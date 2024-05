Se você está começando na Astrologia, a primeira coisa que provavelmente aprenderá é o seu signo solar — aquele que as pessoas querem dizer quando perguntam: “Qual é o seu signo?”. A segunda e terceira coisas que você deverá saber são o signo lunar e o signo ascendente. Resumindo, Sol, Lua e Ascendente. Como descobrir todos eles?

A astrologia usa sua data, hora e local de nascimento para mapear o céu no momento em que você chegou ao mundo. A partir desses dados, são calculados os três pontos principais desse mapa — seu Sol, Lua e Ascendente —, que formam o chamado Big 3 da Astrologia.

O signo solar é o mais fácil, pois é determinado pelo mês em que você nasceu. Ainda assim, o dia exato de começo de cada signo poder variar anualmente.

Já seu signo lunar é determinado pelo dia em que você nasceu.

Enquanto o ascendente é calculado pelo horário de nascimento.

Dada essa complexidade, você aprende a seguir como descobrir Sol, Lua e Ascendente e qual é o significado de cada um na Astrologia.

O que são Sol, Lua e Ascendente?

Sol, Lua e Ascendente são conhecidos como o Big 3 da Astrologia, porque formam o núcleo da sua personalidade astrológica. Por isso, são essenciais para entender quem você realmente é.

Sol – A Essência de Sua Personalidade

O Sol simboliza sua essência central, o núcleo de sua força e vitalidade.

É o signo que a maioria das pessoas conhece como seu "signo".

Representa seus traços de personalidade dominantes e seu impulso para a realização pessoal.

A posição do Sol no zodíaco no seu nascimento determina o signo solar.

Lua – Suas Emoções e Instintos

A Lua reflete seu lado emocional e suas necessidades íntimas.

É onde seus desejos mais profundos, medos e alegrias sem filtro residem.

O signo lunar mostra como você reage instintivamente, sua memória emocional e suas conexões com o passado, especialmente com sua mãe ou figura materna.

A Lua também mostra como é a sua alimentação.

A posição da Lua no momento do seu nascimento determina seu signo lunar.

O signo lunar também mostra a sua compatibilidade astrológica com outra pessoa.

Ascendente – Sua Máscara Social e Primeira Impressão

Seu Ascendent e é o signo que estava surgindo no horizonte oriental no momento do seu nascimento.

Este signo mostra como você se apresenta ao mundo e a primeira impressão que você deixa nas pessoas.

Ele molda a sua abordagem para novas situações e, em muitos aspectos, guia a sua jornada pessoal.

Ou seja, seu Sol, Lua e Ascendente oferecem uma visão completa de sua personalidade. Enquanto o signo solar fala do seu núcleo, a Lua revela suas necessidades emocionais e o Ascendente mostra a persona que você projeta para o mundo.

Juntos, eles fornecem um quadro complexo de quem você é e como você navega tanto em seus mundos interno e externo.

Sol, Lua e Ascendente: Como Descobrir

Descobrir seus três principais signos astrológicos é simples com as ferramentas certas:

Data, hora e local de nascimento: Estas informações são cruciais. A hora exata do nascimento é especialmente importante para determinar seu Ascendente e, como ele é a Casa 1, determina todas as demais casas astrológicas. Utilize uma calculadora de Mapa Astral: Os cálculos matemáticos para descobrir Sol, Lua e Ascendente são bem complexos. Por isso, o melhor é usar ferramentas confiáveis onde você pode inserir seus dados e obter uma leitura detalhada de seu mapa astral. O Personare calcula o seu Mapa Astral de graça aqui!

Na amostra grátis, você lê uma análise que combina o significado do seu Sol + Ascendente. Já na versão completa do Mapa você encontra o detalhamento de todos os seus posicionamentos astrológicos, desde o Big 3 até Plutão.

Veja aqui o guia definitivo de Sol, Lua e Ascendente em cada signo.

Mergulhe no seu Big 3

Entender seu Sol, Lua e Ascendente é o primeiro passo para uma jornada de autoconhecimento profundo. Com essa compreensão, você pode começar a explorar como esses elementos interagem para formar sua personalidade única, ajudando-o a alinhar suas ações e escolhas com sua verdadeira natureza.

Vale lembrar Sol, Lua e Ascendente, assim como todo o seu Mapa Astral, não têm data de validade, ou seja, valem por toda a vida. Por isso, é tão importante conhecê-los.

Não porque você deve se manter apegado às suas características básicas. Pelo contrário. Para que você possa potencializar as suas qualidades e trabalhar nas suas dificuldades. E você só consegue fazer isso se se conhecer de verdade.

A equipe Personare é formada por pessoas que estão em processo constante de conhecimento sobre si mesmas, sobre o mundo e sobre as relações humanas. Compartilhamos aqui conteúdos apurados junto aos nossos mais de 100 especialistas em diferentes áreas holísticas, como Astrologia, Tarot, Numerologia e Terapias.

