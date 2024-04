Quais são os signos que combinam?

Se você é uma impulsiva pessoa de Áries e está louca por uma pragmática de Capricórnio, ou então é do apegado signo de Touro e está começando um namoro com uma pessoa de Sagitário que ama liberdade, calma. Não pense que não pode dar certo. Vocês podem ter compatibilidade, sim, pois os signos que combinam podem não ser os solares.

Em termos de compatibilidade, é preciso ir além daquele signo que todo mundo conhece pela data de aniversário. Os signos solares refletem sua essência e alma, e indica se você e a outra pessoa podem se identificar.

Mas o mais interessante, quando estamos falando de relacionamento sérios, é comparar o signo lunar, porque ele é o verdadeiro regente da sua personalidade emocional, o reflexo da intimidade e do que cada um de nós necessita para se seguro e amado.

Por isso, a Lua é o farol que mostra se existe química nos relacionamentos, além dos potenciais e como superar desafios da relação amorosa.

Neste artigo, te contamos quais signos que combinam no amor. Mas você também pode descobrir:

Como identificar se os signos combinam

Nos relacionamentos, a compatibilidade do signo lunar é crucial para conectar-se em um nível emocional mais profundo. Signos lunares compatíveis podem estabelecer uma conexão que transcende o tempo, oferecendo uma base para um relacionamento estável e duradouro.

Mas caso os signos não combinem, não é sinal para desistir. Pelo contrário. O autoconhecimento fornece pistas para identificar as dificuldades e, com isso, conseguir superá-las.

Então, o primeiro passo é descobrir seu signo lunar e o da pessoa parceira. Basta seguir as coordenadas:

Acesse aqui o Mapa Astral grátis Personare. Inclua seus dados de nascimento e seu nome completo (ou da pessoa amada). No menu, selecionar a opção Planetas e então procure pela Lua. O signo que aparece ao lado é o signo lunar.

Astrologia para superar dores de amor, com Márcia Fervienza no nosso WhatsApp

Signos que combinam

Uma das melhores formas de saber quais signos combinam é fazer um contraste entre os elementos astrológicos da sua Lua e a da pessoa amada.

A Astrologia divide os temperamentos em quatro tipos de elementos: Fogo, Terra, Ar e Água.

Geralmente, os temperamentos de Fogo (Áries, Leão, Sagitário) + Ar (Câncer, Escorpião e Aquário) têm mais afinidades e comunicação fluida, enquanto Terra (Touro, Virgem e Capricórnio) + Água (Câncer, Escorpião e Peixes) tendem a criar relações mais confortáveis e harmoniosas.

Contudo, isso não exclui a possibilidade da combinação dos demais elementos resultarem em relacionamentos felizes. Apesar de possíveis atritos, as diferenças podem permitir o desenvolvimento pessoal de cada um.

Dito isso, vamos agora saber como fica a combinação dos elementos dos signos lunares.

A química dos relacionamentos

Luas de Ar + Água:

Essa combinação pode ser desafiadora. Os signos de Ar (Gêmeos, Libra, Aquário) tendem a abordar a vida com uma perspectiva mais analítica e intelectual, enquanto os signos de Água (Câncer, Escorpião, Peixes) são guiados por emoções e sentimentos.

A abordagem racional do Ar pode ser percebida como fria ou distante pelas Luas de Água, que buscam conexões emocionais profundas e nutrição afetiva. Apesar disso, Gêmeos e Libra podem ter uma melhor capacidade de se conectar com Água devido à sua abertura para entender as flutuações emocionais.

Luas de Ar + Terra:

A interação entre Ar (Gêmeos, Libra, Aquário) e Terra (Touro, Virgem, Capricórnio) pode ser mais harmoniosa. Terra traz estabilidade e uma abordagem prática para a vida, complementando a tendência do Ar de explorar ideias e possibilidades.

Embora possa haver momentos de tensão se a Terra sentir que o Ar é demasiado idealista ou distante da realidade, geralmente essa combinação pode funcionar bem se houver respeito pelas diferentes perspectivas.

Luas de Ar + Fogo:

Ar e Fogo (Áries, Leão, Sagitário) são elementos que se complementam naturalmente, ambos gostando de liberdade e expansão. Esta combinação pode estimular ideias criativas e um senso de aventura.

No entanto, a independência de ambos pode às vezes impedir uma conexão mais íntima, a menos que outros aspectos do mapa natal (como Vênus e Marte) favoreçam a atração.

Luas de Fogo + Terra:

A combinação de Fogo e Terra pode ser tanto produtiva quanto desafiadora. Fogo traz energia e entusiasmo, enquanto Terra proporciona a estrutura necessária para concretizar ideias.

Contudo, pode haver conflitos se Fogo sentir que Terra é demasiado restritiva ou se Terra achar que Fogo é muito impulsivo.

Luas de Fogo + Água:

Fogo e Água são elementos intensos e apaixonados, mas essa paixão pode levar a mal-entendidos. Fogo pode ser otimista e voltado para a ação, enquanto Água é mais introspectiva e emocional.

Essa dinâmica pode criar desafios, especialmente se Fogo não compreender as flutuações emocionais da Água e vice-versa.

Luas de Terra + Água:

Esta é uma combinação potencialmente harmoniosa, já que ambos os elementos podem oferecer suporte e compreensão mútuos. Terra pode fornecer a estabilidade e a segurança que Água busca, enquanto Água traz empatia e profundidade emocional.

Problemas podem surgir se Terra tentar abordar as questões emocionais de Água demasiadamente prática, sem reconhecer a necessidade de Água apenas sentir e processar suas emoções.

Marcia Fervienza

Astróloga e terapeuta há mais de 20 anos. Associa sua experiência com aconselhamentos analíticos ao trabalho com Astrologia para facilitar o autoconhecimento, o empoderamento e a transformação pessoal.

