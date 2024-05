Previsões do Tarot para maio de 2024: amor, dinheiro e saúde

Chegamos ao quinto mês do ano, e as previsões do Tarot para maio de 2024 indicam um período de muita luz. Afinal, a carta que simboliza o mês é O Sol, o Arcano XIX, que ilumina nossas vidas com seu brilho radiante e seu calor.

Um mês Sol pode ser repleto de eventos centrais e importantes para a coletividade. Portanto, os acontecimentos dos próximos 31 dias tendem a ter repercussões duradouras no restante do ano.

A seguir, você confere as previsões do Tarot para maio de 2024 nas áreas de amor, trabalho, dinheiro e saúde. Mas, se quiser complementar estas previsões com tendências pessoais, faça aqui o Tarot Mensal.

O Sol: os simbolismos do Tarot de maio

Uma das representações do Arcano XIX mostra duas crianças brincando sob o Sol. Elas interagem felizes em um jardim cercado por um muro baixo. Entre os vários significados da carta estão o reconhecimento e a identificação de quem está na mesma sintonia que nós.

A consequência dessa afinidade é a formação de uma união feliz. Portanto, a coletividade pode ser um tema central.

Num momento de forte iluminação como este, nada fica obscurecido e escondido. É tempo de revelação, então é provável que situações que não tinham clareza até agora passem a se mostrar em sua verdade mais profunda.

O lado mais positivo deste mês é uma forte energia de alegria e amor no ar. Aliás, essa energia não se limita às sensações, emoções e relacionamentos; ela também pode gerar realizações concretas.

Então, se conseguirmos nos conectar com essa frequência poderosa de luz dourada, poderemos transformar nossos desejos e planos em realidade. Ao mesmo tempo, é um momento ótimo para sentir e vivenciar o amor em todas as suas formas.

O calor e a alegria do Sol nos convidam a sair, a buscar lazer e diversão. É um bom momento para bater papo, passear, ir a festas, exposições, cinema, teatro e shows. Veja o mundo à sua volta, e permita que ele veja você em toda a sua plenitude!

Os principais temas de maio, segundo o Tarot

Até aqui, nós vimos os principais simbolismos na carta O Sol no Tarot. Mas, se buscamos pistas do que maio de 2024 nos reserva, é importante interpretar a carta dentro do seu contexto mais amplo.

Ao observarmos a posição dela na série dos arcanos do ano, vemos que ela é a primeira carta de uma sequência de três arcanos que formam a seguinte trinca:

Sol (maio) Morte (junho) Imperatriz (julho)

Dessa forma, quando olhamos para os próximos três meses, eles nos contam uma história: crianças (Sol) separadas (Morte) da mãe (Imperatriz).

Portanto, podemos esperar nos próximos meses a ocorrência de eventos trágicos que envolvem perdas e separações. Tais eventos podem envolver crianças, e suas relações com as mães e família podem ter destaque e gerar comoção pública.

Nesse período, assuntos relacionados ao universo infantil, à maternidade, à família e à educação tendem a ganhar o noticiário. É uma oportunidade também para ações de conscientização sobre os limites necessários para a manutenção da harmonia geral.

Período de crises

Outra interpretação plausível dessa trinca de cartas seria testemunharmos uma crise de uma figura pública, possivelmente uma mulher. Essa crise, embora passageira, causará forte comoção em quem admira essa figura pública.

O Sol também pode representar acordos, parcerias e uniões motivadas por afinidade ideológica, econômica, politica, social e cultural. Apesar da união de forças, o resultado dessa aproximação pode não ser nada bom.

É como se a luz dessa união gerasse crises e perdas. Acordos, armistícios e afins podem não se realizar como o esperado.

A luz do Sol é energia vital e sustentável. Provavelmente, os holofotes podem ser voltados para discussões sobre fontes alternativas de energia, como a solar, nuclear, eólica, etc.

Ainda numa perspectiva estendida, o período maio-junho pode nos trazer problemas ligados ao meio ambiente e à saúde pública. Tais problemas podem ser causados por algum tipo de comportamento coletivo, ou decisões econômicas e políticas.

Amor

É hora de viver o prazer e buscar a alegria, de abrir o coração. Essa abertura para a vida nos aproxima de almas afins e cria momentos mágicos.

A luz do Sol, que representa a consciência e a lucidez, poderá nos levar à cura de dores e traumas do passado, à libertação de amarras afetivas e padrões restritivos pelo entendimento e esclarecimento do que não conseguíamos ver (nem entender) até agora.

O que acontece com isso? Bons relacionamentos podem surgir, e os já existentes tendem a melhorar. Confira a seguir as previsões do Tarot para abril de 2024 no amor. Se precisar de mais conselhos para sua vida amorosa, experimente aqui o Tarot do Amor.

Para quem está à procura de um amor

Bota a cara no sol! É o momento perfeito para aparecer, se colocar em evidência, mostrar o seu melhor. Seja leve, alegre e demonstre abertura à vida e ao outro, pois há fortes chances de encontrar alguém bem bacana.

Porém, é importante tentar não olhar só para as outras pessoas procurando casamento. Olhe para si e tente reconhecer o melhor de você, para cultivar uma alegria interna genuína. Isso será a chave para realizações afetivas.

Para quem já está em um relacionamento

Se houver alguma crise na relação, as energias deste mês tendem levar a uma solução. Problemas antigos podem ser contornados, resgatando e harmonizando a relação. Mesmo se isso não for possível, o término tende a ocorrer sem conflito.

Para quem está numa relação, O Sol representa o reconhecimento e a intensificação do amor. Ame com tudo! Ame com alegria e demonstre isso para seu par.

Trabalho e Dinheiro

Nas finanças, é tempo de abrir os olhos, identificando boas oportunidades e ações assertivas. Muita atenção no diagnóstico dos seus erros, para que não se repitam.

Portanto, organize suas finanças, respeitando os limites do seu orçamento. Este será um bom momento para restabelecer a sua saúde financeira.

Há possibilidade de ganhos em maio. Investimentos são favorecidos, desde que bem planejados e que você faça o dever de casa na sua própria divulgação. É para colocar a cara no Sol, aparecer.

No trabalho, há possibilidade de você subir de cargo ou atingir o sucesso em uma posição que almejava há tempos. A harmonia no ambiente profissional também ganha impulso.

Saúde

Voltemos à imagem retratada na carta O Sol. Quando vemos as duas crianças interagindo, é inevitável não pensarmos na autoestima, na relação com a nosso corpo, nossa autoimagem e a nossa vida.

A energia desse momento solar potencializa tudo que diz respeito ao autocuidado e à busca de uma relação real e saudável consigo. É hora de romper com padrões estéticos que nos afastam do nosso melhor. De tomarmos consciência do nosso valor.

Autocuidado e saúde física e psicoemocional são bens pessoais que se refletem no nosso entorno. Busque preencher, quando possível, a sua vida com coisas de que você gosta, que lhe dão prazer. BRINQUE!

Busque a sua criança interior e acolha-a. Deixe que ela mostre a você uma forma mais leve de viver. Evite abusos e excessos: esteja consciente, respeite seus limites e os do seu corpo.

Confira também: + Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seuaqui e. + Descubra a missão da sua fase 2023, com previsões baseadas no número do seu ano pessoal . + Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral,! + Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses.

Alexsander Lepletier

Alexsander Lepletier é formado em jornalismo e ativista de direitos humanos. Iniciou sua carreira de cartomante e tarólogo, em Portugal. Em Portugal, realiza anualmente o Encontro Internacional de Cartomancia. Atualmente, reside na cidade do Rio de Janeiro onde dá cursos e consultas online.

fortuneteller_21@hotmail.com

O post Previsões do Tarot para maio de 2024: amor, dinheiro e saúde apareceu primeiro em Personare.