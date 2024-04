Eclipse Total Solar de 08 de abril: a beleza de lidar com as crises

O Eclipse Total Solar de 08 de abril ocorrerá às 15h20 (horário de Brasília), no grau 19 de Áries. Essa primeira informação é fundamental para você calcular aqui qual é a área da sua vida que sentirá a presença do fenômeno (explicarei logo mais abaixo em detalhes).

Depois do primeiro eclipse de 2024, em 25/03, que foi lunar, o Eclipse Total Solar de 08 de abril chega como “o grande eclipse da América”.

É um eclipse em Áries, portanto representa uma “quase obrigatoriedade” de pensar em si, de acordo com a Astrologia. Vamos então, ponto a ponto, entender sua análise astrológica:

O grande eclipse da América

O fenômeno será totalmente visível nos Estados Unidos, México e Canadá – ou seja, não será possível observá-lo no Brasil.

Além disso, o Eclipse Total Solar de 08 de abril será parcialmente visível em cidades que ficam na parte ocidental de Portugal e Reino Unido, na Irlanda e na Islândia.

Este esta sendo chamado de “o grande eclipse da América” por que é um Eclipse Solar Total, o que não é tão comum assim. Só para você ter uma ideia, o Canadá viu pela última vez um evento como esse em 1979; o México, em 1991; e os Estados Unidos, em 2017.

E é o único eclipse solar total no século XXI em que a totalidade será visível nestes três países ao mesmo tempo.

É um eclipse especial porque a Lua passará entre o Sol e a Terra. Assim, vai bloquear o Sol e só poderemos ver a coroa do Sol. Só que o Eclipse Total Solar de 08 de abril pode ser imenso porque vai acontecer em período de máxima atividade do Sol. Algo como na imagem ao lado.

É por isso que as autoridades desses países estão esperando mais de 43 milhões de pessoas assistindo ao eclipse, além de mais de 4 milhões de turistas.

Eclipses podem ter maior potência onde são visíveis

Chama a atenção que este eclipse solar total nos Estados Unidos ocorra justamente em 2024, com Plutão recém ingressado em Aquário, e o próximo daqui 20 anos, quando Plutão já tiver saído de Aquário.

É um sinal astrológico claro de que vários processos de transformações podem ocorrer com esta nação daqui de agora até os próximos 20 anos.

É um sinal de terror e pavor? De jeito algum. Cuidado com mentiras que se espalham pela internet.

De fato, o governo dos Estados Unidos emitiu um alerta para que as pessoas estoquem alimentos e água, mas não é por causa do eclipse em si, mas por conta da quantidade de turistas que deve se movimentar nessa data em algumas regiões.

Sob a análise astrológica, eclipses não costumam ser ciclos leves e podem até ser momentos mais instáveis.

Mas o fato de você se preparar para esse período ajuda a não encarar esta fase como desafiadora, mas como um momento de possíveis transformações – que podem ser boas, depende só da forma como você vai agir.

Eclipse Solar em Áries

Estamos em plena temporada de Eclipses no Eixo Áries-Libra. O Eclipse Total Solar de 08 de abril será em Áries. É o segundo neste signo, o primeiro aconteceu em abril de 2023, que foi bastante tenso porque foi em quadratura com Plutão.

Na perspectiva astrológica, a presença de um Eclipse solar em Áries sugere forte inclinação para refletir sobre si mesma (o). Por isso, as perguntas abaixo são um primeiro passo para ajudar você a entender os significados deste Eclipse Total Solar de 08 de abril:

o que EU estou fazendo?

Para onde EU estou indo?

O que EU quero da minha vida?

O que depende da minha iniciativa fazer?

Onde estou precisando de começos?

Além disso, este eclipse de agora une seus significados ao Eclipse Lunar em Libra, que aconteceu em 25/03.

E, por isso, os temas desses dois eclipses, de março e abril de 2024 podem ficar em evidência na sua vida nesses próximos seis meses.

Entenda melhor no vídeo este eclipse:

Eixo Áries-Libra

Desde 2023, eclipses estão ocorrendo nos signos Áries e Libra, ou seja, no eixo Áries-Libra. Este eixo tem como foco os dois principais temas desses signos: o EU e o OUTRO, respectivamente.

Desde o ano passado, estão vindo fortemente à tona questionamentos envolvendo o eu e o outro. É como se este eixo fosse um convite para que você possa se transformar por meio de autodescoberta e autoconhecimento (Áries) e novas conexões (Libra).

Leia também:

O Eclipse Total Solar de 08 de abril para o Brasil

Para que possamos entender o Eclipse Total Solar de 08 de abril para o Brasil, é feito um Mapa para o eclipse tendo Brasília como base. Isso pode ser feito para cada país e, assim, podemos entender as possibilidades.

Há três pontos muito importantes:

1. Eclipse durante Mercúrio Retrógrado

O eclipse ocorre dentro de Mercúrio Retrógrado em Áries, o que significa que vamos ter muita coisa para refletir, rever e repensar nos próximos meses.

Questões profundas, envolvendo o plano emocional, com chance também de temáticas financeiras, já que Mercúrio atuando na oitava área do Mapa.

Para o Brasil, pode haver muito vai e vem e revisão em torno de questões de impostos e tributos, por exemplo, nesses próximos seis meses.

2. Sol e Lua juntos na Casa 8

No Mapa do Eclipse para o Brasil, Lua e Sol também estão atuando juntos em assuntos financeiros, processos de transformação a partir de crises e perdas. Isso significa que o Brasil pode deparar com crises, mas também com enorme potencial para retomada da potência pessoal.

Até porque um eclipse em Áries tem a ver com recobrar força, ter coragem e empreender inícios.

03. Urano e Júpiter em conjunção

Esta é a grande oportunidade do Eclipse Total Solar de 08 de abril. Apesar do dia exato da conjunção ser 20/04, ela já estará acontecendo no dia do eclipse e, portanto, ficará gravada neste Mapa.

Este singular encontro indica novas percepções, desde que a gente se permita ousar mais e sair da caixinha.

Mas, para aproveitar a conjunção, que tem a ver com mudanças de visão e oportunidades inesperadas, você tem que se abrir minimamente ao novo! Isso porque ela favorece modernizações e coisas novas.

Portanto, se permita fazer algumas coisas de forma diferente, preste atenção em sugestões e, além disso, tente ousar mais. Isto poderá te levar a ter benefícios e oportunidades diferentes do comum.

Por exemplo: buscar uma bolsa de estudos no exterior, iniciar uma especialização ou estudo com alguém que você admire, ter alguém que te passa uma visão muito mais ampla da vida.

E o Mundo?

O ponto mais difícil do Eclipse Total Solar de 08 de abril. será, sem dúvida, a conjunção de Marte com Saturno no signo de Peixes. No cenário mundial, essa conjunção fomenta atitudes bélicas, já intensificadas por Áries, que é o signo do eclipse.

Áries é regido por Marte, o planeta da guerra, ou seja, faz exacerbar posições e atitudes duras, agressivas e autoritárias.

Alerta, também, para violência em grandes centros e para a emergência de violência variadas, como sequestros, assaltos, feminicídios, crimes por homofobia e outros.

Marte é a nossa pressa e imediatismo e Saturno é tudo o que precisa de estrutura e que, por isso, não pode sair tão rápido.

Quando Marte está em contato com Saturno no Céu (neste caso, pegando boa parte de abril) pode haver obstáculos, atrasos e situações que requerem paciência.

Como essa conjunção vai ficar gravada no Eclipse, nos próximos meses poderemos ter situações desta natureza.

Outra forma de manifestação dessa combinação tem a ver com sobrecarga, responsabilidades e trabalho, que vão dar o tom em nossas vidas até setembro de 2024.

Tem lado bom?

Tem, sim. A conjunção de Marte com Saturno favorece iniciar projetos importantes, empreender esforços em novas direções, resolver assuntos que vinham pendentes, colocar em ordem, etc – principalmente depois que Mercúrio Retrógrado acabar.

Se alinha, portanto, com pessoas que já são esforçadas e resilientes. Fica a pista que novos e melhores caminhos, representados pela conjunção Júpiter-Urano, podem ser iniciados a partir desse esforço, foco, planejamento e persistência, por causa da conjunção Marte-Saturno.

2024, definitivamente, não é o ano para pessas preguiçosas ou acomodadas, que não querem buscar coisas novas ou sair de suas zonas de conforto.

Chance de grandes brigas desgastantes

Com a conjunção Marte-Saturno, é muito importante observar o jogo de forças em uma determinada situação, para poder escolher quais brigas comprar.

Em situações em que haja risco de se ser esmagado, tenha juízo, como é o caso de uma briga de trânsito com uma pessoa que sinaliza que está armada. Há coragem também em recuar e se conter.

Na vida pessoal, esta combinação pode indicar a possibilidade de embates desgastantes, seja como uma loja, um serviço, um ex, por exemplo. Se isto acontecer nos próximos meses, lembre-se de encontrar o ponto certo de se colocar. Muitas vezes, uma força mediadora, como um advogado, pode ajudar a melhorar a situação.

O Eclipse e você

Agora que você entendeu o que está em jogo, pode ver os assuntos que serão mobilizados na sua vida. Basta acessar o Mapa do Céu e ver qual casa do seu Mapa será destacada pelo eclipse.

Lembre-se da importância de ousar, começar coisas novas e ter persistência.

Casa 1: hora de olhar para você, buscar perspectivas e ver qual é o preço a se pagar por abrir novos caminhos e atitudes.

hora de olhar para você, buscar perspectivas e ver qual é o preço a se pagar por abrir novos caminhos e atitudes. Casa 2: será que sua renda e/eu gestão financeira pode melhorar com algo até agora não tentado por você?

será que sua renda e/eu gestão financeira pode melhorar com algo até agora não tentado por você? Casa 3: inícios podem envolver cursos, informações, circulação, em um misto de oportunidades, mas também determinação.

inícios podem envolver cursos, informações, circulação, em um misto de oportunidades, mas também determinação. Casa 4: um novo olhar precisa ser trazido para o seu âmbito familiar e seu passado. Novas bases na sua vida precisam ser fundadas, mas que requerem firmeza.

um novo olhar precisa ser trazido para o seu âmbito familiar e seu passado. Novas bases na sua vida precisam ser fundadas, mas que requerem firmeza. Casa 5: expressão e criatividade ampliados estão em jogo agora, abrindo novos campos a partir de foco e esforço.

expressão e criatividade ampliados estão em jogo agora, abrindo novos campos a partir de foco e esforço. Casa 6: você está pronta para melhorar sua saúde, hábitos, trabalho e dia a dia com novidades, mas vai exigir persistência.

você está pronta para melhorar sua saúde, hábitos, trabalho e dia a dia com novidades, mas vai exigir persistência. Casa 7: novas parcerias se abrem, enquanto outras precisam ser revistas. Como buscar o novo em seus relacionamentos? Além disso, começos podem vir para seu par.

novas parcerias se abrem, enquanto outras precisam ser revistas. Como buscar o novo em seus relacionamentos? Além disso, começos podem vir para seu par. Casa 8: você está pronto para transformar, mas precisa de coragem para gerar grandes melhoras na sua vida.

você está pronto para transformar, mas precisa de coragem para gerar grandes melhoras na sua vida. Casa 9: a sua persistência implica em buscar novos horizontes e iniciar novas coisas na sua vida.

a sua persistência implica em buscar novos horizontes e iniciar novas coisas na sua vida. Casa 10 : pode haver muita visibilidade envolvendo muito trabalho, obrigando você a se organizar. Novos projetos podem estar a caminho!

: pode haver muita visibilidade envolvendo muito trabalho, obrigando você a se organizar. Novos projetos podem estar a caminho! Casa 11 : oportunidades a partir de novos projetos e contatos com grupos, embora tudo possa envolver muito trabalho.

: oportunidades a partir de novos projetos e contatos com grupos, embora tudo possa envolver muito trabalho. Casa 12: fazer uma faxina emocional para deixar o que é velho para trás e, portanto, abraçar novas oportunidades na sua vida pode ser muito bom.

Confira também: + Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seuaqui e. + Descubra a missão da sua fase 2023, com previsões baseadas no número do seu ano pessoal . + Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral,! + Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses.

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski dá consultas astrológico-terapêuticas e foi pioneira na Astrologia brasileira ao falar do Céu geral, ao invés do tradicional horóscopo signo a signo. É idealizadora do curso "Alimentação e seu Mapa Astral" no Personare. Participa dos programas semanais de previsões astrológicas no canal do YouTube do Personare.

vanessatuleski@gmail.com

O post Eclipse Total Solar de 08 de abril: a beleza de lidar com as crises apareceu primeiro em Personare.