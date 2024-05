Previsões Astrológicas para Madonna e o show no Brasil

Uma publicação compartilhada por Madonna (@madonna)

Previsões Astrológicas para Madonna

2023 foi altamente desafiador para a Material Girl. Em junho, ela teve um quadro de saúde grave e passou dias em coma induzido.

A Astrologia mostrava essa possibilidade no mapa de Madonna, pois havia uma quadratura entre Marte e Urano no céu se formou em cima de Sol, Marte e Urano do mapa da pop star.

A configuração chegou como um recado de mudança para a estrela workaholic. Saturno vinha transitando em oposição aos planetas em Virgem da cantora, pedindo limites e mais regramento.

2024 e 2025 devem ser brilhantes!

Em 2024, a conjunção de Júpiter com Urano acontece na Casa 9 de Madonna, que rege o âmbito internacional. Júpiter/Urano se caracteriza pela singularidade, por algo inusitado e especial, como a celebração estrondosa dos 40 anos de carreira.

Madonna fará no Brasil o maior show de sua vida, para 2 milhões de pessoas nas areias de Copacabana.

Nada mais icônico que a conjunção que ocorre somente a cada 14 anos aconteça em Touro, signo da materialidade, onde Madonna tem Marte.

O show brasileiro vai ser na véspera da entrada de Júpiter na Casa 10 do mapa de Madonna, em junho, onde segue por um ano.

Por onde Júpiter passa, ele amplia e amplifica. E a Casa 10 está ligada ao status púbico, à carreira. Ou seja, indica muita visibilidade para sua carreira.

Sua voz se espalha

O Meio do Céu da diva pop é em Gêmeos. Nesse sentido, a carreira de Madonna sempre esteve pautada em algo geminiano: suas mensagens, seus recados para o mundo.

Este Meio do Céu é regido por um afiado Mercúrio em Virgem em conjunção com Plutão. E a cantora sempre teve falas contundentes sobre machismo, patriarcado e, mais recentemente, etarismo (discriminação e invisibilização de quem é mais velho).

Plutão também faz trígono com o Meio do Céu até 2026. O que reforça a influência da diva no mundo do pop como um símbolo reformador da sociedade.

Amor e relacionamentos pessoais

Plutão faz uma oposição exata com Vênus da cantora neste ano, trazendo complexidade e intensidade para os seus relacionamentos, com potencial para ciúme, jogos de poder e insegurança.

Todavia, a cantora é discreta sobre sua vida amorosa. Desde 2023, se relaciona com Josh Popper, instrutor de lutas especializado em boxe. Observemos se o relacionamento resistirá aos testes de 2024.

Previsões para o show de Madonna no Rio

Madonna começa a sua apresentação às 21h45 do dia 04/05/2024. A Prefeitura do Rio de Janeiro organiza uma mega estrutura para evitar tumultos e roubos. Este planejamento aparece no sextil entre o Sol e Saturno no dia do evento.

A Lua estará em Áries, em conjunção com Marte. Por isso, não faltará energia para os fãs, que devem chegar nas areias de Copacabana muitas horas antes do show, talvez até na véspera. Essa configuração indica que a própria cantora deve conduzir o show com muita energia e voz de comando, super arianos.

Vênus estará em quadratura com Plutão, aspecto que mostra a obsessão dos fãs e implica em riscos para a mega organização do evento. Ou seja, apesar de tudo, há grande chance de roubos.

Além disso, o lado intenso e obsessivo da quadratura, combinado a Marte ainda conjunto com Netuno, pode fazer com que alguns fãs possam passar mal e surjam algumas confusões.

Ao mesmo tempo, Júpiter/Urano na Casa 5 do horário de 21h45 do show mostra muita diversão e intensidade.

Coincidência rara

Madonna explodiu em 1984 com o hit “Like a Virgem”, exatamente quando um intenso Plutão em Escorpião — o signo da sexualidade — quadrava a performática Vênus leonina do seu mapa.

Quarenta anos depois, é a vez de Plutão em Aquário se opor a Vênus leonina da cantora, que promete uma performance intensa, do jeito que os fãs brasileiros gostam.

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski dá consultas astrológico-terapêuticas e foi pioneira na Astrologia brasileira ao falar do Céu geral, ao invés do tradicional horóscopo signo a signo. É idealizadora do curso "Alimentação e seu Mapa Astral" no Personare. Participa dos programas semanais de previsões astrológicas no canal do YouTube do Personare.

vanessatuleski@gmail.com

