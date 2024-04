Conjunção Júpiter e Urano: o momento UAU do ano

Abril de 2024 é o mês da Conjunção entre Júpiter e Urano, ou seja, do grande encontro entre o planeta da sorte e dos benefícios com o planeta das revoluções e das mudanças repentinas. O que há de vir desse trânsito astrológico e qual signo vai sentir mais?

Pois vamos às respostas!

A Conjunção Júpiter e Urano ocorre aproximadamente a cada 14 anos. Isso pode variar um pouco devido às órbitas dos planetas. A última vez que esse encontro aconteceu foi em setembro de 2010.

Em 2024, o dia exato da Conjunção Júpiter — Urano é 20 de abril, especificamente às 23h27, no grau 21°49 do signo de Touro. Mas a aproximação entre os dois planetas ocorre durante todo o mês de abril.

Saber isso dá o tom especial ao trânsito astrológico que você vai entender agora.

Conjunção Júpiter e Urano: significados

A conjunção Júpiter/Urano pode trazer otimismo e apoiar grandes ambições e desejos. A questão é: como você vai transformar suas ambições em realidade?

Tanto Júpiter quanto Urano são “aventureiros” e frequentemente expansivos, mas também originais e um tanto independentes. É como se o clima do momento fosse: vamos todos acreditar em um futuro bom, apesar de tudo.

Isso porque esse trânsito traz aquela sensação de potencial ilimitado, em que somos desafiados a abraçar a mudança e buscar novas formas de crescimento e expansão.

É um lembrete de que, mesmo nas situações mais desafiadoras, sempre há espaço para a inovação e a descoberta.

Um ótimo trânsito para…

Expandir e Inovar é a cara da conjunção Júpiter/Urano. Quando esses dois se encontram em conjunção, podemos esperar impulso para expandir nossas fronteiras e buscar novas formas de pensar e agir. É como se o horizonte se abrisse para novas oportunidades e ideias revolucionárias. Fazer algo pela primeira vez também tem tudo a ver com o momento. Por isso, é ótimo para quem quer fazer uma mudança e trazer algo novo para sua vida. Portanto, a dica é você se colocar na posição de domínio e buscar o novo para sua vida. Como a conjunção ocorre em Touro, pode ter a ver com descanso, coisas materiais, valores e dinheiro. Processos jurídicos pendentes, que podem receber alguma novidade. Quebrar Barreiras e padrões estabelecidos. Essa conjunção pode nos encorajar a romper com limitações autoimpostas e abraçar a liberdade de sermos verdadeiramente autênticos. Avanços Tecnológicos também tendem a ser anunciados — ou ao menos descobertos! Urano está associado à tecnologia e à inovação, enquanto Júpiter beneficia tudo com o qual entra em contato. Revoluções Sociais estão ligadas a essa conjunção. As pessoas podem sentir forte necessidade de se unir em torno de causas que promovam a justiça social e a igualdade, desafiando as normas estabelecidas.

Cuidado com…

Riscos e Impulsividade podem ocorrer porque essa conjunção pode nos fazer sentir tentados a agir de forma impulsiva ou correr riscos desnecessários. É essencial cuidar com as consequências de nossas ações. Perdas financeiras podem vir de ações impulsivas (Urano) e exageros (Júpiter). Portanto, é hora de prestar muita atenção no que você investirá.

Os signos na conjunção Júpiter – Urano

Para esta parte, você deve ler os significados para seu signo solar e para seu signo Ascendente (descubra aqui). Assim você terá um panorama mais profundo sobre o que esperar da Conjunção Júpiter-Urano.

Áries: atenção às finanças

Sua energia de inovação e revolução financeira pode ser fortalecida. Mas, lembre-se, não é mágica. Você precisa agir para fazer acontecer essa energia de expansão e ter cuidado com exageros. É bom também se preparar para imprevistos nessa área.

Touro: surpresas emocionantes

Tudo isso acontecerá no seu signo. Júpiter e Urano se encontram justamente no último grau de Touro. Essa conjunção promete surpresas e novidades emocionantes. Embora Urano seja imprevisível, essa combinação geralmente traz eventos surpreendentes e positivos.

Gêmeos: saúde mental em foco

A Conjunção entre Júpiter e Urano ativa a saúde mental de quem é de Gêmeos. Você recebe o convite para se livrar de hábitos prejudiciais. Este é um momento propício para libertar-se de vícios. Considere iniciar um novo tratamento, mudar hábitos de saúde ou adotar a Meditação como parte de sua rotina.

Câncer: pessoas influentes que chegam

Esse trânsito pode beneficiar viagens, mas também a chegada de pessoas influentes em sua vida e, além disso, pode ajudar na expansão de sua presença nas redes sociais. Este encontro Júpiter-Urano pode trazer oportunidades súbitas e inesperadas.

Leão: momento uau do ano

Para Leão, essa conjunção pode marcar o início de um novo ciclo em termos de crescimento e inovação na Carreira, ou seja, novas oportunidades de trabalho ou mesmo um caminho inesperado que pode levar ao sucesso profissional. Mas não fique esperando as coisas acontecerem. A Astrologia mostra as tendências, mas é você quem toma as decisões.

Virgem: ensinar e viajar

A Conjunção de Júpiter-Urano, para Virgem, pode significar possibilidades extraordinárias envolvendo estudos superiores e espiritualidade. Por isso, você tem boas perspectivas para ensinar, viajar, publicar ou expandir conhecimentos de alguma forma, possivelmente com a ajuda de um mentor ou guru.

Libra: transformações profundas

Para Libra, significa que você pode viver oportunidades de sorte e expansão (Júpiter) inesperadamente (Urano) em tudo o que tem a ver com sua intimidade, finanças compartilhadas, bem como transformações profundas.

Escorpião: reviravolta no amor

Esse pode ser um momento de reviravolta inesperada em relacionamentos amorosos, principalmente para aqueles que estão em relacionamentos mais sérios. Às vezes, um susto ou uma mudança inesperada pode impulsionar reavaliações em relacionamentos que não estavam trazendo satisfação ou para enfrentar feridas emocionais negligenciadas.

Sagitário: crescimento no trabalho

A conjunção de Júpiter com Urano pode trazer oportunidades inesperadas, especialmente no trabalho. No entanto, com Urano envolvido, será importante manter a organização, evitar gastos impulsivos e focar no seu crescimento profissional. Explore oportunidades de trabalho, educação, e considere inovações na sua Carreira.

Capricórnio: revolução no amor

Pode ser um dos momentos mais significativos para Capricórnio em 2024. Isso porque a área dos prazeres, lazer, romances e fertilidade fica ativada na sua vida. Essa conjunção pode trazer, portanto, estímulo poderoso para sua vida amorosa.

Aquário: mudanças em casa

Você pode esperar o inesperado envolvendo expansão e fortalecimento das suas bases, seu lar e seus laços afetivos. Aproveite essa oportunidade para crescer pessoal e emocionalmente. Pode ser ótimo para quem quer aumentar o espaço ou a família.

Peixes: esforços na comunicação

São boas as chances de aumentar sua renda por meio de seus esforços de comunicação, para promover seus produtos, serviços ou habilidades. Ou seja, você pode se beneficiar financeiramente de ações que envolvam a forma escrita e falada.

Este artigo foi feito com consultoria do time de astrólogos do Personare: Naiara Tomayno, Vanessa Tuleski, Yub Miranda e Marcia Fervienza.

Personare

A equipe Personare é formada por pessoas que estão em processo constante de conhecimento sobre si mesmas, sobre o mundo e sobre as relações humanas. Compartilhamos aqui conteúdos apurados junto aos nossos mais de 100 especialistas em diferentes áreas holísticas, como Astrologia, Tarot, Numerologia e Terapias.

