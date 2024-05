Horóscopo de maio de 2024 para todos os signos

Chegamos ao fim de mais um ciclo de Mercúrio retrógrado e, agora, as atenções se voltam para o horóscopo de maio de 2024. Vamos detalhar tudo a seguir, mas prepare-se: o novo mês reserva trânsitos planetários muito relevantes para todos os signos.

Para começar, Marte transita por Áries, signo por ele regido. Isso faz deste um dos ciclos mais poderosos do planeta vermelho nos últimos dois anos, com reflexos significativos e variados para cada signo.

Além disso, maio também será marcado por alinhamentos planetários. Um deles será o de Mercúrio e Marte, aliando o pragmatismo à assertividade. O outro será a conjunção entre Júpiter e Vênus, que sugere oportunidades de expansão nas relações.

ÁRIES

As pessoas do signo de Áries podem considerar maio o mês mais importante de 2024. Marte, astro regente de Áries, transita por esse signo até 9 de junho, fazendo deste um movimento muito especial. Esse ciclo tende a elevar a energia vital das pessoas arianas.

Marte em Áries inundará este signo com uma energia vibrante, entusiasmada. Obstáculos que antes pareciam intransponíveis poderão ser superados neste período. É um mês ótimo para superar vícios e questões emocionais que vêm causando sofrimento e bloqueios.

Mas atenção: Marte está associado à agressividade, então há o risco de você tomar atitudes impulsivas e muito agressivas. Na primeira quinzena, Mercúrio pode ser um bom aliado, imprimindo uma qualidade racional para modular a energia impetuosa de Marte.

Anote as datas!

Ao longo do mês: mexa-se! O ciclo de Marte é excelente para praticar esportes. Portanto, é um ótimo momento para descarregar o excesso de energia em atividades físicas. Além disso, também é uma maneira eficaz de evitar arroubos de agressividade.

TOURO

A maioria das pessoas do signo de Touro faz aniversário em maio, o que já faz desse um mês importantíssimo. Se esse é o seu caso, experimente fazer a sua Revolução Solar, que traz previsões para o seu próximo ano. Afinal, aniversários são marcos para recomeços.

Especificamente em 2024, alguns ciclos chamam a atenção. Um deles envolve Mercúrio, que ingressa em Touro no dia 16 e lá permanece até junho. É um ciclo que estimula a curiosidade, propiciando a definição de estratégias pragmáticas para superar desafios.

Touro também receberá a visita de seu planeta regente, Vênus, entre os dias 1º e 23. Será um bom momento para a autoestima. A atenção com a imagem pessoal, assim como o autocuidado, serão favorecidos. O ciclo também é ótimo para resolver questões práticas.

Anote as datas!

Entre os dias 16 e 23: novidades que irão chacoalhar a sua vida afetiva podem acontecer em meio ao ciclo de Vênus.

novidades que irão chacoalhar a sua vida afetiva podem acontecer em meio ao ciclo de Vênus. Do dia 28 a 31: a conjunção de Mercúrio e Urano exaltará a sua inventividade. Portanto, é um bom momento para encontrar soluções inovadoras para problemas antigos.

GÊMEOS

Maio de 2024 reserva fortes emoções para o signo de Gêmeos, especialmente no fim do mês. No dia 26, o signo receberá a visita de Júpiter, ciclo que só ocorre a cada 12 anos e que dura um ano inteiro.

Além disso, a Júpiter se soma Vênus, que também entrará em Gêmeos no dia 24. A junção desses dois ciclos será muito positiva para a vida amorosa desse signo. Será um período com muitas possibilidades de encontros e reencontros.

Se você está só, é o momento da paquera! Mas se você estiver numa relação, o ciclo pode ter um sabor agridoce. Por um lado, sua relação tenderá a melhorar bastante. Mas, se isso não ocorrer e tudo estiver desgastado, ela pode terminar e logo ser substituída por outra.

Vale lembrar que muitas pessoas de Gêmeos fazem aniversário em maio. Se você é uma delas, não deixe de experimentar a Revolução Solar, uma ferramenta que fornece previsões que ajudam você a mapear seu próximo ano.

Anote as datas!

Ao longo do mês: maio de 2024 é marcado pela passagem de Marte por Áries, um dos seus ciclos mais poderosos dos últimos dois anos. Para Gêmeos, isso terá um impacto na vida social. É um bom momento para se aproximar de pessoas ativas e ambiciosas.

CÂNCER

Para as pessoas do signo de Câncer, maio de 2024 repete o foco nas questões associadas à carreira e ao trabalho, como em abril. Porém, enquanto abril foi marcado por uma qualidade mais diplomática e gentil, maio terá como tônica a agressividade de Marte.

Isso porque Marte transitará por Áries, um de seus ciclos mais potentes dos últimos dois anos. Para Câncer, isso terá reflexos na vida profissional. Você tende a sentir uma motivação maior, e a ambição marcará as suas atitudes na superação de obstáculos.

Porém, é importante ter em mente o lado negativo do trânsito de Marte. A agressividade do planeta vermelho favorece a adoção de ações impulsivas. Se você não tomar cuidado, pode acabar agindo de maneira competitiva em situações que demandariam cooperação.

Anote as datas!

Dias 5, 6, 11, 12, 19, 20, 26 e 27: nessas datas, os impulsos agressivos de Marte ganham o reforço da Lua (confira aqui o Calendário Lunar completo de 2024). Portanto, muito cuidado para que suas atitudes não causem prejuízos no trabalho.

LEÃO

O horóscopo de maio de 2024 para o signo de Leão aponta para um mês muito criativo e dinâmico. Na primeira quinzena, Mercúrio e Marte estimulam atividades intelectuais. Portanto, será um período favorável a estudos, o início de cursos ou viagens longas.

Mesmo quem não puder viajar fará bem se conseguir sair da rotina e se aventurar em novos lugares. Há também a possibilidade de contatos culturais edificantes com pessoas de outras culturas, de forma presencial ou virtual.

Na segunda quinzena, Marte passa a atuar sozinho. Isso tende a amplificar o desejo por aventuras. Então, pode-se dizer que maio será um período favorável para planejar ou embarcar em jornadas que ampliem os seus horizontes. Explore o mundo à sua volta!

Anote as datas!

Dias 14, 15, 28 e 29: Marte amplifica a tendência a conflitos ideológicos. Nessas datas, você pode se envolver em debates acalorados. É importante tomar cuidado com uma postura mais agressiva e impositiva nessas discussões.

VIRGEM

Como todo o Zodíaco, o signo de Virgem terá um mês marcado pelo alinhamento entre Mercúrio e Marte. No caso de Virgem, esse alinhamento sugere um período de intensificação das interações emocionais e íntimas nas relações.

Maio é um momento propício para que informações ocultas ou segredos venham à tona. Pode haver um desejo de aprofundar a conexão emocional e discutir questões importantes no relacionamento.

Pode ser um momento em que aspectos da relação antes ignorados são trazidos à luz. Seja porque você se dispõe a investigá-las, seja porque circunstâncias externas as levem até você. Nem toda descoberta será boa, mas a verdade é sempre melhor que a ilusão.

Anote as datas!

Primeira quinzena: as finanças compartilhadas serão um tema importantíssimo nas suas relações. Será um momento com alta tendência de discussões e decisões importantes sobre dinheiro, heranças e outros aspectos financeiros.

as finanças compartilhadas serão um tema importantíssimo nas suas relações. Será um momento com alta tendência de discussões e decisões importantes sobre dinheiro, heranças e outros aspectos financeiros. Segunda quinzena: as duas últimas semanas do mês serão estimulantes para viagens, sejam elas curtas ou longas. Isso porque o trânsito de Mercúrio passa a estimular um processo de forte engrandecimento intelectual.

LIBRA

Para o signo de Libra, maio de 2024 é de alerta vermelho nos relacionamentos, sejam eles íntimos ou profissionais. Afinal, ao longo de todo o mês Marte transita em oposição a Libra. Trata-se de um ciclo que só ocorre a cada dois anos e costuma ser delicado.

Isso porque há um risco aumentado de brigas e conflitos, até mesmo com aliados. Além disso, na primeira quinzena Mercúrio também está envolvido, elevando o excesso de discussões por bobagem e provocações mútuas.

Outro ponto delicado desse ciclo é a vulnerabilidade decorrente de uma menor energia vital. Por isso, é imprescindível que você se recuse a assumir mais compromissos do que o estritamente necessário, do contrário pode adoecer

Anote as datas!

Dias 5, 6, 11, 12, 19, 20, 26 e 27: o risco de conflitos está aumentado, pois a Lua aumenta a suscetibilidade emocional. Escolha muito bem as suas batalhas, pois nem todas valem a pena.

ESCORPIÃO

Segundo o horóscopo, maio de 2024 tende a ser um mês muito benéfico para o signo de Escorpião, pelo menos no que diz respeito à vida amorosa. Isso porque Vênus e Júpiter transitam em oposição complementar a Escorpião até o dia 23.

Na Astrologia, Júpiter simboliza a expansão e as oportunidades de crescimento. Por sua vez, Vênus representa o amor e a busca por harmonia. Portanto, essa conjunção sugere um período em que os relacionamentos existentes se tornam mais significativos.

Se você estiver só, maio é um mês magnífico para paquerar e conhecer gente nova. Mas se estiver numa relação, o alinhamento entre Vênus e Júpiter propiciará muitas oportunidades de ajustes e melhorias no laço entre você e seu par.

Anote as datas!

Dias 7, 8, 21 e 22: o ciclo de Vênus ganha o reforço da Lua, intensificando o espírito romântico. Então, aproveite para fazer programas a dois!

o ciclo de Vênus ganha o reforço da Lua, intensificando o espírito romântico. Então, aproveite para fazer programas a dois! A partir do dia 16: Mercúrio também passa a fazer oposição complementar a Escorpião. Com isso, você tenderá a uma posição mais de escutar do que falar. Essa disposição a ouvir acabará sendo um diferencial que ajudará você a aprimorar as suas relações.

SAGITÁRIO

Para o signo de Sagitário, maio de 2024 tende a ser um mês divertido. Afinal, Mercúrio e Marte estimularão atividades lúdicas, sejam elas intelectuais ou desportivas. O apreço por desafios e aventuras, já tão forte em Sagitário, estará mais intenso do que nunca.

Tudo isso sugere um período ativo, dinâmico e prazeroso. Mas é importante tomar cuidado com excessos. Cair na farra é bom, mas é imprescindível respeitar os seus limites para manter uma boa saúde física e mental.

Mercúrio e Marte favorecem também os romances e as relações sexuais. Também favoreceme atividades criativas e que envolvam pessoas mais jovens, que podem ser filhos (se a pessoa de Sagitário os tiver) ou mesmo amigos, colegas e parentes mais jovens.

Anote as datas!

Dia 8: a Lua Nova favorece bastante a organização da sua vida material. Bom momento para pôr tudo em ordem!

a Lua Nova favorece bastante a organização da sua vida material. Bom momento para pôr tudo em ordem! A partir do dia 24: Vênus passa a fazer oposição complementar a Sagitário, o que favorece relações mais íntimas. Se você já estiver numa relação, o período estimula o bom entendimento com o seu par, o que propicia uma vida amorosa mais harmoniosa.

CAPRICÓRNIO

O signo de Capricórnio terá como tônica de maio de 2024 a resolução de questões relacionadas ao ambiente doméstico, o lar e a família. Na primeira quinzena do mês, um ciclo de Mercúrio favorece pequenas mudanças e reformas no lugar onde você mora.

Mas essa busca por melhorias não vem do nada. Na verdade, contribui para isso Marte, que ao longo de todo o mês sugere pequenos problemas práticos envolvendo a casa e a família. Essa irritação pode ser o empurrão que faltava para você finalmente agir.

Marte também pode representar confrontos e assertividade. É importante ter cautela para evitar agressividade desnecessária e trabalhar na comunicação efetiva para evitar mal-entendidos com seus entes queridos.

Anote as datas!

Dias 7 e 8: reserve essas datas para atividades românticas. Com a libido em alta graças ao ciclo de Vênus e à lunação de maio, será um momento ótimo para apimentar a sua relação. Se estiver só, é um bom momento para conhecer pessoas novas.

AQUÁRIO

Maio de 2024, segundo o horóscopo, será uma boa oportunidade para as pessoas do signo de Aquário fazerem ajustes no ambiente doméstico e familiar. Um trânsito de Vênus fará deste um período propício para fortalecer os laços familiares e adotar um tom acolhedor.

É bem possível que você sinta vontade de receber amigos e familiares em casa, promovendo eventos sociais que fortaleçam os laços afetivos. Tanto o trânsito de Vênus quanto a lunação de maio, que ocorre no dia 8, facilitam a comunicação dentro da família.

Portanto, maio é um mês chave para resolver problemas de relacionamento com familiares e pessoas próximas. Além disso, também é um mês dinâmico para estudos, por conta dos trânsitos de Mercúrio e de Marte. Esses ciclos também favorecem viagens rápidas.

Anote as datas!

Até o dia 15: a primeira quinzena traz um risco de se gastar muito tempo em debates infrutíferos. Evite desperdiçar energia tentando mudar a forma de pensar das outras pessoas.

PEIXES

Este tende a ser um mês significativo para o signo de Peixes lidarem com questões materiais e financeiras. Trânsitos complementares de Mercúrio e Marte estimulam significativamente a atenção dada ao dinheiro.

Mercúrio é o planeta da aprendizagem, e permanecerá em Peixes ao longo dos primeiros 15 dias do mês. Isso tende a ampliar sua motivação para adquirir novas habilidades que possam se refletir numa melhoria de sua vida financeira.

Marte, por sua vez, traz reflexos ao longo de todo o mês, intensificando o ciclo de Mercúrio. Marte traz assertividade, o que pode ser útil na gestão dos seus recursos. Além disso, trará um ímpeto maior para buscar oportunidades que aumentem a sua renda.

Anote as datas!

Primeira quinzena: é um período favorável para checar a acordos salariais ou comerciais. Aproveite as habilidades de negociação que são a tônica de Mercúrio.

