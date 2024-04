Você sabia que é possível usar a Numerologia para mudar de nome? Seja o oficial dos documentos ou o nome artístico, esse estudo milenar é capaz de ajudar a construir uma nova identidade, marcar o início de uma nova fase e simbolizar sucesso.

No mundo das celebridades, vemos com frequência a mudança de nomes. Você sabia que FERNANDA MONTENEGRO e ANITTA são os nomes artísticos de ARLETE e LARISSA?

Os primeiros artistas a divulgaram usarem nomes profissionalmente diferentes da sua certidão foram JORGE BEN (mudou para JORGE BEN JOR) e SANDRA SÁ (para SANDRA DE SÁ).

Mais recentemente, MC BIN LADEN divulgou que iria mudar seu nome artístico para MC BINN quando saísse do BBB 24. No caso dele, por motivos associados ao terrorista BIN LADEN.

Outro exemplo foi MAÍRA CARDI. Após 8 meses de ausência das redes sociais, voltou para lançar seu novo livro não apenas um visual diferente, mas também o nome. Agora ela é CARDI NIGRO.

Independentemente de os artistas recorrerem à Numerologia para essas mudanças, o objetivo é sempre encontrar um nome que simbolize sucesso.

Nesse sentido, a Numerologia pode ser uma ferramenta poderosa. Por isso, nesse artigo, você aprende como usar a Numerologia para mudar de nome. Assim como os limites e as oportunidades que a escolha do nome artístico ou profissional podem ter na sua vida.

Numerologia na escolha de nomes

Na Numerologia Pitagórica, cada letra do nome é associada a um número, conforme demonstrado pela Tabela Pitagórica abaixo.

Ao somar os números correspondentes às vogais, às consoantes e observar outros elementos como a primeira letra e a quantidade de letras repetidas, é possível chegar aos números da Numerologia do Nome Artístico-Profissional.

Essa análise permite comparar quais números são mais favoráveis para determinadas carreiras ou atividades profissionais.

Quais são os melhores números para o sucesso?

Depende do seu objetivo e da carreira. Por exemplo, se a pessoa quer ser uma chef de cozinha, é importante que os números 6 ou 2 estejam presentes. Isso porque estão associados à atitude de alimentar e de nutrir.

Mas se uma pessoa quer ensinar, treinar e orientar alunos e seguidores, os números 7 e 9 (que são os “professorais”) deveriam ser encontrados no nome.

Mas é importante desmistificar o número 8. A maioria das pessoas acha que, por este número ser vinculado ao dinheiro, precisa ser encontrado na numerologia do nome artístico-profissional.

No entanto, se o 8 não tem a ver com as atividades exercidas pela pessoa na sua carreira, ele não é um número apropriado para se ter.

Basta ver a Numerologia tanto natal quanto do nome artístico do RONALDO, um dos jogadores mais bem-sucedidos e ricos, que não tem nenhum 8.

Por outro lado, o 8 é um número apropriado para quem segue a carreira política e militar, bem como no ramo empresarial e do mercado financeiro.

Dicas para usar a Numerologia para mudar de nome

Após encontrar números apropriados para as atividades profissionais que a pessoa exerce ou quer seguir, é fundamental encontrar harmonia e complementação com os números presentes do Mapa Numerológico (faça o seu aqui!).

Além dos aspectos numerológicos, é crucial que o nome artístico escolhido seja agradável tanto na escrita quanto na pronúncia.

Não adianta ser um nome numerologicamente bom, mas ter uma escrita esquisita. Ou seja, é fundamental aliar a estética na grafia, a fonética e a numerologia, o que é o grande desafio e o melhor para a pessoa.

Preciso mudar de nome?

Embora a criação de um nome artístico-profissional adequado para sua área, suas ambições e suas atividades vocacionais seja importante, é essencial lembrar que a Numerologia do Nome natal prevalece ao longo da vida, similar ao Mapa Astral.

Por isso, não quer dizer que você MUDARÁ o seu nome no cartório. Ainda que a legislação tenha recentemente facilitado a mudança de nome.

Afinal, não tem jeito de ter um novo nome natal — nem um Mapa Astral. O que podemos fazer é nos aprimorar e encontrar caminhos (como encontrar um nome mais apropriado) para nosso desenvolvimento.

Daí a importância de conhecer a sua Numerologia e expressar da melhor forma possível os números potenciais de seu Mapa Numerológico. Assim como é vital saber qual é o seu Ascendente, o signo da sua Lua, etc., os vários posicionamentos astrológicos de seu mapa astral, de modo a viver bem o que tem de potencial simbolizado ali.

Yub Miranda

Um dos principais numerólogos em atividade no Brasil. Especialista Personare desde 2008, assina todas as interpretações de Numerologia do portal, entre elas o Mapa Numerológico e o Mapa do Ano.

