Cristais e Chakras: um Guia para Alinhamento e Equilíbrio

A interação entre Cristais e Chakras é uma prática ancestral utilizada para harmonização dos campos mental, físico, energético e emocional.

Afinal, os Chakras são nossos centros de energia vital e desempenham um papel crucial na manutenção do equilíbrio em nossos corpos físico, emocional, mental e energético.

Por isso, quando um ou mais Chakras estão desalinhados, podemos usar os cristais para desbloquear a energia e recuperar o equilíbrio.

O mais interessante ao associar Cristais e Chakras é conseguir sintonizar suas vibrações com as das pedras escolhidas, melhorando e aprimorando suas energias.

Neste artigo, você aprende como utilizar cristais nos Chakras para alinhar e equilibrar cada um dos sete principais centros de energia, promovendo bem-estar e harmonia interior.

Cristais para cada Chakra

O objetivo é relacionar o momento que a pessoa se encontra à pedra ou cristal que ressoa aquela característica necessária e em equilíbrio e com o Chakra correspondente à área que se quer trabalhar.

Assim, você facilita a modulação energética e frequencial em níveis mais harmoniosos.

1. Chakra Coronário

Função e Desafios : Este Chakra representa a nossa ligação com a Energia Superior. Sua função é evoluir, ascender e se aprimorar como ser humano.

: Este Chakra representa a nossa ligação com a Energia Superior. Sua função é evoluir, ascender e se aprimorar como ser humano. Cristais Associados : Quartzo Branco, Ametista, Diamante, Fluorita.

: Quartzo Branco, Ametista, Diamante, Fluorita. Cristais e Chakras: Por isso, usar esses cristais neste chakra auxiliar a retomar a inspiração e afastar a confusão e a tristeza relacionadas à falta de esperança.

2. Chakra Frontal

Função e Desafios : o Chakra Frontal lida com intuição e mente. Como tem uma dupla função, é um dos mais difíceis de manter o equilíbrio.

: o lida com intuição e mente. Como tem uma dupla função, é um dos mais difíceis de manter o equilíbrio. Cristais Associados : Sodalita, Azurita, Lápis Lazuli, Cianita.

: Sodalita, Azurita, Lápis Lazuli, Cianita. Cristais e Chakras: A interação destes cristais com o Chakra Frontal promove clareza mental e pode ajudar a aliviar problemas de concentração e ansiedade.

3. Chakra Laríngeo

Função e Desafios : o Chakra Laríngeo é responsável pela comunicação e expressão.

: o é responsável pela comunicação e expressão. Cristais Associados : Água Marinha, Quartzo Azul, Turquesa, Larimar.

: Água Marinha, Quartzo Azul, Turquesa, Larimar. Cristais e Chakras: A sintonia de cristais adequados com o Chakra Laríngeo facilita a expressão verbal e emocional, melhorando a comunicação e autoexpressão.

4. Chakra Cardíaco

Função e Desafios : o Chakra Cardíaco é o centro das emoções, do amor e da sabedoria nas relações emocionais.

: o é o centro das emoções, do amor e da sabedoria nas relações emocionais. Cristais Associados : Quartzo Rosa, Quartzo Verde, Turmalina Melancia, Esmeralda.

: Quartzo Rosa, Quartzo Verde, Turmalina Melancia, Esmeralda. Cristais e Chakras: A conexão entre cristais e o Chakra Cardíaco promove o equilíbrio emocional, retoma a capacidade de amar e gera estabilidade e confiança, além de trabalhar as manifestações reprimidas e as feridas emocionais.

5. Chakra Plexo Solar

Função e Desafios : o Plexo Solar está relacionado ao poder pessoal e autoestima. Também mostra como está nossa digestão (de situações), nossos humores e controle.

: o está relacionado ao poder pessoal e autoestima. Também mostra como está nossa digestão (de situações), nossos humores e controle. Cristais Associados : Citrino, Cristal com Enxofre, Topázio Imperia, Calcita Amarela.

: Citrino, Cristal com Enxofre, Topázio Imperia, Calcita Amarela. Cristais e Chakras: Por isso, a harmonização de cristais com o Chakra Plexo Solar potencializa a força interior e o controle emocional e fortalecer a autoconfiança.

6. Chakra Sacro

Função e Desafios : Focado em criatividade e sexualidade, o Chakra Sacro ou Umbilical corresponde à nossa autoestima, à energia sexual e à expressão do “eu”.

: Focado em criatividade e sexualidade, o corresponde à nossa autoestima, à energia sexual e à expressão do “eu”. Cristais Associados : Jaspe, Ágata de Fogo, Granada, Coral.

: Jaspe, Ágata de Fogo, Granada, Coral. Cristais e Chakras: Utilizar cristais para equilibrar o Chakra Sacro estimula a vitalidade e a expressão criativa, ajudando a despertar paixões e criatividade.

7. Chakra Básico

Função e Desafios : Base da nossa sobrevivência e segurança, o Chakra Básico quando em desequilíbrio pode gerar insegurança, falta de “gana”, atitudes mais violentas, ganância ou fúria.

: Base da nossa sobrevivência e segurança, o quando em desequilíbrio pode gerar insegurança, falta de “gana”, atitudes mais violentas, ganância ou fúria. Cristais Associados : Turmalina Preta, Quartzo Fumê, Ônix, Hematita.

: Turmalina Preta, Quartzo Fumê, Ônix, Hematita. Cristais e Chakras: Por isso, a ligação de cristais com o Chakra Básico ajuda na estabilidade e ancoragem.

Mas para alcançar os objetivos com eficiência, é preciso manter as pedras e cristais limpos e energizados. Veja aqui como limpar e energizar suas pedras.

Como usar os cristais nos Chakras

Para equilibrar, ativar e alinhar cada um dos Chakras com os cristais, é possível utilizar diversas ferramentas terapêuticas, como meditação e visualização. Nesse sentido, a seguir, confira um passo a passo de como fazer uma meditação com cristais.

Passo a passo: Meditação com Cristais

Faça a meditação entre 10 e 20 minutos. Para começar, coloque a pedra sobre o chakra em desequilíbrio ou entre as mãos.

Sente-se em posição confortável. Relaxe o corpo e respire lenta e profundamente.

Olhe detalhadamente a pedra por algum tempo, até ser capaz de fechar os olhos e “vê-la” em todos os seus detalhes.

Então, continue respirando profundamente, deixando os pensamentos fluírem, sem querer apagá-los ou detê-los.

Quando tiver alcançado um nível razoável de relaxamento, “veja” a pedra em pensamento.

Numa contagem de 1 a 7 ela vai crescendo dentro da sua visualização até ficar do tamanho de uma montanha.

Assim que a pedra atingir esse tamanho, veja você mesmo andando na superfície da pedra e a explore. Percorra-a por fora e, se encontrar algum caminho, explore-a por dentro também.

Assim que estiver satisfeito com suas explorações, volte ao lugar onde começou e conte novamente de 1 a 7. Mas dessa vez visualizando a pedra diminuir até o tamanho normal.

Então, respire profundamente algumas vezes e movimente-se delicadamente para voltar ao estado de alerta normal. Abra os olhos.

Escreva tudo o que viu, ouviu ou sentiu durante sua visualização. Essa mentalização pode ser feita uma ou duas vezes na semana.

Mas lembre-se de que a cura e o equilíbrio são processos contínuos e pessoais, onde os cristais agem como facilitadores nessa jornada de autoexploração e aprimoramento.

Confira também: + Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seuaqui e. + Descubra a missão da sua fase 2023, com previsões baseadas no número do seu ano pessoal . + Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral,! + Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses.

Simone Kobayashi

Terapeuta Holística atuante em São Paulo e OnLine. Dedica sua vida profissional à junção de técnicas terapêuticas como o Reiki, Florais, Acupuntura, Análise Energética, Limpeza Energética, Harmonização, Barras de Access e Cura quântica.

contato@simonekobayashi.com

O post Cristais e Chakras: um Guia para Alinhamento e Equilíbrio apareceu primeiro em Personare.