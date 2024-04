O décimo-terceiro Arcano Maior é um dos mais temidos, embora seja fácil perder o receio dele, quando se estuda sua simbologia. Mas o que significa a carta dA Morte no Tarot?

A Morte tradicionalmente representa transformações — mudanças nem sempre pressentidas, mas que são importantes para quem as vivencia ou depara com seus efeitos.

Longe de ser uma carta do Tarot que prenuncia morte física especificamente, A Morte é um sinal de que certas alterações são importantes, tanto em nós quanto nos outros e nas coisas ao redor.

O que significa a carta da Morte no Tarot

Se a carta da Morte apareceu para você em algum jogo de Tarot, é importante ter atenção aos detalhes de situações, sentimentos e atitudes.

Por mais que haja momentos difíceis de confronto, pânico e ansiedade diante do futuro e do desconhecido, é justamente nestes momentos em que é preciso haver força para encarar o que não está certo e o que merece correção ou coragem.

A Morte é o arcano do Tarot que vem nos lembrar de que nós temos poder de escolher melhor e de fazer diferente.

A vida pede constantes ajustes, e é por isso que as coisas e as pessoas nascem e morrem. Ninguém ganha uma luta contra a natureza da vida e das coisas, por mais que se tente.

E quanto mais tentamos nos esconder ou nos proteger de assuntos como a morte ou a mudança das coisas, menos preparados estaremos quando elas chegarem. Além disso, é sempre encarando o escuro que se perde o medo dele.

O lado bom da carta da Morte

Esse arcano se sobressai quando um relacionamento, uma ideia, um projeto ou uma expectativa leva um corte. É um recado de é necessário ceifar para brotar novamente.

E também fala que o que está fora do nosso alcance não nos pertence e nem pode ser modificado de acordo com nosso gosto. É um fim, seja ele desejado ou não.

Outra possibilidade interpretativa diz respeito a uma postura mais firme. O oráculo aconselha a acatar as próprias possibilidades e tomar atitudes cabíveis em relação ao que pode ser mudado. E o que não pode, o tempo se encarrega.

Os significados dA Morte para o amor

Situações difíceis e certo egoísmo são as características principais do padrão desta carta. É comum ela aparecer quando você quer melhorar a vida afetiva, mesmo que o sentimento inicial já esteja, literalmente, morto.

O que antes era saudável agora se torna incompatível, ou seja, difícil. Pode haver angústia e falta de afeto pelo distanciamento amoroso. Assim sendo, a carta indica que a relação precisa ser revista e as interações precisam ser recicladas.

O que significa a carta da Morte no Tarot para VOCÊ

Faça aqui o teste para saber qual arcano do Tarot representa seu momento. Se A Morte foi a carta que mais apareceu em suas respostas, veja abaixo o ensinamento que ela traz para sua vida.

Virtudes: transitoriedade, desapego e consciência

transitoriedade, desapego e consciência Vícios: egoísmo, desilusão e negativismo

QUEM É VOCÊ

Você é uma pessoa imprevisível, mutável, misteriosa, sincera e também egoísta. Costuma mudar sempre de opinião, tomando atitudes improváveis.

Até surpreende por ser alguém extremamente imprevisível, como quem surge quando menos se espera e desaparece nos momentos mais importantes.

A verdade é que você se considera indomável: alguém muito seguro de si e de suas vontades, que jamais se curva aos caprichos dos outros. Por isso mesmo acaba sendo uma pessoa egoísta, que chega e vai quando bem entende.

Não tem papas na língua, já que assume uma postura sincera (até demais) e também resoluta diante das pessoas e das circunstâncias.

Pode assumir uma conduta pessimista, talvez por trazer situações tristes e difíceis em sua história de vida. Desacredita no melhor e questiona o sucesso com alguma frequência.

O QUE VOCÊ DEVE LEVAR EM CONTA

É bom entender que nem sempre as pessoas raciocinam como você. Perceba que é prudente respeitar os outros em vez de julgar sem conhecer.

Você tende a atrair mais antipatia do que relações saudáveis, por isso é favorável enxergar o lado bom das pessoas que se aproximam e das situações que lhe tomam de assalto.

Mesmo que você deseje agir por conta própria, saiba tratar bem os outros e vivenciar as situações com paciência. Você não perde nada por ser mais gentil.

Confira também: + Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seuaqui e. + Descubra a missão da sua fase 2023, com previsões baseadas no número do seu ano pessoal . + Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral,! + Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses.

Leo Chioda

Leo Chioda é escritor e um dos principais tarólogos em atividade no Brasil. É doutor em Literatura pela Universidade de São Paulo e sua tese é sobre poesia e alquimia. No Personare é autor do Tarot Mensal, Tarot Direto e professor do Curso Básico de Tarot.

l.chioda@personare.com.br

O post O que significa a carta da Morte no Tarot apareceu primeiro em Personare.