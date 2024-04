Lua Cheia mais poderosa do ano chega com grandes transformações

A Lua Cheia de abril será uma das mais poderosas do ano. Isso porque o Sol está em Touro, enquanto a Lua está passando pelo signo mais intenso e profundo do zodíaco — Escorpião.

De um lado, Touro procura o confortável. De outro, Escorpião quer ir fundo. O que você escolhe?

Para além da astrologia, a Lua Cheia de abril também é conhecida pelo Festival de Wesak, o Dia de Buda.

Para completar, neste ano, a Lua Cheia em Escorpião também ocorre em quadratura com o avassalador Plutão, sinalizando um período muito tenso (que vai até a próxima Lua Nova, em maio).

Data e Hora da Lua Cheia de abril

A Lua Cheia ocorre no dia 23 de abril de 2024, às 20h48 (horário de Brasília), no signo de Escorpião.

Ela também é conhecida como Lua de Wesak ou Lua de Buda, de grande importância para as religiões orientais, que festejam o nascimento, a Iluminação e a morte de Buda.

Para eles, é um dia poderoso para meditações e intencionar metas e crescimento. O que tem tudo a ver com a energia de Touro, que é de abundância e materialização.

Salve aqui o calendário lunar de 2024 com todas as fases e signos da Lua. Assim, você pode aproveitar melhor o ano.

Por que é a Lua Cheia mais poderosa do ano?

De um lado, estamos com Sol em Touro, que nos convida a buscar conforto, estabilidade e manutenção. Por outro, Escorpião nos convida à transformação, a ir fundo e onde ninguém vê — e ganha o reforço de Plutão, que está em quadratura com o Sol e a Lua.

Portanto, temos um conflito no céu que pode se manifestar em crises, tensões, violência e fenômenos climáticos destruidores, além de ações mais autoritárias de lideranças.

Provavelmente, podemos presenciar perdas, inclusive, de pessoas famosas, além de problemas para pessoas próximas e situações difíceis, assim como gastos substanciais.

A Lua Cheia de abril é o ponto alto do ciclo lunar iniciado com a Lua Nova em Áries, que também foi um Eclipse Solar Total, no dia 08 de abril, muito poderoso.

Além disso, estamos ainda sob a energia do principal alinhamento planetário do ano, a Conjunção entre Júpiter e Urano em Touro. Esse trânsito vem nos mostrar que algumas crises podem vir para mudar as coisas para melhor — ainda não seja possível perceber agora.

Quem souber aproveitar a Lua Cheia de abril e todo esse céu tenso a seu favor, poderá fazer as transformações necessárias e dar um salto na vida, se libertando do que não serve mais.

Porém, será preciso evitar destemperos e se expor a perigos, pelo menos até o início de maio.

Entenda mais sobre a Lua Cheia no vídeo:

A Lua Rosa é realmente da cor rosa?

A Lua Cheia de abril também é conhecida como Lua Rosa. Embora desejássemos que este nome tivesse a ver com a cor da Lua, a realidade não é tão inspiradora. Diferentemente da Lua de Sangue, que tem coloração avermelhada, a Lua Rosa não tem coloração rosa.

Na verdade, a Lua Cheia de abril ocorria no início da Primavera no Hemisfério Norte, período comum do florescimento de uma flor silvestre nativa do leste da América do Norte. A Phlox subulata, comumente chamada de flox rastejante ou flox musgo, assim como “rosa musgo”.

Por causa dessa associação sazonal, esta Lua cheia passou a ser chamada de Lua Rosa pelos nativos americanos do Norte.

Astrologicamente, no entanto, esse apelido de Lua Rosa não tem nenhum significado especial. O importante, para a Astrologia, é que se trata da fase lunar cheia, a mais intensa de todas elas.

E a deste dia 23/04 é a mais poderosa Lua Cheia do ano, pois ainda pode desencadear crises e transformações. Aquilo que não estiver bem ficará claro, marcando finalizações ou reformulações.

Previsões para VOCÊ nesta Lua Cheia

Para saber como a Lua Cheia de janeiro de 2024 atuará na sua vida, você precisa conferir o trânsito da lua personalizado para você. Para isso, basta seguir o passo a passo abaixo:

Acesse o Horóscopo personalizado gratuito Personare aqui .

. Faça login no site. Se você ainda não tem cadastro, basta incluir dados de nascimento. É rápido.

Veja quais são seus trânsitos. Procure pelo trânsito de Sol e Lua, como na imagem abaixo:

Você precisa fazer isso no dia em que a começa a Lua Cheia (23 de abril), assim verá exatamente a casa onde a Lua estará neste momento.

Sabendo disso, leia abaixo as previsões abaixo para a Lua Cheia de abril de 2024.

Por exemplo, a pessoa dona do Horóscopo da imagem acima vai ver para a Casa 7.

Veja os seus significados

Agora que você já sabe qual é a casa do seu Mapa que será ativada pela Lua Cheia de abril, veja algumas questões que você pode se fazer para se preparar para o que está por vir:

Casa 1 : será que tem algo para mudar em você ou na sua atitude perante a vida? Que transformação em você, como pessoa ou aparência, é preciso fazer?

: será que tem algo para mudar em você ou na sua atitude perante a vida? Que transformação em você, como pessoa ou aparência, é preciso fazer? Casa 2: o que você precisa transformar para melhor no que se refere ao dinheiro? Você está usando seus talentos em plena potência?

o que você precisa transformar para melhor no que se refere ao dinheiro? Você está usando seus talentos em plena potência? Casa 3 : que viradas você quer dar no seu plano mental, bem como através da sua comunicação?

: que viradas você quer dar no seu plano mental, bem como através da sua comunicação? Casa 4: tem algo para mudar em relação à casa, vida íntima e família?

tem algo para mudar em relação à casa, vida íntima e família? Casa 5: tem algo para transformar positivamente no que se refere a filhos ou, então, prazer, lazer e criatividade?

tem algo para transformar positivamente no que se refere a filhos ou, então, prazer, lazer e criatividade? Casa 6: sente que as transformações estão se referindo a coisas bem práticas, como trabalho, saúde e cotidiano?

sente que as transformações estão se referindo a coisas bem práticas, como trabalho, saúde e cotidiano? Casa 7: tem algo para transformar no que se refere as suas parcerias e relacionamentos?

tem algo para transformar no que se refere as suas parcerias e relacionamentos? Casa 8: que tal encarar o que você precisa transformar bem profundamente? Talvez seja o espinho que você remove para muita coisa ir melhor.

que tal encarar o que você precisa transformar bem profundamente? Talvez seja o espinho que você remove para muita coisa ir melhor. Casa 9: você sente que precisa expandir horizontes? Vá com fé.

você sente que precisa expandir horizontes? Vá com fé. Casa 10: chegou a hora de mudar algo em sua carreira, imagem pública e objetivos?

chegou a hora de mudar algo em sua carreira, imagem pública e objetivos? Casa 11: o que de transformador pode vir por meio de grupos ou de novas metas para o futuro?

o que de transformador pode vir por meio de grupos ou de novas metas para o futuro? Casa 12: o que precisa ser visto lá dentro de você para uma grande transformação na sua vida? Que ciclo que já terminou, mas você precisa concluir de vez?

Quando é a próxima Lua Cheia?

A próxima Lua Cheia ocorrerá no dia 23 de maio de 2024, conhecida como Lua de Flor, e será no signo de Sagitário. Veja aqui o calendário lunar 2024 completo e saiba a data e o signos de todas as fases da Lua neste ano.

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski dá consultas astrológico-terapêuticas e foi pioneira na Astrologia brasileira ao falar do Céu geral, ao invés do tradicional horóscopo signo a signo. É idealizadora do curso "Alimentação e seu Mapa Astral" no Personare. Participa dos programas semanais de previsões astrológicas no canal do YouTube do Personare.

vanessatuleski@gmail.com

