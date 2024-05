Traição, separação e outras questões de amor que a Astrologia pode prever

Em algum momento, nós sofremos por amor, vivemos ciclos repetitivos ou precisamos de ajuda para encontrar satisfação. Imagina se pudéssemos antecipar os problemas? É possível. A astróloga Márcia Fervienza compartilha 5 questões de amor que a Astrologia pode prever.

No universo do amor, cada relacionamento é uma jornada única, entrelaçada com momentos de profunda conexão e, por vezes, desafios dolorosos como traição, separação e crises.

Esses são os momentos em que nosso coração busca respostas, anseia por compreensão e deseja vislumbrar um caminho para a harmonia e felicidade.

Nesse sentido, além de previsões e tendências, a Astrologia também pode ajudar a encontrar caminhos para superar dores de amor.

O segredo está no autoconhecimento, utilizando o Mapa Astral como guia para compreender por que certos padrões se repetem em sua vida amorosa. A partir disso, é possível fazer escolhas diferentes e ter uma vida amorosa feliz.

Receba conteúdos exclusivos sobre Amor e Astrologia no seu WhatsApp

5 questões de amor que a Astrologia pode prever

A seguir, veja 5 situações e questões de amor que a Astrologia pode prever e, mais, ser usada como ferramenta não apenas para evitar que algo ruim aconteça, mas para que você encontre meios de superar suas dores.

1. Separação

A Astrologia pode indicar potenciais períodos de separação. A análise dos trânsitos planetários em relação ao seu Mapa Astral, especialmente pelos movimentos em casas astrológicas significativas como a 5 e a 7, pode revelar períodos delicados.

Planetas como Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão, quando transitam por essas casas, podem sugerir tanto a possibilidade de separação quanto de novos começos amorosos.

2. Crises

A famosa “crise dos 7 anos” encontra fundamento nos ciclos de Saturno, conhecidos por marcar períodos de amadurecimento e crescimento. A cada sete anos, Saturno forma aspectos tensos com sua posição no momento de início de um relacionamento, desafiando o casal a reavaliar e fortalecer seus laços.

Por isso, pode existir a crise dos 7 anos, a crise dos 14, a crise dos 21… e toda vez que Saturno fizer uma quadratura. Mas esses momentos são cruciais para o desenvolvimento individual e conjugal, apresentando oportunidades para aprofundar a conexão ou redefinir o caminho a seguir.

3. Traição

Questões de fidelidade e traição também podem ser vislumbradas através da Astrologia. Trânsitos específicos de planetas como Saturno, Urano e Plutão pela Casa 7, a casa dos relacionamentos estáveis, podem indicar períodos mais propensos a desafios de fidelidade.

Isso porque esses trânsitos oferecem um panorama sobre as dinâmicas subjacentes que podem estar influenciando comportamentos e escolhas dentro dos relacionamentos.

4. Par Ideal

Além de problemas amorosos, a Astrologia também pode nos ajudar a identificar a pessoa parceira ideal. O posicionamento astrológico que nos mostra as características que buscamos é o signo Descendente, localizado na Casa 7 do seu Mapa Astral.

Nesse sentido, esse signo oposto ao seu Ascendente revela qualidades que você tende a buscar em parceiros, refletindo uma busca por complementaridade e equilíbrio.

5. Volta com ex

Mercúrio retrógrado é conhecido por trazer à tona assuntos inacabados e pessoas do passado, provocando reflexões e reavaliações. No entanto, este não é um período bom para tomar decisões, pois a comunicação pode ser prejudicada e as percepções distorcidas.

Por isso, o ideal, durante o período, é focar na introspecção, revisão e paciência em nossas relações. Entenda melhor aqui sobre Mercúrio retrógrado e relacionamentos, com dicas do que fazer ou não.

Confira também: + Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seuaqui e. + Descubra a missão da sua fase 2023, com previsões baseadas no número do seu ano pessoal . + Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral,! + Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses.

Marcia Fervienza

Astróloga e terapeuta há mais de 20 anos. Associa sua experiência com aconselhamentos analíticos ao trabalho com Astrologia para facilitar o autoconhecimento, o empoderamento e a transformação pessoal.

info@marciafervienza.com

O post Traição, separação e outras questões de amor que a Astrologia pode prever apareceu primeiro em Personare.