Sinais de separação que vêm da Astrologia

O seu Horóscopo pode mostrar sinais de separação, caso você esteja passando por um momento delicado no seu relacionamento. Assim como pode revelar a possibilidade de crises no amor.

Para entender isso, você precisa primeiro saber que Horóscopo não tem a ver só com o seu signo. Horóscopo é muito mais sério, mas o Personare faz essa análise complexa gratuitamente para você no Horóscopo Personalizado.

O Horóscopo mostra os trânsitos que os planetas estão fazendo em relação ao seu Mapa. O seu Mapa Astral é fixo, ele não muda, ele é uma fotografia do céu do exato momento em que você nasceu. Só que os planetas continuaram a se movimentar pelo céu e esse movimento “conversa” com o Mapa de cada pessoa. Esse é o Horóscopo verdadeiro.

No seu Horóscopo você vai ver os planetas em trânsito por casas do seu Mapa – são 12 as casas astrológicas. Quando alguns planetas transitam pelas casas 5 ou 7 pode haver sinais de separação no seu Horóscopo. Eu vou te ajudar a entender detalhadamente abaixo.

Os sinais de separação e as casas 5 e 7

Os trânsitos dos planetas Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão geralmente estão envolvidos em sinais de separação pela Astrologia, mas também com a possibilidade de um novo romance ou de casamento próximo.

Vamos começar entender o que são as casas 5 e 7 para que você possa compreender, na sequência, a relação com esses planetas.

Casa 5: romances, paixões e filhos

A Casa 5 na Astrologia é uma das áreas mais vibrantes e cativantes, especialmente quando se trata de assuntos românticos, criatividade e expressão pessoal. Esta casa é frequentemente associada à nossa criança interior, paixões e aventuras amorosas.

Um trânsito de um planeta pela quinta casa pode revelar a possibilidade do início de romances apaixonados, mas também o fim do entusiasmo em um relacionamento. Esta área da vida é onde encontramos nossa paixão e prazer pela vida.

Como ela também tem a ver com filhos, ela é a casa da nossa fertilidade. Ela frequentemente está associada a maior chance de engravidar ou também problemas relacionados à gravidez. Tudo vai depender do planeta que seu Horóscopo está recebendo nessa área.

Nem sempre temos um trânsito pela quinta casa. E tudo bem! Só significa que não tem nada de “muito importante”, de acordo com a Astrologia, envolvendo essa área.

Casa 7: a sua cara metade

A Casa 7 na Astrologia tem a ver com as parcerias que você vai formar, desde amorosas até de negócios.

Por isso, viver trânsitos de planetas pela sétima casa vai revelar para você desde a possibilidade de formalizar e levar a sério uma relação até as chances do fim de uma parceria. Assim como também pode indicar problemas que precisam ser revisados sobre seus relacionamentos íntimos.

A Casa 7 governa a como nos relacionamos com nossos parceiros amorosos, o tipo de cara metade que buscamos e as dinâmicas que surgem nos relacionamentos.

Enquanto a quinta casa fala mais dos romances, a sétima está intimamente ligada ao casamento e aos compromissos de longo prazo.

Planetas em trânsito pelas casas 5 e 7

As coisas vinham bem, até que algo muda ou exige mudança: a nossa relação conforme a conhecemos já não dá para continuar. Em alguns casos, sentimos a necessidade de aprofundar vínculos: precisamos avançar para o próximo estágio, casar, morar juntos.

Em outros, as incompatibilidades são muitas para permitir que o casal siga juntos, e aí entra em jogo a possibilidade da separação. O que fazer? Será que é possível nos orientarmos através da Astrologia? Certamente.

Esses estágios de transformação em nossas relações costumam ser reflexos de trânsitos de planetas passando pelas casas 5 ou 7.

Sinais de separação enviados pelos planetas

Um determinado trânsito pode representar tanto casamento como sinais de separação: o que muda é como vamos viver seja um casamento ou uma separação através daquela energia.

Como saber, então, o que esperar? E como evitar o rompimento, quando o desejo for de preservar a relação?

Você pode entender melhor abaixo.

Júpiter pela casa 5 ou 7

Durante trânsitos de Júpiter pelas casas 5 e 7 conhecemos gente interessante, culta, de outros países, que nos fazem questionar nossas relações atuais. Ao ver o que há de bom lá fora, nos damos conta de todas as falhas e limitações do nosso atual par.

Parece que estamos perdendo muito por estarmos “presos” a outra pessoa. Com essa ânsia de “quero mais”, decidimos partir. É porque aquela pessoa e aquela relação ficaram “pequenos” para a gente.

O problema é que, muitas vezes, todas essas opções maravilhosas são passageiras: duram alguns meses, e terminam, deixando-nos com a incontestável realidade de que a vida tem mais momentos comuns do que momentos fantásticos. E aí podemos sentir falta daquela relação tão “comunzinha” que tínhamos antes.

Como evitar esse processo:

Em vez de buscar expansão em novas opções que se apresentam, vocês podem atuar pelo crescimento da relação atual.

Organizem uma viagem juntos.

Comecem, por exemplo, algum curso sobre um assunto que interesse a ambos.

Estudem o mesmo idioma juntos.

Façam algo que os motive mutuamente e estendam os horizontes possíveis para a relação de vocês.

Saturno pela casa 5 ou 7

Ao lado você vê uma imagem exemplo de como poderá aparecer para você no seu Horóscopo Personalizado.

Quando em trânsito por casas de relacionamentos, Saturno faz a relação parecer entediante e chata, porque obriga o casal a lidar com problemas.

Às vezes, por exemplo, são questões financeiras que geram distância emocional. Outras, problemas familiares sobrecarregam uma ou ambas as partes, colocando as necessidades do casal em segundo plano.

Com isso, Saturno testa as bases da relação: se estiverem sólidas, os problemas são superados e a relação fica ainda mais estabilizada.

Se não, vai ocorrendo um desgaste lento e constante de tudo aquilo que os une, até que, por fim, se chega a conclusão que é melhor cada seguir caminhos separados.

Como evitar esse processo?

Ajuste suas expectativas, tendo em mente que os próximos meses poderão ser difíceis e pouco divertidos.

Entenda a importância de se apoiar mutuamente, mas sem deixar de se permitir o espaço necessário para a autopreservação emocional.

Não esqueça que vocês são mais do que os problemas que hoje estão vivendo. Se superarem esse momento juntos, portanto, vocês se tornarão muito mais estáveis e unidos.

Urano pelas casas 5 ou 7

Separações em trânsitos de Urano são totalmente inesperadas. Elas acontecem porque nos cansamos da relação, ou porque conhecemos alguém que move o chão debaixo de nossos pés.

A sensação é de um despertar: como pudemos viver com aquilo por tanto tempo? Ou seja, surge uma urgência em romper com o que nos sufoca ou não nos serve mais.

Queremos espaço, liberdade, precisamos de algo novo. Como externamente tudo parecia bem, nossa decisão cai como uma bomba sobre aqueles que nos rodeiam – e, muitas vezes, também sobre nós mesmos.

Como preservar a relação quando somos tocados por essa energia?

Buscando inovações no funcionamento do casal.

Tentando coisas que vocês nunca tentaram antes.

Criando possibilidades de existência para cada um (juntos e separados) que antes não existiam.

Urano fala de amizade, portanto, faça do outro seu melhor amigo.

Dando e recebendo, numa troca constante, mas sem cobranças nem exigências.

O compromisso deve ser desde o coração, não desde o social. Por isso, se não nos resistirmos a mudar, Urano traz um saudável ar de novidade para nossas vidas.

Netuno pelas casas 5 ou 7

Netuno é o planeta da ilusão: tudo que toca parece ideal a princípio, mas com o tempo se revela bastante comum. Ao lado você vê um exemplo de como aparecerá para você no seu Horóscopo.

Relações iniciadas sob este trânsito costumam ser construídas sobre ideais que projetamos no outro. Mas separações ocorridas nestes trânsitos costumam ser resultado da queda desses ideais.

Assim, queremos partir, destruídos pelos nossas próprias expectativas irrealistas. Esse processo, que é longo, lento e silencioso, costuma ser semelhante a uma infiltração nas paredes de nossa casa. Ou seja, ocorre debaixo da superfície, vai corroendo as estruturas, dissolvendo tudo o que encontra pelo caminho, até trazer tudo abaixo.

A separação pode ser, ainda, fruto de uma paixão por outra pessoa, que provavelmente será resultado de ilusões e resultará em outra desilusão no futuro.

Como evitar esse processo?

Trazendo magia para a relação.

Criando espaços para o romance.

Buscando uma ligação espiritual com a outra pessoa, ou seja, algo que vá além das limitações do amor físico e carnal, permitindo que o sentimento de vocês evolua para um outro nível de ligação.

Plutão pelas casas 5 ou 7

Nas imagem ao lado você vê exemplos de como um desses trânsitos poderão aparecer para você no seu Horóscopo Personalizado. Você não vai viver Plutão em duas casas ao mesmo tempo.

O planeta que reina no submundo tem energia intensa e, portanto, deseja promover uma transformação radical, seja através do fim da relação, seja através de um recomeço com a mesma pessoa.

Algumas vezes, as separações ocorrem ao descobrirmos anos e anos de mentiras. Nada daquilo que acreditávamos sobre a outra pessoa ou sobre a nossa vida era real.

Outras, surge um novo alguém, para a gente ou para o nosso cônjuge, que domina e subjuga através da paixão.

Separações sob trânsitos de Plutão podem ocorrer com traição, por exemplo, porque Plutão fala de dores profundas. Pode haver, portanto, muita destruição no processo.

O objetivo? Livrar-nos de dependências inúteis e nocivas, ajudar-nos a descobrir nossa própria força interior. Isso, no entanto, não requer que vivenciemos uma separação física.

Podemos ir produzindo perdas, renuncias e libertações a nível psicológico, emocional e subjetivo, reduzindo dependências desnecessárias, criando mais espaço para a verdade, sendo transparente com a outra pessoa e, além disso, buscando a verdade no nosso par.

É preciso coragem para mudar. Se o fizermos, o trânsito consolidará a relação, tornando-a a prova de chuvas e trovoadas.

Trânsitos pelas casas 5 e 7: saiba se você está vivendo agora

Para saber se você está vivendo um trânsito de um planeta pelas casas 5 e 7 basta seguir o passo a passo abaixo. Lembre-se de ler as previsões personalizadas e refletir sobre as possibilidades e significados de acordo com a sua realidade:

Acesse seu Horóscopo Personalizado aqui. É gratuito.

Seus trânsitos vão aparecer quando você fizer login ou cadastro no site.

Veja a lista de trânsitos ativos. Cada pessoa tem um número diferente de trânsitos acontecendo neste momento.

Se você procura por sinais de separação enviados pela Astrologia, veja se você tem trânsitos dos planetas Júpiter, Saturno, Urano, Netuno ou Plutão pelas casas 5 e 7 ativos. Talvez você não tenha e isso está correto.

