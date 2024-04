Nosso corpo se comunica conosco por meio de múltiplos sinais, como sede, fome, ansiedade, sudorese, fezes, etc. Nas mulheres, um dos principais termômetros da saúde é o muco vaginal – conhecido como corrimento. A seguir, veja o que a cor do corrimento vaginal significa.

Mas atenção: você aprenderá pistas para identificar possíveis disfunções. Para diagnosticar e tratar corretamente o seu corrimento, é fundamental passar por uma avaliação médica.

O que a cor do corrimento vaginal significa

A seguir, entenda o que a cor do corrimento vaginal pode indicar sobre a sua saúde. Se você estiver esperando um bebê, entenda aqui os significados dos tipos de corrimento na gravidez.

Corrimento amarelo: é sinal de infecção ginecológica e vem associado a mau cheiro, coceira e ardência.

é sinal de infecção ginecológica e vem associado a mau cheiro, coceira e ardência. Corrimento rosa ou vermelho: aparece no começo da menstruação ou pós-parto e também pode indicar gravidez. Mas se surgir após a relação sexual, sugere que houve microlesão nas paredes vaginais.

aparece no começo da menstruação ou pós-parto e também pode indicar gravidez. Mas se surgir após a relação sexual, sugere que houve microlesão nas paredes vaginais. Corrimento branco: pode ser o muco saudável que o corpo feminino libera. Mas se tiver aparência de nata de leite e vier associado à coceira, irritação e ardência, tende a ser candidíase. Aqui, saiba mais sobre o corrimento branco e as chances de engravidar,

pode ser o muco saudável que o corpo feminino libera. Mas se tiver aparência de nata de leite e vier associado à coceira, irritação e ardência, tende a ser candidíase. Corrimento marrom: sinaliza o final ou o começo da menstruação. Mas também pode ser sangue coagulado por infecções, ou início de gravidez.

sinaliza o final ou o começo da menstruação. Mas também pode ser sangue coagulado por infecções, ou início de gravidez. Corrimento esverdeado: se vier com cheiro forte, semelhante a peixe, pode ser uma infecção chamada Gardnerella.

se vier com cheiro forte, semelhante a peixe, pode ser uma infecção chamada Gardnerella. Corrimento cinza: pode indicar presença de Gardnerella Vaginalis, que apresenta um corrimento cinza, branco acinzentado ou amarelado acinzentado – cada pessoa o define de uma forma diferente. Além disso, um cheiro muito ruim, que costumam comparar com cheiro peixe podre.

Quando e por que o corrimento aparece?

Do ponto de vista emocional, o corrimento costuma aparecer quando a mulher sofre muitas decepções (geralmente no amor ou na cama), que a deixam com a sensação de que foi prejudicada na sua intimidade.

Ao ser emocionalmente impactada pelo outro, sua genital “chora” por meio do corrimento. Essa é a forma simbólica que o corpo encontra de sinalizar que suas emoções mais íntimas estão debilitadas.

Outro motivo para o aparecimento do corrimento é fazer amor de forma mecânica, sem muito envolvimento. Isso, com o tempo, vai dando espaço para problemas físicos na região íntima, como corrimentos.

Como tratar o corrimento?

Trago aqui esse conhecimento para que vocês possam conhecer o próprio corpo e entender que precisamos olhar para ele na totalidade.

Ou seja, quando há uma manifestação física atuante, os cuidados médicos são essenciais. Mas, devemos também tratar a emoção que desencadeou o problema.

Quando você compreende o seu corpo, sabe que ele traz sinais antes do aparecimento de um problema físico.

A partir daí, terá autonomia para entender o que essa “máquina” te diz. E poderá prevenir doenças ou acelerar o tratamento delas.

Se você se mantiver sempre atenta ao seu muco vaginal e sangue menstrual, procurando compreender e corrigir cada alteração, provavelmente se manterá sempre saudável.

