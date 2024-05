Atenção com saúde, amor e finanças: as previsões da semana de 28/04 a 04/05

Sem descanso astrológico por enquanto! As previsões da Astrologia da semana de 28/04 a 04/05 apontam que o clima de tensão presente desde a poderosa Lua Cheia em Escorpião segue no ar, exigindo paciência, estratégia, além de cuidado com a saúde.

Você entenderá tudo isto, mas, antes, veja o resumo astrológico dos próximos dias:

Confira a seguir o que esses trânsitos significam de uma forma geral. Para saber como cada planeta atua no seu mapa, acesso o Horóscopo Personalizado. Essa ferramenta poderosa para desvendar essas complexidades, oferecendo previsões que realmente se aplicam à sua vida individual. Descubra mais sobre si hoje!

Previsões da Astrologia da semana de 28/04 a 04/05

Marte conjunto com Netuno e Vênus em quadratura com Plutão trazem os desafios da semana. Os aspectos podem agir na sua saúde ou das pessoas próximas a você (atenção especial a garganta e viroses), mas também nas suas relações ou finanças.

A partir da sexta-feira (03), Sol em sextil com Saturno traz doses de bom senso e autocontrole em uma semana de tensões.

Venha entender estas e outras questões nas previsões da Astrologia da semana de 28/04 a 04/05!

Toda a semana: Marte em conjunção com Netuno

Durante toda a semana, Marte está em conjunção com Netuno. Esse aspecto, muitas vezes, traz certa debilidade energética e imunológica ou, ainda, confusão no dia a dia.

Como as águas são regidas por Netuno, até mesmo o mar pode estar mais revolto. É como se tudo estivesse mais desorganizado com essa conjunção, podendo, no coletivo, esbarrar em confusão e fenômenos climáticos como chuvas fortes e acidentes em águas.

Pode haver menos clareza para tomar decisões, pedindo reflexão.

Toda a semana: Vênus em quadratura com Plutão

Também por toda a semana, Vênus faz uma quadratura com Plutão. Isso pode trazer questões em relacionamentos, como términos (fique atento a conflitos e notícias no mundo dos famosos!). Além disso, é uma semana complicada para o início de novas parcerias.

É um aspecto que pode gerar crises na vida pessoal ou com pessoas próximas. Por exemplo, um filho pode ter dor de garganta. Um(a) amigo(a) seu que termina um relacionamento de longa data ou recebe uma notícia complicada na saúde. Um inquilino que pede para sair do imóvel.

Vale lembrar que o megashow da cantora Madonna acontecerá nas areias de Copacabana no dia 04/05, em meio a essa tensão toda. Se você for, tome muito cuidado com assaltos e confusões, bem possíveis segundo as Previsões da Astrologia da semana de 28/04 a 04/05.

Vênus estará em Touro a partir de terça-feira (30), regendo a garganta. Portanto, a crise pode ter relação com garganta, mas também com a área financeira ou relacionamentos — temas taurinos e venusianos. Contas mais altas e prejuízos também podem dar as caras por estes dias.

Às vezes, nem está acontecendo nada de mais, mas estamos mais impacientes, implicantes, sensíveis ou, ainda, com alguma dor. Como alguma relação antiga pode voltar a doer.

Também é a semana em que figuras dominantes e autoritárias podem dar as caras, bem como ressurgirem do passado pessoas complicadas. Notícias de falecimentos-no coletivo e vida pessoal — também serão mais frequente por estes dias.

As relações internacionais continuam bastante tensas, só tendo uma amenização lenta a partir da metade da semana, quando entra a fase lunar minguante.

Dica: conheça 6 formas de aliviar a tensão no dia a dia

Terça-feira: Vênus em Touro

Na segunda-feira (29), Vênus entra em Touro, permanecendo até 23 de maio. Este trânsito tende a estabilizar as relações e trazer mais serenidade aos relacionamentos.

No amor, é propício para flertes que podem evoluir para conexões mais duradouras. Para aqueles já comprometidos, é um período para cultivar afeto, sensualidade e uma presença mais marcante na vida do parceiro.

Veja aqui mais dicas para aproveitar o trânsito de Vênus em Touro!

Apesar disso, nesta semana, Vênus encontra-se em tensão com Plutão, o que pode adiar os efeitos positivos para a próxima semana. Contudo, é um posicionamento favorável tanto para relações pessoais quanto financeiras.

Após esta semana, poderemos desfrutar mais intensamente dos efeitos benéficos, especialmente porque Vênus em Touro valoriza o prazer e o lazer.

Terça-feira: Marte em Áries

Na terça-feira (30), Marte entra em Áries, onde fica até o dia 09/06. Esse trânsito traz confiança e coragem. Se algo não está bom, é o momento propício para tomar iniciativa e partir para a ação.

Este potente Marte domiciliado ocorre até dia 09/06. Portanto, é um período bom para arrancadas e começos, e de atitudes que precisam de coragem.

Marte em sextil com Plutão

Também a partir de terça-feira (30), Marte faz um sextil com Plutão, favorecendo processos de recuperação.

Esse aspecto é um alento, pois traz a melhora de quem está enfraquecido. É como uma dose extra de vitalidade para você lidar com tudo na sua vida.

O sextil de Marte com Plutão também traz autocontrole, ajudando você a mensurar a sua força. Em uma semana com possíveis ameaças e potencial de perda de controle e alta impulsividade, isso é importante.

Devido a Marte/Netuno, este é um momento com tendência à confusão em boates, jogos de futebol e outros lugares públicos. Para se defender, você precisa saber como aplicar sua força sem sair fazendo besteira e piorar a situação. Confie também na sua intuição.

Sexta-feira: Sol em sextil com Saturno

A partir de sexta-feira (03), o Sol fica em sextil com Saturno. Quando Saturno está envolvido em um aspecto, temos mais premeditação, planejamento e avaliação, com uma faceta mais racional entrando em cena.

Além disso, existe uma força administradora, e aumenta nosso lado estratégico, que já está presente no sextil de Marte com Plutão.

Esse é o aspecto que ajuda a organizar, depois da desorganização de Marte com Netuno. Por exemplo, você está com dois filhos doentes, e isso, claro, desorganizará a sua vida, Sol em sextil com Saturno ajuda a retomar a organização.

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski dá consultas astrológico-terapêuticas e foi pioneira na Astrologia brasileira ao falar do Céu geral, ao invés do tradicional horóscopo signo a signo. É idealizadora do curso "Alimentação e seu Mapa Astral" no Personare. Participa dos programas semanais de previsões astrológicas no canal do YouTube do Personare.

