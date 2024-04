Guia do Ascendente: qual é o seu e o que significa

Afinal, o que é Ascendente? Este é o signo que estava surgindo no horizonte leste no momento do nascimento de uma pessoa. Por isso, é o primeiro signo do seu Mapa Astral, ou seja, ocupa a Casa 1.

Por isso, ao ser interpretado junto ao signo do Sol e da Lua (o Big 3 da Astrologia), esse signo representa uma das características mais importantes do Mapa de alguém.

As qualidades ascendentes, portanto, são percebidas na personalidade, na maneira como essa pessoa é percebida e em como ela deseja ser notada.

Neste Guia, te contamos o que é Ascendente, como calcular o seu e os significados de todos os signos ascendentes.

O que é Ascendente?

O significado do Ascendente na Astrologia é profundamente significativo e revela muito sobre como uma pessoa se apresenta ao mundo.

Esse signo é como uma máscara inicial ou a fachada que uma pessoa usa diante dos outros, influenciando a primeira impressão que ela causa. É através desse signo que as energias do ego se manifestam, refletindo como a pessoa se vê e como deseja ser vista pelos outros.

Por isso, o Ascendente representa vários aspectos da personalidade e do comportamento visível. Ele está ligado desde à maneira como alguém se veste e se comporta em novos inícios, até à forma física e a aparência geral.

Como o Ascendente é o signo da Casa 1 do Mapa Astral, a partir dele, são determinados todos os outros 11 signos do zodíaco, nas 11 Casas.

Como calcular o Ascendente?

Portanto, tabelas e cálculos simplificados têm margem de erro muito alta. Isso porque para decifrar o signo que ascendia o céu quando você nasceu é preciso fazer uma análise complexa, mas que você pode fazer gratuitamente aqui.

Mas saiba que para descobrir esse signo no seu Mapa depende, em resumo, dos seguintes fatores:

a hora e o minuto exato em que a pessoa nasceu.

a latitude e a longitude da cidade de nascimento.

Além disso, a localização do planeta que rege o seu primeiro signo do Mapa também é importante. Segundo a Astrologia tradicional, este planeta é o chamado “senhor” do Mapa Astral, que evidencia toda a identidade de uma pessoa.

Os planetas regentes de cada signo são:

Áries : Marte

: Touro : Vênus

: Gêmeos : Mercúrio

: Câncer : Lua

: Leão : Sol

: Virgem : Mercúrio

: Libra : Vênus

: Escorpião : Plutão (tradicionalmente Marte)

: (tradicionalmente Marte) Sagitário : Júpiter

: Capricórnio : Saturno

: Aquário : Urano (tradicionalmente Saturno)

: (tradicionalmente Saturno) Peixes: Netuno (tradicionalmente Júpiter)

Características do Signo Ascendente

Por meio do cálculo desse signo que ascendia no céu, podem ser evidenciados os dons naturais, a individualidade e, principalmente, a maneira como cada um se expressa.

Além disso, esse signo define a parte externa do ser, como aparência e corpo físico. Também é pelo posicionamento do signo que nascia no horizonte quando você nasceu ser possível observar o jeito de ser da pessoa.

Quais são seus pontos de vista?

De que maneira você enfrenta as situações?

Você usa algum tipo de “escudo protetor” no convívio com as pessoas?

Como vende a própria imagem?

Curiosidades

Não é verdade que o signo que ascende no seu Mapa fica mais forte (entenda o porquê aqui) na personalidade das pessoas depois dos 30 anos. Quem conhece seu Mapa Astral tende a controlar melhor os impulsos desse signo, pois passa a lidar melhor com ele. Além disso, as qualidades dos signos ascendentes são poderosas. Ademais, as características dele tendem a ser vistas com mais facilidade do que as qualidades do signo solar. Por estar ascendendo no céu, esse signo está na cúspide da primeira casa do seu Mapa. Aqui você pode conhecer todas as Casas astrológicas.

Todos os signos ascendentes

Veja um resumo para o signo que está nesta parte do seu Mapa. No entanto, é importante lembrar que para melhor análise do seu jeito de ser, você precisa considerar todos os pontos de seu Mapa Astral.

Confira também: + Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seuaqui e. + Descubra a missão da sua fase 2023, com previsões baseadas no número do seu ano pessoal . + Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral,! + Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses.

Personare

A equipe Personare é formada por pessoas que estão em processo constante de conhecimento sobre si mesmas, sobre o mundo e sobre as relações humanas. Compartilhamos aqui conteúdos apurados junto aos nossos mais de 100 especialistas em diferentes áreas holísticas, como Astrologia, Tarot, Numerologia e Terapias.

conteudo@personare.com.br

O post Guia do Ascendente: qual é o seu e o que significa apareceu primeiro em Personare.