Céu de abril: Mercúrio retrógrado e eclipse são os destaques do mês

O céu de abril promete um mês bem intenso, marcando um período significativo que instiga reflexões profundas e impulsiona mudanças. Dentre as principais datas astrológicas, temos Mercúrio retrógrado (que vai durar quase o mês todo!) e um Eclipse Solar, ambos em Áries.

São dois movimentos astrológicos importantes, mas o céu de abril reserva outros trânsitos que merecem a nossa atenção.

Mas lembre-se que cada pessoa vai sentir os movimentos de maneira diferente, dependendo do seu Mapa. Por isso, para ter previsões para a sua vida, veja aqui o Horóscopo Personalizado.

Movimentos astrológicos no Céu de abril

01 de abril – Mercúrio retrógrado

Mercúrio retrógrado em Áries começa dia 01 e vai até 25 de abril – ou seja, teremos quase o mês todo sob energias mais impulsivas, agressivas e até autoritárias. Paciência será fundamental. Mas nem tudo é ruim. Aproveite o período para revisar suas escolhas, definir rapidamente situações que estavam estagnadas e validar as características que são só suas.

03 de abril – Vênus conjunção Netuno

Este é um dia para se deixar levar pela magia. A conjunção entre Vênus e Netuno é um bálsamo para o coração e a alma, atraindo beleza, conexão e compaixão nas relações. Nesse sentido, é um momento em que o amor universal e divino brilham, trazendo consigo uma aura de boa sorte.

05 de abril – Vênus em Áries

As relações demandam mais ação e iniciativa neste período Seja no amor ou nos negócios, é crucial dar o impulso necessário para conquistar. Contudo, é importante estar ciente de que as coisas podem passar rapidamente. Veja aqui as dicas de Vênus em Áries para solteiros e comprometidos!

08 de abril – Lua Nova e eclipse solar em Áries

Este evento astrológico sinaliza um período de intensas mudanças, insights e redirecionamentos. A Lua Nova em Áries, acompanhada de um Eclipse Solar, marca um dos momentos mais importantes do ano, preparando o cenário para um ”boom” de transformações que podem alterar significativamente o curso de nossas vidas. Veja aqui as previsões do eclipse na sua vida!

10 de abril – Marte conjunção Saturno

A conjunção entre Marte e Saturno nos ensina sobre a importância da persistência, determinação e paciência. Embora Saturno possa impor resistências às ações impulsivas de Marte, ele também oferece lições valiosas sobre o timing correto para agir e a importância de ser estratégico.

19 de abril – Sol em Touro

Após atravessarmos o desafiador período de Áries, o Sol em Touro traz um alívio bem-vindo. É hora de começar a materializar tudo aquilo que temos adiado. Embora Mercúrio ainda esteja retrógrado, nos convidando a revisar nossas estratégias, em breve ganharemos impulso para avançar a todo vapor.

20 de abril – Conjunção Júpiter-Urano

Este é um dos momentos mais aguardados do ano. A conjunção entre Júpiter e Urano confirma as mudanças necessárias para manifestarmos uma nova estrutura material em nossas vidas. Este evento promete impactar significativamente nossa existência, instigando mudanças estruturais profundas. Veja aqui as previsões pro seu signo!

21 de abril – Sol quadratura Plutão

Uma disputa de poder se desenha, tanto no âmbito pessoal quanto no coletivo. Este é um momento para confrontar e transmutar sombras, quebrando padrões antigos em prol de um renascimento. Há um plano maior para essa transformação, sugerindo que, após a morte simbólica de velhos modos de ser, um novo eu pode emergir.

29 e 30 de abril – Vênus em Touro e Marte em Áries

Com Vênus em Touro e Marte em Áries, nossa capacidade produtiva e energia estão em alta. Se antes faltava motivação para agir, agora temos tudo o que precisamos para colocar as mãos à obra. Este é um excelente período para produzir, criar e fazer acontecer, aproveitando a beleza e a força que emanam dessas configurações astrológicas.

Bela Medeiros

Taróloga, astróloga, reikiana, terapeuta de Cura Interior (Alinhamento Energético) e de outras técnicas holísticas. Realiza o trabalho de facilitadora de Ho'oponopono para grupos há seis anos. Acredita que, com esta e outras técnicas, é possível melhorar a vida em todos os aspectos e, assim, deixar um mundo melhor para as futuras gerações.

