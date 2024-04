Fim de Mercúrio retrógrado: entenda o que melhora na sua vida agora

Após três semanas de contratempos cotidianos, algumas confusões e atrasos, chegamos ao Fim de Mercúrio retrógrado e todas essas questões devem melhorar. Mas como a experiência de cada pessoas com a retrogradação é diferente, cada um sentirá as mudanças de variadas formas.

Dependendo de como o planeta se move no céu e interage com o seu Mapa Astral, uma área da sua vida sente mais as dificuldades que o movimento retrógrado do planeta da comunicação provoca.

E como saber que área é essa? É simples e gratuito. Basta seguir o passo a passo:

Se você ainda não tem cadastro, preencha seus dados pessoais, como data, hora e local de nascimento.

Então, você verá que há vários trânsitos planetários ocorrendo na sua vida agora.

No menu à direita, veja que aparecem os seus trânsitos pessoais ativos. Ao clicar em um deles, a análise e previsões para sua vida são exibidas à esquerda.

Procure por “Mercúrio na Casa…”. É esta Casa que indica a área da sua vida onde o planeta está passando.

É esta Casa que indica a área da sua vida onde o planeta está passando. Depois de identificá-la, volte aqui e entenda a seguir o que melhora na sua vida agora.

Ver seu Horóscopo Personalizado é importante porque a Astrologia é muito mais ampla do apenas o signo solar — que é esse que você sabe só com o dia e o mês do seu nascimento.

Uma pessoa que nasceu com Sol em Áries, por exemplo, vai viver o trânsito de quaisquer planetas de forma diferente de outra pessoa que também tem o Sol no mesmo signo.

Isso porque essas pessoas têm configurações muito diferentes no resto do Mapa.

Veja o que melhora na sua vida agora

Casa 1 Você pode se sentir mais livre para iniciar projetos ou fazer compras importantes. Considere também investir em mudanças na sua aparência e guarda-roupa, mas lembre-se de verificar outros trânsitos ativos.

Você pode se sentir mais livre para iniciar projetos ou fazer compras importantes. Considere também investir em mudanças na sua aparência e guarda-roupa, mas lembre-se de verificar outros trânsitos ativos. Casa 2 Se você adiou compras durante a retrogradação, agora pode ser um bom momento para realizá-las, pois os fluxos financeiros tendem a ser menos restritos.

Se você adiou compras durante a retrogradação, agora pode ser um bom momento para realizá-las, pois os fluxos financeiros tendem a ser menos restritos. Casa 3 A comunicação, que pode ter sido complicada, deve começar a fluir melhor, reduzindo mal-entendidos.

A comunicação, que pode ter sido complicada, deve começar a fluir melhor, reduzindo mal-entendidos. Casa 4 Estabilidade pode retornar ao seu ambiente familiar, melhorando a comunicação com parentes próximos.

Estabilidade pode retornar ao seu ambiente familiar, melhorando a comunicação com parentes próximos. Casa 5 Relacionamentos afetivos e conexões pessoais podem progredir, especialmente se desencontros e mal-entendidos foram um problema.

Relacionamentos afetivos e conexões pessoais podem progredir, especialmente se desencontros e mal-entendidos foram um problema. Casa 6 Problemas de trabalho ou tarefas que estavam complicadas tendem a se resolver, e o estresse pode diminuir.

Problemas de trabalho ou tarefas que estavam complicadas tendem a se resolver, e o estresse pode diminuir. Casa 7 Relacionamentos amorosos e parcerias comerciais que estavam tensas podem agora se desenvolver positivamente.

Relacionamentos amorosos e parcerias comerciais que estavam tensas podem agora se desenvolver positivamente. Casa 8 Questões de términos ou reconsiderações podem agora chegar a um ponto decisivo, motivando ações concretas.

Questões de términos ou reconsiderações podem agora chegar a um ponto decisivo, motivando ações concretas. Casa 9 Temas acadêmicos ou relacionados ao exterior, como vistos ou aprovações consulares, podem avançar.

Temas acadêmicos ou relacionados ao exterior, como vistos ou aprovações consulares, podem avançar. Casa 10 A sua imagem pública e questões de carreira podem ter progresso significativo agora, incluindo possíveis promoções.

A sua imagem pública e questões de carreira podem ter progresso significativo agora, incluindo possíveis promoções. Casa 11 Diálogos importantes com amigos ou em grupos tendem a ser mais eficazes, e mal-entendidos recentes podem ser esclarecidos.

Diálogos importantes com amigos ou em grupos tendem a ser mais eficazes, e mal-entendidos recentes podem ser esclarecidos. Casa 12 Sentimentos de culpa ou preocupações podem diminuir, e sua saúde mental e intuição podem melhorar.

