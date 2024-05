Madonna Brasileira: onde anda a sósia da Rainha do Pop

O anúncio da chegada de Madonna ao Brasil, para uma única apresentação no Rio de Janeiro, no dia 04 de maio, agitou o país. Com o burburinho causado pela Rainha do Pop, é impossível não lembrar de Regina Restelli, conhecida na década de 1990 como a Madonna brasileira.

Hoje, porém, sua trajetória tomou rumo distintos, transformando-a numa referência em Ho’oponopono e Meditação no Brasil.

Aproveitando a vinda da Rainha do Pop, que não pisava no Brasil desde 2012, te contamos por onde anda a Madonna Brasileira e quais curiosidades aproximam as duas estrelas.

Ascensão como a Madonna Brasileira

Na década de 1990, Regina Restelli não apenas captou a atenção do Brasil como atriz, mas se tornou um fenômeno cultural ao ser chamada de “Madonna Brasileira”.

Sua jornada nesse papel começou quando atuou na novela Barriga de Aluguel, como Rosa Aime, uma dançarina de cabaré em Copacabana que se maquiava como a Madonna.

“Ao final da novela, eu já era considerada a Madonna Brasileira”, relembra Regina.

Na sequência, ela protagonizou o musical Perfume de Madonna, escrito especialmente para ela, e fez performances da peça em programas de grande audiência como o Xou da Xuxa e Domingão do Faustão, além do Criança Esperança.

Seu impacto foi tão significativo que enchia teatros e até recebia solicitações estranhas dos fãs, como pedidos por pedaços de sua roupa ou cabelo.

Transição de carreira

A transição de Regina para a terapia holística começou durante uma performance, quando ela teve uma epifania. “Em plena cena, olhei para a plateia e dentro de mim algo ressoou: “O que eu estou fazendo aqui?”.

Esse momento foi o catalisador para que Regina buscasse novos caminhos em sua vida profissional e pessoal.

Ela mergulhou no estudo da Psicologia e de diversas técnicas terapêuticas, aplicando as novas aprendizagens primeiro em si. Foi assim que adotou o Ho’oponopono como filosofia de vida. Posteriormente, começou a experimentar com amigos e clientes.

“Então, fui desenvolvendo meu autoconhecimento e expandindo a habilidade para tratar dores das pessoas. O Ho’oponopono foi uma das técnicas que testei muito na minha rotina e, com o tempo, acabei me tornando uma referência no tema”, destaca a Madonna Brasileira.

Além disso, Regina desenvolveu a Terapia dos Chakras, para limpeza, autoconhecimento e harmonização energética.

Por onde anda a Madonna Brasileira?

Hoje, Regina atende clientes de todo o mundo em consultas online, individuais ou em grupo.

Além de terapeuta e especialista do Personare desde 2008, também ministra curso de Ho’oponopono, conduz meditações e compartilha dicas de bem-estar em seu perfil no Instagram.

Regina também integra projetos significativos como o Respira, webserie em que explica como lidar com desafios pessoais como baixa autoestima, ansiedade, ciúmes, rejeição e solidão, e o Medita e Vai, programa de meditação guiada com especialistas do Personare.

A Madonna Brasileira pode não mais estar sob os holofotes como antes, mas continua a brilhar, agora ajudando outras pessoas a encontrar sua luz interior e o caminho para o autoconhecimento. Como ela mesma diz:

“Não deixei de ser atriz. Sempre serei atriz. Mas hoje, meu ato de atuar é a cada consulta, a cada aula que dou.”

Curiosidades entre as Duas Madonnas

Madonna está comemorando 40 anos de carreira com a “The Celebration Tour”, enquanto Regina Restelli celebra 20 como terapeuta.

Até aqui, a vida e carreira das duas Madonnas têm outras situações curiosas e paralelas. Desde a estética até os encontros pessoais, as histórias das duas artistas revelam coincidências e contrastes intrigantes.

Coincidências

Durante sua época dourada como a Madonna brasileira, Regina não só adotava o visual icônico da estrela pop — com corpetes ousados, cabelos volumosos e maquiagem marcante — mas também recriava suas performances.

Essa imersão era tão completa que o público, muitas vezes, falava com Regina em inglês durante eventos, presumindo que ela fosse a própria Madonna. Regina se recorda de um episódio divertido:

“As pessoas queriam um pedaço da minha roupa ou cabelo. Era uma loucura!”.

Encontros

Regina foi frequentemente chamada por gravadoras para fazer aparições em eventos que coincidiam com lançamentos ou visitas da Madonna ao Brasil, criando uma espécie de sinergia entre as duas.

Em uma ocasião, enquanto Madonna se apresentava no Maracanã, Regina estava entre o público, ainda não como terapeuta, mas como admiradora da artista que tanto influenciou sua carreira.

“Hoje, gostaria de agradecer oferecendo uma sessão de Terapia dos Chakras e ensiná-la a praticar o Ho’oponopono,” diz Regina, refletindo sobre como suas vidas continuam a se entrelaçar de formas simbólicas.

Admirando e Inspirando

Regina admira Madonna não apenas como uma artista, mas como uma mulher multifacetada que conseguiu manter-se relevante e influente ao longo de décadas.

Da mesma forma, as músicas de Madonna têm acompanhado Regina, oferecendo energia e inspiração durante suas caminhadas e momentos de lazer.

“Suas músicas me acompanham ao longo de todos esses anos. Faço caminhadas, a ouço e logo me energizo”.