A Astrologia é uma ferramenta valiosa na descoberta de carreiras potencialmente alinhadas com nossas inclinações naturais. Mas que profissão combina com cada signo?

Muito além de um único signo, cada elemento do seu Mapa Astral — sejam planetas, signos ou casas — contribui para a formação de um perfil que pode sugerir profissões ideais para você.

Por isso, neste artigo, exploraremos como identificar essas carreiras e profissões que combinam com cada signo.

Entendendo o Mapa Astral e Carreiras

A maioria das pessoas sabe que possuem um signo solar e a muitos conhecem também Ascendente. De fato, ambos falam muito sobre quem nós somos.

Mas quando o assunto é quem queremos ser, a nossa vocação e as nossas habilidades estão em outros pontos do Mapa.

Para começar a entender quais carreiras podem ser mais adequadas, analise a distribuição planetária em seu mapa astral. Um acúmulo de planetas em uma determinada Casa revelar onde suas habilidades são mais potencializadas.

Por exemplo, um acúmulo de planetas na Casa 3 sugere vocação para carreiras que exigem forte habilidade de comunicação. Já a presença significativa na Casa 5 pode revelar uma veia artística.

Outro ponto fundamental é o Meio do Céu, como é chamada a Casa 10. Este ponto não só sugere profissões adequadas, mas também como você se realiza profissionalmente.

Por isso, dependendo do signo presente nesta casa, você pode identificar os talentos e habilidades profissionais mais proeminentes. Por isso, é nele que vamos focar neste artigo.

A profissão que combina com cada signo

Você pode descobrir as profissões ideais de duas maneiras principais:

Mapa Astral Acesse seu Mapa Astral gratuito e observe qual signo você tem na sua Casa 10. A profissão que combina com cada signo que você vê a seguir está baseada nele. Mapa Profissional: Utilize o Mapa Profissional para ver as concentrações planetárias e entender seu perfil profissional, sua relação com finanças e áreas de atuação mais promissoras para você.

Carreiras por Signo do Zodíaco

Abaixo, você vai ver a profissão que combina com cada signo do Meio do Céu (Casa 10) de seu mapa.

Mas é importante saber que são apenas direções e potenciais. Seu crescimento e realização pessoal dependerão de como conseguir desenvolver e aproveitar tudo isso.

Dica: use as informações do seu Mapa Profissional para explorar seus potenciais e alcançar o sucesso profissional.

Áries : Liderança, atividades que exigem coragem e iniciativa, como empresário, esportista ou militar.

: Liderança, atividades que exigem coragem e iniciativa, como empresário, esportista ou militar. Touro : Profissões estáveis e lucrativas, como finanças, agricultura ou artes visuais.

: Profissões estáveis e lucrativas, como finanças, agricultura ou artes visuais. Gêmeos : Comunicação e educação, podendo ser jornalista, escritor ou professor.

: Comunicação e educação, podendo ser jornalista, escritor ou professor. Câncer : Carreiras que envolvem cuidar e nutrir, como saúde, psicologia ou gastronomia.

: Carreiras que envolvem cuidar e nutrir, como saúde, psicologia ou gastronomia. Leão : Profissões que permitam estar sob os holofotes, como ator, educador ou líder de equipe.

: Profissões que permitam estar sob os holofotes, como ator, educador ou líder de equipe. Virgem : Detalhismo e análise, ideal para ciências, estatística ou saúde.

: Detalhismo e análise, ideal para ciências, estatística ou saúde. Libra : Carreiras que requerem diplomacia e estética, como direito, política ou design.

: Carreiras que requerem diplomacia e estética, como direito, política ou design. Escorpião : Profissões que lidam com transformação e o oculto, como psicologia, investigação ou espiritualidade.

: Profissões que lidam com transformação e o oculto, como psicologia, investigação ou espiritualidade. Sagitário : Ensino, filosofia ou qualquer carreira que envolva explorar e transmitir conhecimento.

: Ensino, filosofia ou qualquer carreira que envolva explorar e transmitir conhecimento. Capricórnio : Gestão e administração, onde podem exercer autoridade e organização.

: Gestão e administração, onde podem exercer autoridade e organização. Aquário : Trabalhos inovadores e humanitários, como ciência, tecnologia ou ativismo social.

: Trabalhos inovadores e humanitários, como ciência, tecnologia ou ativismo social. Peixes: Profissões ligadas à empatia e arte, como medicina alternativa, psicologia ou artes.

Siga seu propósito

Identificar a profissão que combina com seu signo no Meio do Céu pode ser um excelente passo para uma carreira mais satisfatória e alinhada com seu propósito de vida.

Lembre-se de que o autoconhecimento proporcionado pelo Mapa Astral é uma ferramenta poderosa, mas explorar suas paixões e habilidades de forma prática também é fundamental para o sucesso profissional.

