é um tijolo de uma grade muralha que nos protege contra doenças graves. Quem não se imuniza, deixa um buraco nessa parede que abre espaço para que a doença entre na vida de toda a coletividade.

E uma dica que vale ouro neste mês: sempre que possível, respire ar puro, coma comida saudável e passeie na Natureza. Você verá o quanto isso lhe fará bem. Experimente!

Alexsander Lepletier

Alexsander Lepletier é formado em jornalismo e ativista de direitos humanos. Iniciou sua carreira de cartomante e tarólogo, em Portugal. Em Portugal, realiza anualmente o Encontro Internacional de Cartomancia. Atualmente, reside na cidade do Rio de Janeiro onde dá cursos e consultas online.

fortuneteller_21@hotmail.com

