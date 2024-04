Dia da Terra: práticas de conexão para fazer sem sair de casa

No Dia da Terra, celebrado anualmente em 22 de abril, somos convidados a refletir sobre nossa relação com o planeta que habitamos.

Esta data simboliza a necessidade urgente de adotarmos práticas mais sustentáveis e de nos reconectarmos com a natureza, não apenas por uma questão de preservação ambiental, mas também como um caminho vital para nosso bem-estar físico, energético e espiritual.

A seguir, entenda mais da importância de manter conexão com o elemento Terra e como fazer isso. Para isso, compartilho práticas e dicas de como você pode entrar em contato com a Natureza mesmo sem sair de casa.

A importância dos elementos

Talvez você já tenha ouvido falar nos quatro Elementos da Astrologia — terra, água, fogo e ar. Cada signo está ligado a um elemento, que explica algumas das características em comum entre eles.

Mas existe o aspecto físico mesmo dos elementos, que estão presentes na nossa vida diariamente, mas nós muitas vezes nem notamos. Mas ao entrar em contato consciente com eles, nos ajuda na nossa harmonização energética.

Ao acender uma vela , por exemplo, não estamos apenas manipulando o fogo; estamos convidando sua energia de transmutação e renovação para nossas vidas.

O ar, respirado com consciência, revitaliza nosso ser.

Enquanto a terra nos reconecta com o ciclo da vida, nutrindo e estabilizando.

A seguir, já que é o Dia da Terra, vamos nos aprofundar neste elemento.

O significado do elemento Terra

O elemento Terra está diretamente ligado à manifestação, ou seja, à realização dos nossos sonhos, desde os menores até os gigantes.

Isso porque a Terra traz consigo poderes de prosperidade, abundância, estabilidade e aceitação.

A Terra também está ligada à nossa estrutura e à segurança, afinal é o chão embaixo dos pés. Por isso, nos conecta com nosso próprio corpo e com tudo que precisamos para viver aqui no planeta.

Se você é de algum signo de Terra, mais importante ainda para você! Mesmo se você não for, vale muito a pena você olhar seu mapa astral e saber onde o elemento Terra aparece no céu do momento em que você nasceu. Veja aqui seu Mapa Astral gratuitamente.

Além da própria terra, ou seja, do lugar onde pisamos e tudo se estrutura, esse elemento também está representado nos cristais e nas plantas.

Práticas de Conexão com a Terra

Mesmo sem sair de casa, é possível estabelecer uma conexão diária com a natureza, veja algumas sugestões:

Caminhe descalço sobre o solo. Pode ser no gramado, no quintal ou em qualquer lugar em contato com a terra. Essa prática, conhecida como grounding ou aterramento, nos permite descarregar tensões e reequilibrar nossa energia vital. Use a energia dos cristais (veja aqui quais escolher). Sente-se, feche seus olhos e com o cristal nas mãos, respire profundamente e se conecte com ele. Imagine que está recebendo a força da terra através do cristal. Faça por alguns minutos e agradeça o que foi recebido. Faça um escalda pés. É uma forma poderosa de aterramento e descarga. Enquanto mergulha os pés, se mantenha presente e intencione seu objetivo. Use as ervas com as propriedades do seu objetivo (prosperidade, amor, equilíbrio) ou somente sal grosso e alfazema para um momento de acolhimento e presença. Crie um pequeno altar com elementos naturais que representem para você os quatro elementos. Por exemplo, vela (fogo) + copo de água (água) + uma planta e cristais (terra) + Incenso, sino ou leque (ar). Utilize esse espaço para meditar ou simplesmente para refletir e agradecer. Prática de visualização: reserve um momento do seu dia para fechar os olhos e imaginar-se em um ambiente natural, seja uma floresta, um deserto ou uma montanha. Sinta os elementos ao seu redor e permita que essa energia preencha seu ser.

A consciência e as práticas que compartilhamos hoje não são apenas rituais; elas são convites para um diálogo contínuo com o nosso ambiente.

Que este Dia da Terra sirva como um lembrete de nossa responsabilidade e capacidade de viver em harmonia com a natureza, honrando os elementos que nos compõem e sustentam.

Ao adotarmos práticas sustentáveis e nos reconectarmos com os elementos básicos da vida — terra, água, fogo e ar —, fortalecemos não apenas nosso bem-estar, mas também nossa conexão essencial com o mundo ao nosso redor.

Aline Lang

Especialista em Limpeza Energética e Liberação Emocional®. Realiza atendimentos e acompanhamentos terapêuticos individuais e em grupo, para pessoas e ambientes.

alinelangterapias@hotmail.com

